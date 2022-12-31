Александр Жулин: «Ничего запоминающегося в спорте в 2022-м не было. Год получился каким-то мутным»
Заслуженный тренер России Александр Жулин подвел итоги 2022 года.
«Ничего запоминающегося в спорте в 2022-м не было. Год получился каким-то мутным», — сказал Жулин.
В феврале 2022-го прошла Олимпиада в Пекине, российские фигуристы завоевали 6 медалей (2-3-1).
Ученики Жулина Виктория Синицина и Никита Кацалапов взяли серебро в личных соревнованиях и выиграли золото в составе команды России, но оно не было вручено из-за начала антидопингового расследования в отношении Камилы Валиевой.
Олимпиада, Приход Нового поколения Фигуристок и Фигуристов, Наш Гран-При, новый Чемпионат России по прыжкам, Новая Чемпионка России, Новый Чемпион России и ощущение Огромной Перспективы, как минимум, в трёх видах!
Ну и конечно Унижения нашего спорта нашими врагами, тоже не забыть!
Но мы вернёмся, в этом нет сомнений!✌️
Нейтан Чен выиграл ОИ.
Пападакис/Сизерон выиграли ОИ.
Суй/Хань выиграли ОИ.
Лионель Месси и Аргентина выиграли ЧМ.
Наталья Непряева - первая россиянка, выигравшая Тур Де Ски, а также выиграла Кубок мира.
Илюша Малинян первым прыгнул 4А и шестым прыгнул 5 квадов.
Росспорт опять опозорился с допингом.
Это вот первое, что на ум пришло.
И как бонус: Джонни Депп выиграл суд у Эмбер Хёрд.
в январе мы ждали финал Лиги чемпионов в Питере и волейбольный ЧМ в России, а в декабре сидим в изоляции и всерьёз рассуждаем, проситься ли в азиатские федерации.
Почему - все понимают. И пожелание на 2023 одно:
чтобы это самое почему как можно скорее закончилось