Яна Рудковская: «Меня критикуют, что Семененко упал в нашем шоу, но приходить и смотреть, как по кругу катаются – это можно на меня смотреть»
Продюсер Яна Рудковская заявила, что они с Евгением Плющенко продолжат включать экстремальные элементы в свои шоу.
Сегодня на премьере шоу «Снегурочка» Александра Трусова поднялась на лонже надо льдом без страховки.
«Если Саша что-то делает, то первая. Летать на лонже первая стала, на пуантах научилась, двойной выброс делать научилась. Саша – «Русская Ракета», я горжусь ей.
У меня в шоу двойные никто не прыгает. Знаю, что меня критикуют, что Женя Семененко упал в нашем шоу, но приходить и смотреть, как по кругу катаются – это можно на меня смотреть, я по кругу тоже умею кататься. Наши шоу всегда будут экстремальными», – сказала Рудковская.
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Всех кукольных наук!
И семихвостых плеток
Есть у меня семь штук!
Любой из кукол спляшет,
Как миленький, у нас
Не то его накажет
Хозяин Карабас
Ну зачем вы им идеи подбрасываете? Такой вариант Яне точно может понравиться😱
Тренируя и воруя спортсменок, но
Они пошли другим путём
Они развалят фигурку своими ШОУ и контрактами
Там будет множество затей,
Я этих кукол обожаю,
Как будто собственных детей.
Мы вам покажем представленье,
Ах, это просто загляденье,
Эх, это просто наслажденье,
Ух, это просто объеденье.
Да здравствует наш Карабас удалой,
Уютно нам жить под его бородой,
И он не какой не мучитель,
А просто наш добрый учитель."
Классика как всегда актуальна)))
Я тут подумала, что ссора Трусовых с Первым Каналом очень выгодна с точки зрения Рудковских. Во-первых, пиар, все о Саше говорят. Во-вторых, теперь Сашу вряд ли будут приглашать на мероприятия типа КПК, а значит, меньше доходов, больше будет в их шоу участвовать. Сплошная выгода.
У каждого свой конек.
А есть обычные хорошие фигуристы , которые могут показать свое умение, но на хорошем , спортивном льду.
А если катаются 139 фигуристов, лед хорошим не будет никак . Надо значит продумывать такое выступление на свежем льду к примеру первыми номерами с хорошим освещением.
Тем самым была разрушена искусственно Вами рабочая зона.
-Напомните мне, когда Гном Гномыч тройные успел выучить.
Но безопасность самая важная часть шоу. Самая. Важная.
Мы хотим видеть квады на Вашем шоу, ох как хотим. Но включите свет после самого шоу, предоставьте достаточно места. И без страховки "летайте" сами, а рисковать жизнью участников шоу Вы не имеете права.