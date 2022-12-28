Рудковская о болезни Плющенко: «26-го Трусова прилетела с температурой из Красноярска. У нас несколько человек катались с гриппом, может, от кого-то заразился»

Теги Евгений Плющенко сборная России женское катание Яна Рудковская Александра Трусова ледовые шоу Фигурное катание

Продюсер Яна Рудковская предположила, почему мог заболеть ее супруг, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко.

Сегодня Плющенко из-за болезни не смог выступить на премьере шоу «Снегурочка».

«26-го числа Саша (Трусова) прилетела с температурой из Красноярска, вышла она на репетицию, Евгений вышел как огурец. У нас несколько человек катались с гриппом, может быть, от кого-то заразился... сегодня ночью у него была температура 39,6. Вызвали скорую, поставили капельницу.

С Евгением это произошло впервые за 25 лет. Многие пришли на Плющенко. Сейчас позвонили, у него 38,4, но он хотя бы может поднять голову. Завтра, думаю, еще он кататься не будет, врачи надеются, что 30 декабря вылезет из рублевской берлоги», – сказала Рудковская.

Туктамышева показала завтрак фигуристов на чемпионате России. За столом Валиева, Самарин, Алиев и Трусова, снявшаяся из-за недомогания

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27 комментариев

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maalry
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Уже 39,6? Женя везде первый
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Noname No
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Ответ Tanzoli*
Какой-то грипп, к вашему сведению, бьёт по нервной системе и нарушает координацию движений, часто вызывает головокружение, так что летать под потолком без страховки с каким-то гриппом это... хотя что я говорю, вам же пофигу, чем это может кончится для девочки, которую вы типа поддерживаете...
У вас что не комментарий, то наброс. Выйдите на улицу, потрогайте снежочек и успокойтесь. По вашей нервной системе видно грипп сильно ударил.
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veramarso
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Ответ As per
Что-то у хейтеров версии расходятся) То Саша якобы не болеет - и это плохо, то болеет - и это тоже плохо! Кстати, что-то не помню претензий по поводу Щербаковой, которая каталась с температурой и могла перезаражать вообще всех вокруг, да ещё в ковидное время! Как можно, зная что у тебя температура, выходить на соревнования и обниматься с тренерами и соперницами! Где был ваш праведный гнев?))
Там же где и сейчас. Я считаю, что это недопустимо.
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Tanzoli*
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У вас просто слабый организм. Я никогда не наблюдала за собой отсутствие аппетита, только если в ковид когда запахи не чувствовала. А пластом лежать в 18 лет из-за какого-то гриппа - это жесть. Лечиться надо и за здоровьем следить, а не подгонять всё под свой опыт
Какой-то грипп, к вашему сведению, бьёт по нервной системе и нарушает координацию движений, часто вызывает головокружение, так что летать под потолком без страховки с каким-то гриппом это... хотя что я говорю, вам же пофигу, чем это может кончится для девочки, которую вы типа поддерживаете...
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AllaS
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Так Саша с температурой и не расставалась и болела на ногах, причем не дистанционировалась от людей .Завтрак за общим столом, в самолете, репетиции . Грипп заразная болезнь. И главное опасны последствия, если переносить на ногах.
Вот так запросто в транспорте и заразиться. Если полетит с тобой рядом больной гриппом.А там ведь и спортсмены и тренеры летели, да и в автобусе ехали, сколько там людей заразилось! Да и сама Саша от кого-то беспечного заразилась.
Беспечность в отношение себя и других.
Вспоминаю , как семья Трусовых после объявления пандемии улетели отдыхать в Египет.Авиасообщение было прервано и пришлось организовывать спецрейс для вывоза наших отдыхающих в том числе и Трусовых.
Это наше авось, это просто все на авось. И последствий ждать не долго.
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As per
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Ответ veramarso
То есть на том завтраке она все-таки с температурой сидела. Жуть какая. Как вообще возможно, знать, что у тебя температура и сесть за общий стол??
Что-то у хейтеров версии расходятся) То Саша якобы не болеет - и это плохо, то болеет - и это тоже плохо! Кстати, что-то не помню претензий по поводу Щербаковой, которая каталась с температурой и могла перезаражать вообще всех вокруг, да ещё в ковидное время! Как можно, зная что у тебя температура, выходить на соревнования и обниматься с тренерами и соперницами! Где был ваш праведный гнев?))
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АНтошка
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Где вы таких врачей берете ? И она еще в интервью об этом вещает (((
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Anneta28
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Ответ Адриана
Да пусть остается в той самой "рублевской ( ну а какой еще) берлоге ", никто и не заметит, так что пусть спокойно выздоравливает и никого больше не заражает.
Ну заразится кто-то, что с того. Сезонный грипп, он всегда был, есть и будет. Даже я - врач, бывало так, что ходила заболевшая на работу.
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Tanzoli*
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Ответ Виктор Дмитриев
в России обнаружена ранее неизвестная болезнь. Температура у пациентов поднимается строго до 39.4, после чего наступает быстрое выздоровление.
Не, 39.6 по новой версии. Завтра выйдет новейшая, там будет 40.2
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Allgood56
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Яна на спортсе подрабатывает?каждое ее слово вставляют
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Tanzoli*
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Отлично, куча больных выступающих, 139 человек участников, потом поди автографы зрителям. Мы умудрились за одно шоу заразить 5000 человек! Впервые в истории! Ура товарищи! 😂😂😂
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Буня Хох
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Вот если ко мне на рабочее место приходит человек с температурой, гоню домой лечиться, чтобы других сотрудников не перезаражал.
У Рудковской несколько человек катались с гриппом, с температурой. Вот итог. Сделали сами себе хуже.
Ещё Гнома заразить гриппом не хватало, он тоже в этом шоу...
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Denis Travin
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... в ночь на 23-е Трусовой с температурой 39.4 "вызывали скорую помощь".
25-го Туктамышева слила в соц.сети фото совместного завтрака участников Ч РФ, в котором принимали участие "тяжело больные Трусова и Самоделкина".

