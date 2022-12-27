Попова о лучших фигуристках года: «Первое место – Щербакова, второе – Трусова, третье – Тарасова»

Теги сборная России мужское катание женское катание Евгения Тарасова Бетина Попова Евгений Семененко Анна Щербакова Александра Трусова Марк Кондратюк Фигурное катание

Хореограф Бетина Попова назвала лучших по ее мнению фигуристок года.

– Какую фигуристку можете назвать лучшей в 2022 году?

– У нас так много спортсменов, которые достойны этого звания. Давайте я целый пьедестал составлю: первое место – Щербакова, второе – Трусова, третье – Тарасова.

– Среди парней?

– Выделю Женю Семененко и Марка Кондратюка.

– Какая программа произвела самое яркое впечатление?

– Камила Валиева здорово ворвалась с новым показательным номером. Почему бы не выделить ее программу как лучшую? – сказала Попова.

Вот это Валиева в готике! Появилась будто из гроба, на платье паутина, бросила лед в зрителей

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7 комментариев

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Беглый*
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1. Щербакова
2. Валиева
3. Акатьева
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Девочка с севера
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Ответ Светлана Менова
Это когда это Попова полюбила Щербакову, которую так хейтила год назад?) А Тарасова у нас почему идёт как фигуристка, а не как пара ТМ?))
Блин, голоса закончились)))) я ржу 🤣 А с Туктамышевой что? Всё? И дружба врозь?
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Андрей Меньшутин
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Ответ Elena Sopc
Почему забывает про пары мг целый сезон катались чисто, выиграли чр, че, золото Олимпиады, бронзу, для меня они лучшие, а то что Аня выиграла золото это счастливый случай, камилу подставили, мы еще незнаем кто?
Кто подставил Ками ...нужно и важно знать конечно . Только что это изменит вообще ? Там явно не один человек в цепочке....Насчет случайности победы Ани на ОИ ...извините это бред . 3 Золота ЧР - 2 серебра ЧЕ - Золото ЧМ - Золото ОИ ...все закономерно и логично .
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Светлана Менова
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Это когда это Попова полюбила Щербакову, которую так хейтила год назад?)

А Тарасова у нас почему идёт как фигуристка, а не как пара ТМ?))
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Тайга86
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Ну в общем-то все правильно сказала, особенно когда свежо предание. Саша и Аня просто крутышки. Женя умничка, собралась и показала бойцовский характер тогда, когда это особенно было нужно. Марк отжигал весь тот сезон. Женя Семененко раскрывается все больше и всё эффектнее. Ками - отдельная песня. Песня о том как, несмотря на то, что по тебе потоптались...смочь выстоять и найти в себе силы двигаться дальше. Ну а показалка - вообще улёт) Хороший выбор у Бетины, все просто молодцы.
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Elena Sopc
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Ответ Андрей Меньшутин
Бетина ...переобулась и переоделась сразу ?! Она же за Луну Хендрикс болела....
Почему забывает про пары мг целый сезон катались чисто, выиграли чр, че, золото Олимпиады, бронзу, для меня они лучшие, а то что Аня выиграла золото это счастливый случай, камилу подставили, мы еще незнаем кто?
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Андрей Меньшутин
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Бетина ...переобулась и переоделась сразу ?! Она же за Луну Хендрикс болела....
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