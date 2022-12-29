«От абсолютной безысходности до радостных мгновений». Косторная опубликовала видео с моментами 2022 года

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная поделилась видео с моментами прошедшего года.

«Не отставая от трендов 🤷🏼‍♀️

Собрала для вас все самые-самые моменты этого года, от ощущений абсолютной безысходности до радостных мгновений, в момент которых вырастают крылья за спиной.

Надеюсь, вы досмотрите до конца, ведь там начало новой истории, которая может перерасти в целую жизнь», – написала Косторная.