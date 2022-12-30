Туктамышева о планах после карьеры: «Хочется развиваться. Мне уже 26, не могу потратить свою жизнь только на фигурное катание»
Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева рассказала о планах после завершения спортивной карьеры.
«Цель есть, но она немножко абстрактная пока. Я хочу выучиться на какую-нибудь другую профессию – менеджмент, психология, реклама, ораторское искусство...
Мне очень хочется поставить точку в своем образовании, у меня уже есть диплом университета Лесгафта, я тренер, но мне не хватает этого, мне хочется развиваться», – сказала Туктамышева.
По словам фигуристки, она хочет доказать себе, что может проявить себя не только в фигурном катании и спорте.
«Для меня это сейчас очень важно. Мне уже 26, и не могу потратить свою жизнь только на фигурное катание», – отметила Туктамышева.
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- Лиза хочет выучиться на профессии, которых не существует? :) Психология, конечно, есть но это тоже такая достаточно мутная область знаний. Одним словом, где бы поучиться, только бы не учиться. Толку только от такой учебы?
Мы тебя не отпускаем никуда твои поклонники.
Лизик, я тебя как раз вижу блестящим тренером, ну а если по серьезному говорить о втором образовании-то это юридическое-оно включает и психологию, и ораторское искусство,этика,эстетика,логика........ораторские способности у тебя и так есть, короче юр.образование даст тебе возможность обеспечить твои потребности и расширить степень запредельного мышления Лизик.
А вот юридическая специальность даст тебе возможность и владеть вопросами инвестирования в том числе....
Лизик, поблагодари заюш, Авера публично за ПП, он действительно постарался с прогой Одиночество, даже идея блестящая....я его тоже Благодарю!
Лизик и береги себя на этих шоу.С Наступающим Солнце Наше!
И ВСЕХ поклонников Лизаветы -С Наступающим Новым Годом Дорогие Люди и всех Вам Благ!!!Огромная Благодарность за поддержку Лизы!!!!Здесь классные люди, удивительные, долго идущие путь с Лизой, интеллигентные люди,душевные!!!Храни Лизика и Всех Нас Вселенная и Оберегай!!!
Привыкли, что её даже при чистых прокатах вечно задвигали? Было такое. Сейчас ситуация иная - её оценивают очень хорошо. И понятно, почему: потому что ежели выпустят нас из международного бана, кто поедет квоты зарабатывать? Учитывая и возрастной ценз, и олимпийский допинг-скандал, и неучастие в соревнованиях тех, у кого какой-то международный авторитет есть, и отсутствие такового опыта у тех, кто сейчас мог бы, выйдя во взрослые, его зарабатывать...
Невыгодно сейчас Федерации задвигать её. Потому что может так случиться, что больше надеяться-то будет не на кого.
придержите уже коней-все "салатики уже нарезают" и бокалы поднимают, пребывают в предпраздничном настроение-подарите хотя бы себе самой пару дней без непрошенного негатива в адрес Лизы.
Что же касается "всю жизнь посвятить ФК", то это как раз работа тренера. Пример Мишина и Мишиной перед глазами.