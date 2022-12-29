Рудковская о шоу «Снегурочка»: «Могу сказать, что затраты только на фигуристов составили 30 миллионов рублей»

Теги Евгений Плющенко сборная России Яна Рудковская Александр Самарин Дмитрий Алиев Александра Трусова деньги Софья Муравьева Марк Кондратюк ледовые шоу Фигурное катание

Продюсер Яна Рудковская рассказала о том, сколько получили фигуристы за участие в шоу Евгения Плющенко «Снегурочка».

В шоу выступают Александра ТрусоваМарк КондратюкДмитрий АлиевАлександр Самарин, Софья Муравьева.

«Один человек из мира спорта, хореограф, подошел и спросил меня: «Это же какой бюджет должен быть на такой состав в шоу?» Здесь столько дорогих, не побоюсь этого слова, фигуристов. Могу сказать, что затраты на стафф, то есть только фигуристов, 30 миллионов рублей. Столько получил коллектив за наше шоу.

Но может быть очень красивое шоу, но плохой свет. Или костюмы не очень. Или никто не прыгает. А у нас все красивое, и все прыгают. Мне было сегодня офигенно!» – сказала Рудковская.

Стартов у Трусовой все меньше, а шоу – все больше. Лишь два турнира за сезон, после снятия с ЧР помчалась на проект Плющенко

«У нас есть все. Самолеты и яхты тоже будут». Плющенко, Рудковская и Гном Гномыч показали себя в шоу «Секрет на миллион»

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Спортивный лис
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
"Вам красивое, всё прыгают"
Янощщка, прыгни уже тоже... Можешь на снежинку без страховки залезть, как Марк, полетаешь... Может прыгнешь. Вау-эффект обеспечен! И точно всё долго будут обсуждать
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
pele_kan
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ AliceGoose
Дорогие фигуристы, вы теперь «дорогой стафф» Яны Рудковской наподобие сумочек или фарфоровых чашек
или кровати Романовых)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
AliceGoose
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Дорогие фигуристы, вы теперь «дорогой стафф» Яны Рудковской наподобие сумочек или фарфоровых чашек
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
maks44
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
"Дайте мне еще денег из бюджета" - хотела сказать Рудковская.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий