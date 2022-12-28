Яна Рудковская: «Меня критикуют, что Семененко упал в нашем шоу, но приходить и смотреть, как по кругу катаются – это можно на меня смотреть»

Теги сборная России мужское катание женское катание Яна Рудковская Евгений Семененко Александра Трусова ледовые шоу Фигурное катание

Продюсер Яна Рудковская заявила, что они с Евгением Плющенко продолжат включать экстремальные элементы в свои шоу.

Сегодня на премьере шоу «Снегурочка» Александра Трусова поднялась на лонже надо льдом без страховки.

«Если Саша что-то делает, то первая. Летать на лонже первая стала, на пуантах научилась, двойной выброс делать научилась. Саша – «Русская Ракета», я горжусь ей.

У меня в шоу двойные никто не прыгает. Знаю, что меня критикуют, что Женя Семененко упал в нашем шоу, но приходить и смотреть, как по кругу катаются – это можно на меня смотреть, я по кругу тоже умею кататься. Наши шоу всегда будут экстремальными», – сказала Рудковская.

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87 комментариев

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EuhenioV
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Ответ Jessi
Им уже больше 20 и они заканчивают университет
Вот вы и ответили на свой вопрос.Воспитывал их отец,они теперь самостоятельны и его проблемы их касаются,но не напрямую.Что то ещё непонятно?
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Jessi
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Ответ EuhenioV
То что он под следствием,не говорит о том,что и сыновей поместили вместе с ним.Зато даже при подобном раскладе они не желают падать в её объятья и это говорит о многом.
Им уже больше 20 и они заканчивают университет
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EuhenioV
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Ответ Bernie
Пацанов она поднимала сама когда батю закрыли рейдеры.
Заглянул в ваш профиль.Из новых рекрутов?Ещё и легенду себе псевдофутбольную нарисовали,но именно сегодня,вас озаботила именно судьба Яны и её сыновей.Забавно.
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Irina29
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Ответ Ягун Ягунини
"Я на спектакль приглашаю, Там будет множество затей, Я этих кукол обожаю, Как будто собственных детей. Мы вам покажем представленье, Ах, это просто загляденье, Эх, это просто наслажденье, Ух, это просто объеденье. Да здравствует наш Карабас удалой, Уютно нам жить под его бородой, И он не какой не мучитель, А просто наш добрый учитель." Классика как всегда актуальна)))
Я – самый главный мастер

Всех кукольных наук!

И семихвостых плеток

Есть у меня семь штук!

Любой из кукол спляшет, 

Как миленький, у нас

Не то его накажет

Хозяин Карабас
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EuhenioV
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Ответ Bernie
Пацанов она поднимала сама когда батю закрыли рейдеры.
Поднимала сама?Откуда столько пафоса?И заработала она всё сама?Вам не стыдно позориться за малую копейку?
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EuhenioV
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Ответ Jessi
Вы хотите сказать , что дети в тюрьме ? Батурин сидит в СИЗО
То что он под следствием,не говорит о том,что и сыновей поместили вместе с ним.Зато даже при подобном раскладе они не желают падать в её объятья и это говорит о многом.
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Bernie
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Ответ EuhenioV
Какой же счастливчик Батурин,теперь осознаю это в полной мере.Пусть потерял большие деньги,зато спас себя и старших пацанов от этой напасти.
Пацанов она поднимала сама когда батю закрыли рейдеры.
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alexnew
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Кстати, ни Липницкая, ни Сотникова в последнее время в ее шоу тоже никаких тройных не исполняли, насколько я помню, а еще у нее и Радионова была, которая вообще мало что делает.
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Jessi
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Ответ EuhenioV
У вас даже инет фейковый?Вы реально считаете,что будь они с Яной, она оставила бы их в покое и не включала периодически режим дешёвого пиара на этой теме?Пацаны воспитываются отцом и только отцом.
Вы хотите сказать , что дети в тюрьме ? Батурин сидит в СИЗО
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Ольга Воеводина
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Ответ Ekaterina Ivanushkina
Да зачем мелочиться-то? Можно сразу фигуристов заставлять с трехметровой вышки на лёд прыгать. В тулуп. Кто больше оборотов накрутит. Вот это будет экстрим! И как бы Алена уже тройной выброс пару дней как сделала. А про пуанты… Ну Саша может ещё в снегоступах на лёд выйти. Тоже будет первая.
"Можно сразу фигуристов заставлять с трехметровой вышки на лёд прыгать. В тулуп"

