Яна Рудковская: «Меня критикуют, что Семененко упал в нашем шоу, но приходить и смотреть, как по кругу катаются – это можно на меня смотреть»

Продюсер Яна Рудковская заявила, что они с Евгением Плющенко продолжат включать экстремальные элементы в свои шоу.

Сегодня на премьере шоу «Снегурочка» Александра Трусова поднялась на лонже надо льдом без страховки.

«Если Саша что-то делает, то первая. Летать на лонже первая стала, на пуантах научилась, двойной выброс делать научилась. Саша – «Русская Ракета», я горжусь ей.

У меня в шоу двойные никто не прыгает. Знаю, что меня критикуют, что Женя Семененко упал в нашем шоу, но приходить и смотреть, как по кругу катаются – это можно на меня смотреть, я по кругу тоже умею кататься. Наши шоу всегда будут экстремальными», – сказала Рудковская.

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