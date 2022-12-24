Александр Жулин: «Победа Акатьевой, наверное, справедлива. Хотя мне сегодня больше понравилась Валиева»

Теги сборная России Александр Жулин чемпионат России Елизавета Туктамышева женское катание Камила Валиева Софья Акатьева Фигурное катание

Тренер Александр Жулин прокомментировал результаты женского турнира на чемпионате России-2023 по фигурному катанию.

Первое место заняла Софья Акатьева, второе – Камила Валиева, третье – Елизавета Туктамышева.

«Победа Софьи Акатьевой, наверное, справедлива, хотя мне сегодня больше понравилась Камила Валиева.

Но после короткой программы у Софьи был большой запас баллов. И это спорт, надо было чище катать короткую программу. Если бы это было, то Валиева бы сегодня выиграла.

Софья – легкая и хрупкая фигуристка и, конечно, большой боец. Потому что все-таки набор прыжков у нее уникальный. 

Елизавета Туктамышева, как всегда, молодец, она опять в призовой тройке», – сказал Жулин.

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27 комментариев

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Alina Kernes
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Аааа! Опять не та победила, вот умора 🤦‍♀️
Смотришь на все эти ужимки и начинаешь думать, что мировое фк только выиграло от отстранения России. Там стало меньше клоунады и больше спорта.
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Ответ Toplady
Очень хорошо, что Соня спустила космос на землю
Никто никого никуда не спускал.
Это сама Соня приблизилась к космосу.
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Диана Куталия
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Ответ Кошка Матраскина
Ой, да все хорошо! Отличный чемпионат, все на своих местах! Не надо цепляться к каждому слову
Кроме танцев. Как чёрное пятно на ЧР)
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alexnew
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Ответ Зиля Бадриева
Камила сегодня герой. Какая медаль, не имеет значения.
Ну, почему же. В спорте медали - это главное. Она могла бы и чище откатать, что не развалилась, молодец.
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Буня Хох
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А мне и вчера и сегодня больше понравилась Акатьева. У каждого своё мнение, господин Жулин.
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Кошка Матраскина
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Ой, да все хорошо! Отличный чемпионат, все на своих местах! Не надо цепляться к каждому слову
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Зиля Бадриева
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Камила сегодня герой. Какая медаль, не имеет значения.
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alexnew
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Ответ Defender64
Справедливость заключается в том, что Акатьева победила за счёт перевеса в КП, а ПП выиграла Валиева
Там все очень на тоненького. Могли утопить Акатьеву, дав галку на четверном вместо q.
https://www.youtube.com/watch?v=WTw0nJm1tns

А недокрут там все же просматривается.
4T< -2 (5,71) В протоколах скромно 4Tq (9,23)
Это -3,52 к ее оценке.

Посмотрим Камилу в короткой. Вот этот лутц... Но здесь все же q видится, не галка.
Допустим, 3Lzq+3T 0 (11,11). В протоколах 3Lz+3T (12,88). Это - 1,77 к ее оценке.

Акатьева 246,22
Валиева 245,55

Ну, практически равная сумма, как видите, а значит, в теории любую можно поставить выше или ниже. Но, если при столь большей базе Акатьева бы оказалась ниже, это было бы не очень понятно болельщикам, я думаю. Компонентами можно любую вывести выше или ниже. Но я думаю, что все же Акатьева на своем месте. Все-так сдвоенный флип был лишним у Камилы.
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AAPolyansky
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так сегодня Валиева и выиграла, но по сумме двух программ выиграла Акатьева
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Надумочка
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Ответ ivan 07
Не выиграла бы,исполни чисто Акатьева триксель. Поэтому Если придержи при себе. У Этери 15-летние всегда обыгрывают старших.
Правда? На каком месте 15-летняя Аделия?)
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Toplady
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Очень хорошо, что Соня спустила космос на землю
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ivan 07
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Ответ Роман Цыренков
Поэтому на Олимпиаде выиграла Щербакова?
И почему это произошло ты в курсе ,просто скромно умалчиваешь.
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Не наверное, а однозначно.
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Роман Цыренков
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Ответ ivan 07
Не выиграла бы,исполни чисто Акатьева триксель. Поэтому Если придержи при себе. У Этери 15-летние всегда обыгрывают старших.
Поэтому на Олимпиаде выиграла Щербакова?
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Варлампий Варлампий
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дуэт ТаРо заявит, что у Валиевой украли золотую медаль
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ivan 07
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Ответ Raduga
Сегодня возможно. Но в фк победитель определяется по итогам 2-х программ. Так что "сегодня" не работает.
И про сегодня стоит писать принимая во внимание прокат соперницы.
Типа Валиева должна была исполнить триксель в КП.
А Акатьева не должна была триксель сегодня исполнить?
Ведь Акатьева чаще чисто исполняет триксель.
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artpal
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Валиева сегодня и набрала больше всех
А Акатьева - справедливая чемпионка по сумме двух программ
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Raduga
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Сегодня возможно. Но в фк победитель определяется по итогам 2-х программ. Так что "сегодня" не работает.
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pulpfiction
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Ответ Defender64
Справедливость заключается в том, что Акатьева победила за счёт перевеса в КП, а ПП выиграла Валиева
Верно
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ivan 07
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Не выиграла бы,исполни чисто Акатьева триксель.
Поэтому Если придержи при себе.
У Этери 15-летние всегда обыгрывают старших.
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pulpfiction
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Валиева была бесподобна
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Gemma157
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Ответ ezhik38
Началось...))
Следующие 2 недели будем читать какая Валиева герой, как ее хоть и победили, но не превзошли)
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АннаФ
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Ответ Defender64
Справедливость заключается в том, что Акатьева победила за счёт перевеса в КП, а ПП выиграла Валиева
Но у нас двоеборье, Соня ошибок меньше сделала, так, что всё честно!
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Sat397
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Камила сегодня была неподражаема.
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ezhik38
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Началось...))
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