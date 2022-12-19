Илья Авербух: «Косторная очень талантлива и артистична, я буду рад поработать с ней»

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Хореограф Илья Авербух заявил, что ему хотелось бы поработать с Аленой Косторной, пригласив ее в качестве участницы в шоу «Ледниковый период». 

– Видели, как Косторная делает все парные элементы? Хотели бы позвать ее в к вам в проект?

– Я думаю, что она очень талантлива и артистична, я буду очень рад поработать с ней.

У меня есть идея сезона, где будут только наши девочки-одиночницы в парах с известными актерами и спортсменами. Мне кажется, такой сезон будет очень ярким, – сказал Авербух.

Косторная и Куница выступили с парным номером на шоу Плющенко. Они исполнили выброс, тодес и поддержку

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