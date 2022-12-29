Рудковская о шоу «Снегурочка»: «Могу сказать, что затраты только на фигуристов составили 30 миллионов рублей»

Продюсер Яна Рудковская рассказала о том, сколько получили фигуристы за участие в шоу «Снегурочка».

В шоу выступают , , , , Софья Муравьева.

«Один человек из мира спорта, хореограф, подошел и спросил меня: «Это же какой бюджет должен быть на такой состав в шоу?» Здесь столько дорогих, не побоюсь этого слова, фигуристов. Могу сказать, что затраты на стафф, то есть только фигуристов, 30 миллионов рублей. Столько получил коллектив за наше шоу.

Но может быть очень красивое шоу, но плохой свет. Или костюмы не очень. Или никто не прыгает. А у нас все красивое, и все прыгают. Мне было сегодня офигенно!» – сказала Рудковская.

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