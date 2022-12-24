Александр Жулин: «Победа Акатьевой, наверное, справедлива. Хотя мне сегодня больше понравилась Валиева»

Тренер Александр Жулин прокомментировал результаты женского турнира на чемпионате России-2023 по фигурному катанию.

Первое место заняла Софья Акатьева, второе – , третье – .

«Победа Софьи Акатьевой, наверное, справедлива, хотя мне сегодня больше понравилась Камила Валиева.

Но после короткой программы у Софьи был большой запас баллов. И это спорт, надо было чище катать короткую программу. Если бы это было, то Валиева бы сегодня выиграла.

Софья – легкая и хрупкая фигуристка и, конечно, большой боец. Потому что все-таки набор прыжков у нее уникальный.

Елизавета Туктамышева, как всегда, молодец, она опять в призовой тройке», – сказал Жулин.