«Уезжаем из Красноярска в шоковом состоянии. Есть чувство удовлетворения от проделанной работы». Пасечник и Некрасов о бронзе чемпионата России

Теги сборная России танцы на льду чемпионат России Максим Некрасов Елизавета Пасечник Фигурное катание

Танцевальный дуэт Елизавета Пасечник и Максим Некрасов рассказал о своих эмоциях после бронзы на чемпионате России в Красноярске.

– Не от одного человека доводилось слышать мнение, что вы должны были побеждать на этом чемпионате России.

Пасечник: Да, мы тоже слышали.

Некрасов: Но ничего, наверстаем.

– А у самих не было ощущения, что могли побороться за золото?

Некрасов: На самом деле мы могли получше откатать свою программу.

Пасечник: Если бы да кабы... Как получилось. Мы все равно очень довольны результатом.

– Ситуация в российский танцах такова, что опытные пары взяли паузу, соревнуются в основном либо вчерашние юниоры, либо новые дуэты. С одной стороны, вам проще конкурировать и бороться за медали, с другой, пропал серьезный ориентир в лице, например, Вики Синициной и Никиты Кацалапова. Это не вызывает у вас чувство грусти?

Некрасов: Нет.

Пасечник: Мне кажется, что это неизбежный процесс. Ситуация всегда меняется, подрастают новые пары.

Некрасов: Надо просто идти вперед и все.

– С какими чувствами уезжаете из Красноярска?

Некрасов: В шоковом состоянии.

Пасечник: Есть чувство удовлетворения от проделанной работы.

Некрасов: Но в целом надо работать дальше.

– Когда получили медали, появилось ощущение, что все не зря?

Некрасов: Проскальзывает такое чувство.

Пасечник: Но только моментами. Пока что нет полного осознания того, что все так получилось. Это очень приятное ощущение.

– На всех крупных стартах этого сезона вы в призах. Изначально ставили для себя такую планку?

Некрасов: Планку мы не ставили. Просто хотели показать себя.

Пасечник: Не гнались за местами, но, конечно же верили, что мы что-то можем.

– Выяснилось, что многое можете! Бронза чемпионата России.

Некрасов: Да, и теперь все это будем развивать. Надо работать еще больше.

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6 комментариев

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olvl
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Мне сразу понравилась эта пара, и чем дальше, нравится больше. Они выделяются, и программами, и катанием. Только бы у Лизы с Максимом всё было хорошо. Спешить пока некуда, нужно дальше скатываться и совершенствоваться. Удачи ребятам.
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Додик Аксель
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Нравится мне эта пара. Лиза с Максом эффектно выглядят на льду. Классно катают свои программы и с ними в наших танцах есть перспектива и будущее.
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Fenix23
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Какие классные ребята и как здорово катят, я тоже была по-хорошему шокирована их прокатом))
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N-fox
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Такая красивая и талантливая пара! Быдо приятно на них смотреть и за них болеть.
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Светлана Менова
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Слышали, значит? Ну и прекрасно. :) Значит будут знать, что их заметили. И с чего им сожалеть об уходе СК?) Очередь же расчистилась. Ориентиры... Пусть сами ими становятся!
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Budennyy
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Классная пара.Вот реально вижу в них что от Грищук/Платова.И именно они будут,рано или поздно,ОЧ.Чувствую.
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