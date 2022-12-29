«От абсолютной безысходности до радостных мгновений». Косторная опубликовала видео с моментами 2022 года

Теги сборная России женское катание Алена Косторная Фигурное катание

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная поделилась видео с моментами прошедшего года. 

«Не отставая от трендов 🤷🏼‍♀️

Собрала для вас все самые-самые моменты этого года, от ощущений абсолютной безысходности до радостных мгновений, в момент которых вырастают крылья за спиной.

Надеюсь, вы досмотрите до конца, ведь там начало новой истории, которая может перерасти в целую жизнь», – написала Косторная. 

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11 комментариев

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Veronika spuria
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Какой переход в парное?! Алёне изначально для участия в шоу необходимы были парные элементы, вот и пришлось выучить, видно же, что ей нравится, что у неё получается, на этом всё.
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Defender64
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Ужасный год для Алёны, но она всегда держится молодцом, по крайней мере, на публику.
Но если, не дай бог, она перейдет таки в парное, значит, рассудком она всё-таки повредилась. Потеряем звезду и получим пару ноунеймов, которые будут проигрывать Мишину-Галлямову и Бойковой-Козловскому по 60 баллов. И на то, чтобы догнать, потребуется от нескольких лет до бесконечности.

Алёна для меня воплощала в жизнь все самые лучшие качества, которые только можно представить у одиночницы. Как и Валиева - это фигуристка без слабых мест.

Но я звиздец устал от плохих новостей, с ней связанных. За целый год хорошей не было ни одной.

Я очень надеюсь, что в 2023 году ситуация изменится, но я также надеялся и перед 2022.

Видео, на самом деле, очень грустное. Алёна на нём совершенно не выглядит действующей фигуристкой. Какая, к черту, новая жизнь? Тьфу!
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Девушка Безимени
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Смотришь на нее и усачеву и понимаешь, что в спорте одни дистрофики. А как завязывают, то на людей похожи становятся.
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Anneta28
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Ответ Этери горячая
Алена должна была остаться с Этери, как и Саша.
Они никому ничего не должны, а уж Этери тем более.
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Maria N
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Что-то подумалось, что если ребята встречаются, то и вся внезапная страсть Алёны к парному может быть очень сильно на это завязана. Она человек увлекающийся. Это с одной стороны способствует фантастическому прогрессу сейчас, а с другой делает более хрупкой идею про "перерасти в целую жизнь".
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Марина Синельникова
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А может Алёна реально в пары пойдёт, у неё получается.
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Этери горячая
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Алена должна была остаться с Этери, как и Саша.
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Vendetta4111323
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Во второй половине много видео с работы в паре, Алена в парное собралась?
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Plusha2112
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Ответ S Olga
Молодец Алёнка! Не унывает. Тренируется, пробует новое, да просто живёт в удовольствие! Красотка!
а чего ей унывать ? молодая, красивая, живет интересной жизнью и вся жизнь еще впереди
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Настя Розова
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Молодец Алена, радует что этот год ее не сломал!
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S Olga
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Молодец Алёнка! Не унывает. Тренируется, пробует новое, да просто живёт в удовольствие! Красотка!
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