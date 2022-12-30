Туктамышева о планах после карьеры: «Хочется развиваться. Мне уже 26, не могу потратить свою жизнь только на фигурное катание»

Теги сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Фигурное катание

Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева рассказала о планах после завершения спортивной карьеры.

«Цель есть, но она немножко абстрактная пока. Я хочу выучиться на какую-нибудь другую профессию – менеджмент, психология, реклама, ораторское искусство...

Мне очень хочется поставить точку в своем образовании, у меня уже есть диплом университета Лесгафта, я тренер, но мне не хватает этого, мне хочется развиваться», – сказала Туктамышева.

По словам фигуристки, она хочет доказать себе, что может проявить себя не только в фигурном катании и спорте.

«Для меня это сейчас очень важно. Мне уже 26, и не могу потратить свою жизнь только на фигурное катание», – отметила Туктамышева.

Объясняем, почему Туктамышева – легенда. Она обыгрывает тех, кто младше на 10 лет!

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26 комментариев

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HK Traktor
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Замуж. Вот и все развитие.
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Адриана
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Ответ alexnew
- менеджмент, психология, реклама, ораторское искусство. - Лиза хочет выучиться на профессии, которых не существует? :) Психология, конечно, есть но это тоже такая достаточно мутная область знаний. Одним словом, где бы поучиться, только бы не учиться. Толку только от такой учебы?
Психология не профессия? Вы серьезно? В европейских вузах самый высокий проходной балл на медицину и психологию. В прошлом году в Кёльнский университет проходной на психологию был 1,2. Это значит в абитуре ( аттестат зрелости) должны были быть только единицы и одна двойка. ( единица- это высший балл,как в России -5).
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Светлана Менова
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Ответ alexnew
- менеджмент, психология, реклама, ораторское искусство. - Лиза хочет выучиться на профессии, которых не существует? :) Психология, конечно, есть но это тоже такая достаточно мутная область знаний. Одним словом, где бы поучиться, только бы не учиться. Толку только от такой учебы?
Предлагаете ей пойти учиться на крановщицу?)
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Sat397
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Выучится например на психолога и все равно по профессии работать не будет, а будет кататься по шоу, потому что на шоу платят на много больше. У всех известных фигуристов так дела обстоят. Другое дело, что когда-то может и на шоу будет тяжело уже кататься, но к тому времени наверное накопят уже достаточно денег, чтобы можно было вообще до пенсии нигде не работать. Кто-то в тренеры пойдет. Лиза сможет тренером быть, у неё есть нужные качества, для этой профессии.
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alexnew
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- менеджмент, психология, реклама, ораторское искусство.

- Лиза хочет выучиться на профессии, которых не существует? :) Психология, конечно, есть но это тоже такая достаточно мутная область знаний. Одним словом, где бы поучиться, только бы не учиться. Толку только от такой учебы?
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Allbee
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Ответ Defender64
А как же Олимпиада в 29 лет? У нас же все щас сдуются нафиг, кроме тебя, Лизон!
Лизон традиционно не доедет. С ои не везёт. Как бы 26 для старта образования и жизни (за пределами катка, в том числе семейной) уже довольно ощутимый возраст. Естественно пора планировать что будет после
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Дружба11
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Спасибо и тем людям кто просто поддерживает Лизу и никогда не бросает в нее камни, ну а критика иногда бывает конструктивной и нужной в разумных пределах.
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Дружба11
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Лизик, не пугай нас, вперед к ОИ и никаких уже 26 лет-еще 26 лет...., даешь прогу с квадом-Лиз, слово дала-КПК и ФГП.
Мы тебя не отпускаем никуда твои поклонники.
Лизик, я тебя как раз вижу блестящим тренером, ну а если по серьезному говорить о втором образовании-то это юридическое-оно включает и психологию, и ораторское искусство,этика,эстетика,логика........ораторские способности у тебя и так есть, короче юр.образование даст тебе возможность обеспечить твои потребности и расширить степень запредельного мышления Лизик.
А вот юридическая специальность даст тебе возможность и владеть вопросами инвестирования в том числе....
Лизик, поблагодари заюш, Авера публично за ПП, он действительно постарался с прогой Одиночество, даже идея блестящая....я его тоже Благодарю!
Лизик и береги себя на этих шоу.С Наступающим Солнце Наше!
И ВСЕХ поклонников Лизаветы -С Наступающим Новым Годом Дорогие Люди и всех Вам Благ!!!Огромная Благодарность за поддержку Лизы!!!!Здесь классные люди, удивительные, долго идущие путь с Лизой, интеллигентные люди,душевные!!!Храни Лизика и Всех Нас Вселенная и Оберегай!!!
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As per
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Надеюсь, что у Лизы обязательно будет олимпиада и медаль на ней.
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Галина Александрова
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Ответ Бедоносец
Даже не думай со спортом завязывать на пике.☝️
Какой пик ...?!)))
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Noname No
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Ответ Дружба11
Вы ведете себя неприлично уже, и под Новый год недержание.Лиза первая поддержала Ками, девочки достойно поздравили друг друга, девочки начинают дружить,штаб Этери Георгиевны,который Вы поддерживаете, лояльно относится к Лизе, Ренат сказал в ее адрес теплые слова, девочки тоже все до одной к ней тепло относятся,что Вас опять несет то не по детски? придержите уже коней-все "салатики уже нарезают" и бокалы поднимают, пребывают в предпраздничном настроение-подарите хотя бы себе самой пару дней без непрошенного негатива в адрес Лизы.
Какое праздничное настроение? Человек глубоко одинок и несчастен
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Lapo Elkann
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https://www.youtube.com/watch?v=-H6DuR5z-Qw
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Doctor of Philosophy
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Ответ garovatat
Что, неужели крайний сезон?? В Федре определенно что-то знают - грибуют напоследок, как никогда! Хотя справедливости ради стоит отметить что в этом сезоне Тук на пике (на своем пике). Так она уже давно не каталась! Но не на бронзу ЧР конечно.
А на что же ещё? Какие грибы, там конкурентки отваляли конкретно, а она откатала чисто, с минимальными погрешностями. Если имели шанс обойти её, но обзамбонились - сами виноваты.

