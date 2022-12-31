Александр Жулин: «Ничего запоминающегося в спорте в 2022-м не было. Год получился каким-то мутным»

Теги сборная России Александр Жулин Фигурное катание

Заслуженный тренер России Александр Жулин подвел итоги 2022 года. 

«Ничего запоминающегося в спорте в 2022-м не было. Год получился каким-то мутным», — сказал Жулин.

В феврале 2022-го прошла Олимпиада в Пекине, российские фигуристы завоевали 6 медалей (2-3-1).

Ученики Жулина Виктория Синицина и Никита Кацалапов взяли серебро в личных соревнованиях и выиграли золото в составе команды России, но оно не было вручено из-за начала антидопингового расследования в отношении Камилы Валиевой. 

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29 комментариев

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шампион
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Это потому что у Жулена шоу своего нет.
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zadonbasss
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надо вести дневник! каждый день писать , что было, и фото распечатывать и вклеивать. тогда в конце года будет четкий отчет)
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Пилипенко Дмитрий
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Ответ Fellina
Естественно. С этим не поспоришь)
Читаешь твои комментарии и понимаешь, что такое «отсутствие интеллекта»
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TheWitcher
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Ответ RS97
Блистательной? Как минимум ОЧ должна была стать Валиева. Да и Трусова посильнее в спортивном плане чем Анна. Так что как максимум 3-е место.
Именно. Блистательная победа Анны Щербаковой. Настоящая, чемпионская, когда побеждаешь вопреки всем раскладам и воплощаешь собой полноценного спортсмена-победителя, обладающего не только мастерством, но и соответствующим характером 😉 Именно поэтому Анна выиграла 3 ЧР подряд в конкуренции с Косторной, Трусовой, Валиевой и т.д., а Валиева пока только один, проиграв недавний юниорке Акатьевой. Кстати, до СуперСоника именно Анютка выигрывала последний раз взрослый ЧР будучи юниоркой на ЧР-2019. И свою супер-соперницу юниорку — Валиеву — она победила на ЧР-2021, а Валиева свою — Акатьеву — не смогла. Один полусезон побед у Валиевой всего пока… Ну, а Трусова вообще все Анне по карьере проиграла. Их даже сравнивать не стоит. Может она технически и разносторонней, чем Аня, но в плане искусства фигурного катания просто не ровня Олимпийской чемпионке.
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Светлана Менова
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Ответ imaxim
Спортивные итоги года можно вместить в одно предложение: в январе мы ждали финал Лиги чемпионов в Питере и волейбольный ЧМ в России, а в декабре сидим в изоляции и всерьёз рассуждаем, проситься ли в азиатские федерации. Почему - все понимают. И пожелание на 2023 одно: чтобы это самое почему как можно скорее закончилось
Судя по новогоднему обращению П, ничего не закончится ещё очень долго.
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Тесса Каплан
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Жу, ты себя -то не сдавай .)))))Трезвость-норма жизни.:) С праздником! Не обижайся, какой русский не любит быстрой езды.....
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oleg
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А то что Акатьева с первого же раза прошла обошла Туктамышеву, Валиеву, Муравьеву и стала Чемпионкой России, это как бы что? Жулин, не пей больше.
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Елена Ковалёва
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Ребята давайте хоть сейчас слегка отключимся от спорта, от политики и других разборок и встретим новый год. Пусть он для каждого будет лучше уходящего.
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oleg
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Жулин уже выпил.
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Пилипенко Дмитрий
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А че мутным ? Сделали контрольный выстрел в голову всему отечественному спорту, медленно положили в гроб, сейчас закапывают. Все по плану идёт !
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Fellina
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Ответ Алеся Ткаченко
Что бы там ни было но медаль в личке по-любому останется у Кацалапиков.
Естественно. С этим не поспоришь)
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Алеся Ткаченко
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Ответ Fellina
После этого события наступило другое, которое перечеркнуло многое, а для некоторых просто все.
Что бы там ни было но медаль в личке по-любому останется у Кацалапиков.
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B.Jones
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Сквозь стакан всегда так
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RS97
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Ответ Бедоносец
Мне запомнился этот год блистательной победой Анюты Щербаковой на олимпийских играх, ну и Туктамышева конечно ярко зажгла на этапах гран при и ЧР. А ещё очень запомнилась сильная и дружная команда Евгения Викторовича: Титова, Муравьёва и суперзвезда Вероника Жилина. Эти девочки наша главная надежда на ближайшие годы.🙏
Блистательной? Как минимум ОЧ должна была стать Валиева. Да и Трусова посильнее в спортивном плане чем Анна. Так что как максимум 3-е место.
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Роман Волков
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Для меня много что запомнилось.
Олимпиада, Приход Нового поколения Фигуристок и Фигуристов, Наш Гран-При, новый Чемпионат России по прыжкам, Новая Чемпионка России, Новый Чемпион России и ощущение Огромной Перспективы, как минимум, в трёх видах!
Ну и конечно Унижения нашего спорта нашими врагами, тоже не забыть!
Но мы вернёмся, в этом нет сомнений!✌️
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Блинчик
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Александра Трусова - первая женщина, а также первый не-азиат, в истории, исполнившая 5 квадов (притом на ОИ).
Нейтан Чен выиграл ОИ.
Пападакис/Сизерон выиграли ОИ.
Суй/Хань выиграли ОИ.
Лионель Месси и Аргентина выиграли ЧМ.
Наталья Непряева - первая россиянка, выигравшая Тур Де Ски, а также выиграла Кубок мира.
Илюша Малинян первым прыгнул 4А и шестым прыгнул 5 квадов.
Росспорт опять опозорился с допингом.

