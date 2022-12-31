Александр Жулин: «Ничего запоминающегося в спорте в 2022-м не было. Год получился каким-то мутным»

Заслуженный тренер России Александр Жулин подвел итоги 2022 года.

«Ничего запоминающегося в спорте в 2022-м не было. Год получился каким-то мутным», — сказал Жулин.

В феврале 2022-го прошла Олимпиада в Пекине, российские фигуристы завоевали 6 медалей (2-3-1).

Ученики Жулина Виктория Синицина и Никита Кацалапов взяли серебро в личных соревнованиях и выиграли золото в составе команды России, но оно не было вручено из-за начала антидопингового расследования в отношении Камилы Валиевой.