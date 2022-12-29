«От абсолютной безысходности до радостных мгновений». Косторная опубликовала видео с моментами 2022 года
Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная поделилась видео с моментами прошедшего года.
«Не отставая от трендов 🤷🏼♀️
Собрала для вас все самые-самые моменты этого года, от ощущений абсолютной безысходности до радостных мгновений, в момент которых вырастают крылья за спиной.
Надеюсь, вы досмотрите до конца, ведь там начало новой истории, которая может перерасти в целую жизнь», – написала Косторная.
Но если, не дай бог, она перейдет таки в парное, значит, рассудком она всё-таки повредилась. Потеряем звезду и получим пару ноунеймов, которые будут проигрывать Мишину-Галлямову и Бойковой-Козловскому по 60 баллов. И на то, чтобы догнать, потребуется от нескольких лет до бесконечности.
Алёна для меня воплощала в жизнь все самые лучшие качества, которые только можно представить у одиночницы. Как и Валиева - это фигуристка без слабых мест.
Но я звиздец устал от плохих новостей, с ней связанных. За целый год хорошей не было ни одной.
Я очень надеюсь, что в 2023 году ситуация изменится, но я также надеялся и перед 2022.
Видео, на самом деле, очень грустное. Алёна на нём совершенно не выглядит действующей фигуристкой. Какая, к черту, новая жизнь? Тьфу!