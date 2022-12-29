Яна Рудковская о ледовых шоу: «С Навкой не конкурирую. Она уходит в восток, я – в Россию. У нее катаются и не прыгают, у меня катаются и прыгают»

Теги Татьяна Навка Яна Рудковская ледовые шоу Фигурное катание

Продюсер Яна Рудковская высказалась о конкуренции с Татьяной Навкой в сфере ледовых шоу. 

Накануне в Москве прошла премьера шоу мужа Рудковской Евгения Плющенко «Снегурочка». Параллельно проходит шоу Навки «История любви Шахерезады». 

«Я с Таней не конкурирую. Таня хочет делать лучше меня, я хочу делать лучше Тани. Она уходит в восток, я в Россию.

У Тани катаются и не прыгают, у меня катаются и прыгают. У нее очень красивые декорации. У всех шоу крутые, но у них нет балета. А я хотела, чтобы у нас был балет», – сказала Рудковская.

«Можно сделать разные шоу, но мы не перестаем удивлять. У меня телефон разрывается, это было шоу мирового уровня.

139 человек, которые танцуют, катаются, развлекают, поют, все русские композиторы – Рахманинов, Чайковский, Свиридов.

Такая сказка была нужна. В традиционной сказке Снегурочка растаяла, но у нас она превратилась в человека», – отметила продюсер. 

Плющенко, Навка и Авербух в очереди за грантами на шоу: получили 92,4 млн, просят еще 158. Чья заявка достойнее?

«У нас есть все. Самолеты и яхты тоже будут». Плющенко, Рудковская и Гном Гномыч показали себя в шоу «Секрет на миллион»

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48 комментариев

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Noname No
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Честно говоря декорации крутые что у Навки, что у Рудковской. Интересно было бы глянуть ледовое представление в формате иммерсивного театра.
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rtun
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Ответ Николай Криницкий
Посмотри на три года без титулов, тогда действительно только в пуантах и смешить публику осталось.
А я всё переживала, и куда беглый Николя наш подевался)))
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Назар Игорь
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Конкурировать с Навкой себе дороже, у неë крыша мощная.
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Den3Lo
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Редкостный у тебя Яна в шоу винегрет. Если загуглить "все долбанулись" , то выскакивает много картинок с которыми ассоциируется данное мероприятие.
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rtun
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Ответ Marya Y
==Как развидеть Катар?)))== Посмотреть прошлогодний Сочи.
Остроумно, баварские пляски)))
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Jane_Z
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Может быть, Яна этого не знает, но когда два человека стараются делать что-то лучше друг друга, это и называется конкуренция
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Илья Савчук
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Да-да,мы помним, что ты настоящая патриотка, уходящая в Россию и покупающая сыну квартиру во Франции с грантов Кремля.
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resistance1984
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Кто вообще на эти шоу ходит? Какая целевая аудитория этих варьете на льду?
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Noname No
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Ответ Lilia Sadykova
Ну просто интересно стало, что ж там за шоу впервые в истории;)
Ну вот даже хейтеры пошли глянули что за шоу. Могет ведь Янка
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comewhatmay
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Ответ Владимир Киркоров
Сказ про гадюку и жабу
Блин, опередили 🤣
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Noname No
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Ответ oldparakhod
У Навки катаются и не прыгают, у Рудковской прыгают и летают , а паралельно с шоу Навки, проходит шоу мужа Рудковской * Снегурочка * 😉
А Авербуха куда дели?
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Mixalblch
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Теорема Эскобара
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фынский аксель
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Ответ Gemma157
У Навки Загитова прыгает одинарный акселек ☝
У Рудковской Трусова двойной,при этом действующая фигуристка. Всяко бывает. Вполне в шоу РЖД 2а от Загитовой был и то вперед
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Lilia Sadykova
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Ответ Gilonjon862
Тоже кактус грызёте?
Ну просто интересно стало, что ж там за шоу впервые в истории;)
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Николай Криницкий
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У Рутковской, всегда будет преследовать ее провинциальность, все эти дешёвые панты, мировой уровень,кровать Романовых,такого история ещё не знала, все это идёт оттуда.
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Александр Шульгин
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Ответ Ольга Ольгина
У меня катаются и прыгают...только не добавила , что потом лежат в больнице поломанные или с сотрясением. Если это сказка или какая другая постановка то прыгать там не обязательно. Другое дело, когда тур спортсменов. Так там все прыгают. Интересно, что её так колбасит, что все время пытается пропихнуть свою халтура как шедевры?
Видно доходы сокращаются вот и нервничает
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Alsu89sha
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Она тупая
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Александр Шульгин
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Ответ Lilia Sadykova
Я посмотрела отрывки из " шоу мирового уровня", как по мне винегрет какой то. И катание, и пуанты, и полеты, и поддержки, при этом до конца ничего не отработано. Но пуантах Саша смотриться деревянной, поддержки как мешок, полеты непонятно к чему. Короче дорохо- бохато и по колхозному. Зато впервые в истории;;))
Нет одной продуманной линии. Получился венегрет
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Marya Y
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Ответ Noname No
А что там было?
Так понимаю, его любимая спортсменка выступала - пусть любуется не расстраиваясь за других.
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Camelliahome
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У нас фигурное катание такое токсичное из за поливания грязью друг друга по поводу или без повада. На Западе тоже делаются шоу, но не прочитаешь, что одни организатор поливает грязью другого организатора.
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Noname No
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Не поняла, у нас теперь конкуренция в шоу? Государство бюджет урезает?
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Tatiana Klm
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У ЯР в шоу только цыган не хватает: все намешано, Саша П. без явной роли, но везде, со всеми, пуанты, пачки, коньки, Билан… нет стиля. Нет вкуса. Много ведь денег это стоит - а безвкусица.
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Mukunku 64
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Жаба гадюке не конкурент
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Вячеслав Самбур
Команда Sports.ru
Вячеслав Самбур
Редактор Sports.ru
681 подписчик
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Ответ veramarso
Как не зайдешь на ветку - тут Рудковская. Про фигуристов напишите что-нибудь...
зашел в ваш профиль: 10 последних коментов - к новостям с рудковской. вам точно интересно про фигуристов?
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Noname No
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Ответ Marya Y
==Как развидеть Катар?)))== Посмотреть прошлогодний Сочи.
А что там было?
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