Александр Жулин: «Победа Акатьевой, наверное, справедлива. Хотя мне сегодня больше понравилась Валиева»
Тренер Александр Жулин прокомментировал результаты женского турнира на чемпионате России-2023 по фигурному катанию.
Первое место заняла Софья Акатьева, второе – Камила Валиева, третье – Елизавета Туктамышева.
«Победа Софьи Акатьевой, наверное, справедлива, хотя мне сегодня больше понравилась Камила Валиева.
Но после короткой программы у Софьи был большой запас баллов. И это спорт, надо было чище катать короткую программу. Если бы это было, то Валиева бы сегодня выиграла.
Софья – легкая и хрупкая фигуристка и, конечно, большой боец. Потому что все-таки набор прыжков у нее уникальный.
Елизавета Туктамышева, как всегда, молодец, она опять в призовой тройке», – сказал Жулин.
Смотришь на все эти ужимки и начинаешь думать, что мировое фк только выиграло от отстранения России. Там стало меньше клоунады и больше спорта.
Это сама Соня приблизилась к космосу.
https://www.youtube.com/watch?v=WTw0nJm1tns
А недокрут там все же просматривается.
4T< -2 (5,71) В протоколах скромно 4Tq (9,23)
Это -3,52 к ее оценке.
Посмотрим Камилу в короткой. Вот этот лутц... Но здесь все же q видится, не галка.
Допустим, 3Lzq+3T 0 (11,11). В протоколах 3Lz+3T (12,88). Это - 1,77 к ее оценке.
Акатьева 246,22
Валиева 245,55
Ну, практически равная сумма, как видите, а значит, в теории любую можно поставить выше или ниже. Но, если при столь большей базе Акатьева бы оказалась ниже, это было бы не очень понятно болельщикам, я думаю. Компонентами можно любую вывести выше или ниже. Но я думаю, что все же Акатьева на своем месте. Все-так сдвоенный флип был лишним у Камилы.
Типа Валиева должна была исполнить триксель в КП.
А Акатьева не должна была триксель сегодня исполнить?
Ведь Акатьева чаще чисто исполняет триксель.
А Акатьева - справедливая чемпионка по сумме двух программ
Поэтому Если придержи при себе.
У Этери 15-летние всегда обыгрывают старших.