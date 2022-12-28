Рудковская о болезни Плющенко: «26-го Трусова прилетела с температурой из Красноярска. У нас несколько человек катались с гриппом, может, от кого-то заразился»

Продюсер Яна Рудковская предположила, почему мог заболеть ее супруг, двукратный олимпийский чемпион .

Сегодня Плющенко из-за болезни не смог выступить на премьере шоу «Снегурочка».

«26-го числа Саша (Трусова) прилетела с температурой из Красноярска, вышла она на репетицию, Евгений вышел как огурец. У нас несколько человек катались с гриппом, может быть, от кого-то заразился... сегодня ночью у него была температура 39,6. Вызвали скорую, поставили капельницу.

С Евгением это произошло впервые за 25 лет. Многие пришли на Плющенко. Сейчас позвонили, у него 38,4, но он хотя бы может поднять голову. Завтра, думаю, еще он кататься не будет, врачи надеются, что 30 декабря вылезет из рублевской берлоги», – сказала Рудковская.

Туктамышева показала завтрак фигуристов на чемпионате России. За столом Валиева, Самарин, Алиев и Трусова, снявшаяся из-за недомогания