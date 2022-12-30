Туктамышева о планах после карьеры: «Хочется развиваться. Мне уже 26, не могу потратить свою жизнь только на фигурное катание»

Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева рассказала о планах после завершения спортивной карьеры.

«Цель есть, но она немножко абстрактная пока. Я хочу выучиться на какую-нибудь другую профессию – менеджмент, психология, реклама, ораторское искусство...

Мне очень хочется поставить точку в своем образовании, у меня уже есть диплом университета Лесгафта, я тренер, но мне не хватает этого, мне хочется развиваться», – сказала Туктамышева.

По словам фигуристки, она хочет доказать себе, что может проявить себя не только в фигурном катании и спорте.

«Для меня это сейчас очень важно. Мне уже 26, и не могу потратить свою жизнь только на фигурное катание», – отметила Туктамышева.

Объясняем, почему Туктамышева – легенда. Она обыгрывает тех, кто младше на 10 лет!

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