Это вот первое, что на ум пришло.

И как бонус: Джонни Депп выиграл суд у Эмбер Хёрд.
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Бедоносец
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Мне запомнился этот год блистательной победой Анюты Щербаковой на олимпийских играх, ну и Туктамышева конечно ярко зажгла на этапах гран при и ЧР. А ещё очень запомнилась сильная и дружная команда Евгения Викторовича: Титова, Муравьёва и суперзвезда Вероника Жилина. Эти девочки наша главная надежда на ближайшие годы.🙏
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oldparakhod
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В спорте, так то ЧМ по футболу был. Один финал только чего стоит!
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Fellina
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Ответ Алеся Ткаченко
Кацалаповы и в личке серебряными призерами стали.Но Для Жулина видимо это не событие
После этого события наступило другое, которое перечеркнуло многое, а для некоторых просто все.
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N-fox
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Пользуясь случаем, еще раз поздравляю Вику с Никитой с серебром ОИ!
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kovfun-barrios
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Дык Жулин и не смотрит спорт. Давайте начистоту, фигурное катание особенно российское, это оскорбление спорта настоящего. А посколько российские прокатники и прокатницы фигуристические, а также их фанбазы больше ничем в жизни не интересуются, кроме прыжочков и бровок домиком в своём "спорте" на шоу Навок и Авербухов а также получения бюджетных средств, логично, что они не знают ни одного события в настоящем спорте (да и не только в спорте).
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Angry Dude
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"Ну там мои подопечные взяли серебро ОИ, фигня короче".
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Andreir888
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Кто-то догадался, почему Саня ничего не запомнил, и год для него был мутным!?😉
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Ольга Боднарюк
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Шо то Жуля ничего не помнит, даже про своих учеников
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imaxim
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Спортивные итоги года можно вместить в одно предложение:

в январе мы ждали финал Лиги чемпионов в Питере и волейбольный ЧМ в России, а в декабре сидим в изоляции и всерьёз рассуждаем, проситься ли в азиатские федерации.

Почему - все понимают. И пожелание на 2023 одно:
чтобы это самое почему как можно скорее закончилось
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