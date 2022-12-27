Попова о лучших фигуристках года: «Первое место – Щербакова, второе – Трусова, третье – Тарасова»

Хореограф Бетина Попова назвала лучших по ее мнению фигуристок года.

– Какую фигуристку можете назвать лучшей в 2022 году?

– У нас так много спортсменов, которые достойны этого звания. Давайте я целый пьедестал составлю: первое место – Щербакова, второе – Трусова, третье – Тарасова.

– Среди парней?

– Выделю Женю Семененко и .

– Какая программа произвела самое яркое впечатление?

– Камила Валиева здорово ворвалась с новым показательным номером. Почему бы не выделить ее программу как лучшую? – сказала Попова.

Вот это Валиева в готике! Появилась будто из гроба, на платье паутина, бросила лед в зрителей