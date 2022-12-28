Рудковская о болезни Плющенко: «26-го Трусова прилетела с температурой из Красноярска. У нас несколько человек катались с гриппом, может, от кого-то заразился»
Продюсер Яна Рудковская предположила, почему мог заболеть ее супруг, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко.
Сегодня Плющенко из-за болезни не смог выступить на премьере шоу «Снегурочка».
«26-го числа Саша (Трусова) прилетела с температурой из Красноярска, вышла она на репетицию, Евгений вышел как огурец. У нас несколько человек катались с гриппом, может быть, от кого-то заразился... сегодня ночью у него была температура 39,6. Вызвали скорую, поставили капельницу.
С Евгением это произошло впервые за 25 лет. Многие пришли на Плющенко. Сейчас позвонили, у него 38,4, но он хотя бы может поднять голову. Завтра, думаю, еще он кататься не будет, врачи надеются, что 30 декабря вылезет из рублевской берлоги», – сказала Рудковская.
Туктамышева показала завтрак фигуристов на чемпионате России. За столом Валиева, Самарин, Алиев и Трусова, снявшаяся из-за недомогания
Вот так запросто в транспорте и заразиться. Если полетит с тобой рядом больной гриппом.А там ведь и спортсмены и тренеры летели, да и в автобусе ехали, сколько там людей заразилось! Да и сама Саша от кого-то беспечного заразилась.
Беспечность в отношение себя и других.
Вспоминаю , как семья Трусовых после объявления пандемии улетели отдыхать в Египет.Авиасообщение было прервано и пришлось организовывать спецрейс для вывоза наших отдыхающих в том числе и Трусовых.
Это наше авось, это просто все на авось. И последствий ждать не долго.
У Рудковской несколько человек катались с гриппом, с температурой. Вот итог. Сделали сами себе хуже.
Ещё Гнома заразить гриппом не хватало, он тоже в этом шоу...
25-го Туктамышева слила в соц.сети фото совместного завтрака участников Ч РФ, в котором принимали участие "тяжело больные Трусова и Самоделкина".
Можно ли предположить, что Трусова зажала чудо-лекарство от Плющенко?
Или это последствия его радостного запоя по случаю получения грантов госбюджета на 2023 год в размере 80 млн рублей?