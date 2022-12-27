«Уезжаем из Красноярска в шоковом состоянии. Есть чувство удовлетворения от проделанной работы». Пасечник и Некрасов о бронзе чемпионата России
Танцевальный дуэт Елизавета Пасечник и Максим Некрасов рассказал о своих эмоциях после бронзы на чемпионате России в Красноярске.
– Не от одного человека доводилось слышать мнение, что вы должны были побеждать на этом чемпионате России.
Пасечник: Да, мы тоже слышали.
Некрасов: Но ничего, наверстаем.
– А у самих не было ощущения, что могли побороться за золото?
Некрасов: На самом деле мы могли получше откатать свою программу.
Пасечник: Если бы да кабы... Как получилось. Мы все равно очень довольны результатом.
– Ситуация в российский танцах такова, что опытные пары взяли паузу, соревнуются в основном либо вчерашние юниоры, либо новые дуэты. С одной стороны, вам проще конкурировать и бороться за медали, с другой, пропал серьезный ориентир в лице, например, Вики Синициной и Никиты Кацалапова. Это не вызывает у вас чувство грусти?
Некрасов: Нет.
Пасечник: Мне кажется, что это неизбежный процесс. Ситуация всегда меняется, подрастают новые пары.
Некрасов: Надо просто идти вперед и все.
– С какими чувствами уезжаете из Красноярска?
Некрасов: В шоковом состоянии.
Пасечник: Есть чувство удовлетворения от проделанной работы.
Некрасов: Но в целом надо работать дальше.
– Когда получили медали, появилось ощущение, что все не зря?
Некрасов: Проскальзывает такое чувство.
Пасечник: Но только моментами. Пока что нет полного осознания того, что все так получилось. Это очень приятное ощущение.
– На всех крупных стартах этого сезона вы в призах. Изначально ставили для себя такую планку?
Некрасов: Планку мы не ставили. Просто хотели показать себя.
Пасечник: Не гнались за местами, но, конечно же верили, что мы что-то можем.
– Выяснилось, что многое можете! Бронза чемпионата России.
Некрасов: Да, и теперь все это будем развивать. Надо работать еще больше.
6 комментариев