Можно ли предположить, что Трусова зажала чудо-лекарство от Плющенко?
Или это последствия его радостного запоя по случаю получения грантов госбюджета на 2023 год в размере 80 млн рублей?
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Bernie
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Как можно кататься с этим гриппом h1n1? Там можно как мин получить пневмонию вирусную (( про ССЗ вообще молчу. Дикость(
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Anneta28
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Ответ veramarso
То есть на том завтраке она все-таки с температурой сидела. Жуть какая. Как вообще возможно, знать, что у тебя температура и сесть за общий стол??
Все свои студенческие годы я и мои сокурсники ходили на занятия, если была температура, но по состоянию ты был скорее жив, чем мертв. ))) Если что, мы учились в медицинском. 😄
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Адриана
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Да пусть остается в той самой "рублевской ( ну а какой еще) берлоге ", никто и не заметит, так что пусть спокойно выздоравливает и никого больше не заражает.
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EuhenioV
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Ответ veramarso
То есть на том завтраке она все-таки с температурой сидела. Жуть какая. Как вообще возможно, знать, что у тебя температура и сесть за общий стол??
Причём,как ни странно,когда Лиза публично фотку делала,под стол не спряталась и бесконечных страданий на лице не отобразила.Чудеса.
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Noname No
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Ответ Lilia Sadykova
Я от гриппа с температурой 38.5 лежала 3 дня трупом, даже не ела ибо от вида еды было плохо, а тут с гриппом скачут и летают. Вот что с людьми животворящие контракты европейского образца делают.
У вас просто слабый организм. Я никогда не наблюдала за собой отсутствие аппетита, только если в ковид когда запахи не чувствовала. А пластом лежать в 18 лет из-за какого-то гриппа - это жесть. Лечиться надо и за здоровьем следить, а не подгонять всё под свой опыт
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Ирина Ельникова
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Ну и дичь
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Великий Алонсо
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Кажется пересосал то что сосут чемпионы...
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Lilia Sadykova
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Я от гриппа с температурой 38.5 лежала 3 дня трупом, даже не ела ибо от вида еды было плохо, а тут с гриппом скачут и летают. Вот что с людьми животворящие контракты европейского образца делают.
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Виктор Дмитриев
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в России обнаружена ранее неизвестная болезнь. Температура у пациентов поднимается строго до 39.4, после чего наступает быстрое выздоровление.
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Irina29
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Самогончика батиного надо было тяпнуть перед репетицией, глядишь и вирусы бы не пристали))
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EuhenioV
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«Всё смешалось в доме Облонских»
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NTLY
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Всем, конечно, скорейшего выздоровления. Но че-то какой-то треш…
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