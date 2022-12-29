Яна Рудковская о ледовых шоу: «С Навкой не конкурирую. Она уходит в восток, я – в Россию. У нее катаются и не прыгают, у меня катаются и прыгают»

Продюсер Яна Рудковская высказалась о конкуренции с в сфере ледовых шоу.

Накануне в Москве прошла премьера шоу мужа Рудковской Евгения Плющенко «Снегурочка». Параллельно проходит шоу Навки «История любви Шахерезады».

«Я с Таней не конкурирую. Таня хочет делать лучше меня, я хочу делать лучше Тани. Она уходит в восток, я в Россию.

У Тани катаются и не прыгают, у меня катаются и прыгают. У нее очень красивые декорации. У всех шоу крутые, но у них нет балета. А я хотела, чтобы у нас был балет», – сказала Рудковская.

«Можно сделать разные шоу, но мы не перестаем удивлять. У меня телефон разрывается, это было шоу мирового уровня.

139 человек, которые танцуют, катаются, развлекают, поют, все русские композиторы – Рахманинов, Чайковский, Свиридов.

Такая сказка была нужна. В традиционной сказке Снегурочка растаяла, но у нас она превратилась в человека», – отметила продюсер.

Плющенко, Навка и Авербух в очереди за грантами на шоу: получили 92,4 млн, просят еще 158. Чья заявка достойнее?

«У нас есть все. Самолеты и яхты тоже будут». Плющенко, Рудковская и Гном Гномыч показали себя в шоу «Секрет на миллион»