Привыкли, что её даже при чистых прокатах вечно задвигали? Было такое. Сейчас ситуация иная - её оценивают очень хорошо. И понятно, почему: потому что ежели выпустят нас из международного бана, кто поедет квоты зарабатывать? Учитывая и возрастной ценз, и олимпийский допинг-скандал, и неучастие в соревнованиях тех, у кого какой-то международный авторитет есть, и отсутствие такового опыта у тех, кто сейчас мог бы, выйдя во взрослые, его зарабатывать...

Невыгодно сейчас Федерации задвигать её. Потому что может так случиться, что больше надеяться-то будет не на кого.
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Дружба11
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Ответ garovatat
Что, неужели крайний сезон?? В Федре определенно что-то знают - грибуют напоследок, как никогда! Хотя справедливости ради стоит отметить что в этом сезоне Тук на пике (на своем пике). Так она уже давно не каталась! Но не на бронзу ЧР конечно.
Вы ведете себя неприлично уже, и под Новый год недержание.Лиза первая поддержала Ками, девочки достойно поздравили друг друга, девочки начинают дружить,штаб Этери Георгиевны,который Вы поддерживаете, лояльно относится к Лизе, Ренат сказал в ее адрес теплые слова, девочки тоже все до одной к ней тепло относятся,что Вас опять несет то не по детски?
придержите уже коней-все "салатики уже нарезают" и бокалы поднимают, пребывают в предпраздничном настроение-подарите хотя бы себе самой пару дней без непрошенного негатива в адрес Лизы.
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Ирина Эппель
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Ответ Alexey Belskiy
Успехов в отношениях с Дмитрием
Кто это Дмитрий?
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aleks007smol
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Ответ Бедоносец
Даже не думай со спортом завязывать на пике.☝️
Она говорила, пока тело и здоровье будет позволять, будет соревноваться!
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imaxim
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Ответ garovatat
Что, неужели крайний сезон?? В Федре определенно что-то знают - грибуют напоследок, как никогда! Хотя справедливости ради стоит отметить что в этом сезоне Тук на пике (на своем пике). Так она уже давно не каталась! Но не на бронзу ЧР конечно.
Что, бомбит что не из того ТШ кто-то посмел конкуренцию оказывать?)
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imaxim
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Пусть попробует 4 раз. В конце концов чем черт не шутит. Если Лиза станет ОЧ-2026 это будет бомба
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garovatat
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Что, неужели крайний сезон?? В Федре определенно что-то знают - грибуют напоследок, как никогда! Хотя справедливости ради стоит отметить что в этом сезоне Тук на пике (на своем пике). Так она уже давно не каталась! Но не на бронзу ЧР конечно.
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Alexey Belskiy
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Я счастливчик, что я общался с ней без посторонних людей рядом с институтом
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Andreir888
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Лиза, тебе не "уже", тебе "всего" 26😊 И впереди вся жизнь, наполненная интересными событиями и приятными эмоциями!
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Самасебезвезда
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Ответ Alexey Belskiy
Успехов в отношениях с Дмитрием
И с Анатолием
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Лека-Лека
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В 26 пора бы уже понимать чем ты хочешь заниматься, и что для этого нужно сделать.
Что же касается "всю жизнь посвятить ФК", то это как раз работа тренера. Пример Мишина и Мишиной перед глазами.
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Alexey Belskiy
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Успехов в отношениях с Дмитрием
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Бедоносец
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Даже не думай со спортом завязывать на пике.☝️
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