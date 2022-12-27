Попова о лучших фигуристках года: «Первое место – Щербакова, второе – Трусова, третье – Тарасова»
Хореограф Бетина Попова назвала лучших по ее мнению фигуристок года.
– Какую фигуристку можете назвать лучшей в 2022 году?
– У нас так много спортсменов, которые достойны этого звания. Давайте я целый пьедестал составлю: первое место – Щербакова, второе – Трусова, третье – Тарасова.
– Среди парней?
– Выделю Женю Семененко и Марка Кондратюка.
– Какая программа произвела самое яркое впечатление?
– Камила Валиева здорово ворвалась с новым показательным номером. Почему бы не выделить ее программу как лучшую? – сказала Попова.
Вот это Валиева в готике! Появилась будто из гроба, на платье паутина, бросила лед в зрителей
2. Валиева
3. Акатьева
А Тарасова у нас почему идёт как фигуристка, а не как пара ТМ?))