Ну зачем вы им идеи подбрасываете? Такой вариант Яне точно может понравиться😱
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veramarso
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Ответ Оле-Лукойе
Она так и не поняла, что правило "чёрный пиар - это хорошо, главное, чтобы о тебе говорили" Не работает в спорте. Я тут подумала, что ссора Трусовых с Первым Каналом очень выгодна с точки зрения Рудковских. Во-первых, пиар, все о Саше говорят. Во-вторых, теперь Сашу вряд ли будут приглашать на мероприятия типа КПК, а значит, меньше доходов, больше будет в их шоу участвовать. Сплошная выгода.
Видимо так и есть🥴
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Alla Belova
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Ответ Товарищ Майор.
ФФККР надо запретить действующим фигуристам сборной участвовать в шоу рудковских
Я это писала ещё весной... Тогда было больше оптимистов, и минусов огребла)
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Жанна Авдеева
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Ответ Ягун Ягунини
"Я на спектакль приглашаю, Там будет множество затей, Я этих кукол обожаю, Как будто собственных детей. Мы вам покажем представленье, Ах, это просто загляденье, Эх, это просто наслажденье, Ух, это просто объеденье. Да здравствует наш Карабас удалой, Уютно нам жить под его бородой, И он не какой не мучитель, А просто наш добрый учитель." Классика как всегда актуальна)))
Это 100% попадание
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EuhenioV
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Ответ Jessi
Специально сейчас посмотрела в инете , нет, по суду дети остались с ней
У вас даже инет фейковый?Вы реально считаете,что будь они с Яной, она оставила бы их в покое и не включала периодически режим дешёвого пиара на этой теме?Пацаны воспитываются отцом и только отцом.
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Жанна Авдеева
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Ответ Товарищ Майор.
ФФККР надо запретить действующим фигуристам сборной участвовать в шоу рудковских
Все думали, что развалят ЖО
Тренируя и воруя спортсменок, но
Они пошли другим путём
Они развалят фигурку своими ШОУ и контрактами
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Ягун Ягунини
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"Я на спектакль приглашаю,
Там будет множество затей,
Я этих кукол обожаю,
Как будто собственных детей.
Мы вам покажем представленье,
Ах, это просто загляденье,
Эх, это просто наслажденье,
Ух, это просто объеденье.

Да здравствует наш Карабас удалой,
Уютно нам жить под его бородой,
И он не какой не мучитель,
А просто наш добрый учитель."

Классика как всегда актуальна)))
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Оле-Лукойе
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Ответ veramarso
Ну нельзя, просто нельзя быть такой недалёкой. Я не верю, что такое возможно. Она ведь практически говорит, ну упал и упал, мы все равно будем продолжать рисковать спортсменами ради шоу. А чуть раньше она сказала, что Саша, которая снялась с ЧР из-за температуры, спокойно участвовала у них на репетиции с температурой. Интересно, сама Яна понимает, что она люто подставляет Сашу подобными речами?? Или это тоже ради пиара?
Она так и не поняла, что правило "чёрный пиар - это хорошо, главное, чтобы о тебе говорили" Не работает в спорте.
Я тут подумала, что ссора Трусовых с Первым Каналом очень выгодна с точки зрения Рудковских. Во-первых, пиар, все о Саше говорят. Во-вторых, теперь Сашу вряд ли будут приглашать на мероприятия типа КПК, а значит, меньше доходов, больше будет в их шоу участвовать. Сплошная выгода.
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ИннаВБ
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Ответ Жанна Авдеева
А если попросить войцеховскую потренить То прыжки сразу в воду
Угу, в замерзшую воду, экстрим так экстрим будет
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AllaS
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Яна, Вы и по кругу кататься не умеете. Есть фигуристы, которые только своим выходом на лед заводят публику Ше Линн Бурн, едет по кругу и поводит плечом, а зрители в полном восторге, никаких прыжков не надо. Так мог ехать артист на льду Игорь Бобрин, по своему заводит публику Нодари с Еленой Йованович -акробатическими трюками, Киган Мессинг обладает феноменальными способностями без прыжков удивить, захватить зрителя, есть харизматичный Евгений Плющенко это фигуристы-Артисты.
У каждого свой конек.
А есть обычные хорошие фигуристы , которые могут показать свое умение, но на хорошем , спортивном льду.
А если катаются 139 фигуристов, лед хорошим не будет никак . Надо значит продумывать такое выступление на свежем льду к примеру первыми номерами с хорошим освещением.
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ИннаВБ
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Ответ Алё? Алёна
Вот как она с таким умом миллионы заработала? Как?
Для начала Батурина обобрала
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Abd
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Ответ Алеся Ткаченко
Похоже что у Плюща и его женушки на фоне больших гонораров поехала крыша
Всех спортсменов с t* ждёт штраф?
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Jessi
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Ответ EuhenioV
Такая большая,а в сказки продолжаете верить?По суду пацаны остались с отцом,чего и сами желали..Деду Морозу гостинцы не забыли заказать?
Специально сейчас посмотрела в инете , нет, по суду дети остались с ней
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Abd
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Вас, Яна, критиковали за то что вы уменьшили рабочую площадь для фигуристов, поставив ряды стульев для зрителей в зону проката.
Тем самым была разрушена искусственно Вами рабочая зона.
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alexnew
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- У меня в шоу двойные никто не прыгает.
-Напомните мне, когда Гном Гномыч тройные успел выучить.
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Ekoplane
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Нет, мне это не нравится. Я болельщица Саши, я не из тех критиканов, которых уже и не слушает никто.
Но безопасность самая важная часть шоу. Самая. Важная.
Мы хотим видеть квады на Вашем шоу, ох как хотим. Но включите свет после самого шоу, предоставьте достаточно места. И без страховки "летайте" сами, а рисковать жизнью участников шоу Вы не имеете права.
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