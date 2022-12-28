Самарин о том, кого из фигуристов позвал бы сняться в журнале Maxim: «Я сам прекрасен, не надо никого. Я сам яркая звезда»
Российский фигурист Александр Самарин рассказал о желании сняться в журнале Maxim.
– Во влоге у Насти Скопцовой ты сказал, что снялся бы в журнале Maxim. Позвал бы кого-то из фигуристов с собой?
– Я сам прекрасен. Не надо никого. Зачем тень отбрасывать, я сам яркая звезда. Сейчас скажут, что я нарцисс какой-нибудь. Повторюсь, я пересмотрел свой подход ко всему – себя нужно продавать.
Сам себя не похвалишь, сам про себя не расскажешь, какой ты замечательный и прекрасный, тебя вообще никто не будет замечать, как и было в предыдущие годы. Даже галочки нигде из соцсетей не получил. Сейчас я немного поменялся, добавляется наглость, – сказал Самарин.
Как хирург Лукашин во 2-й серии.
на футбольных ветках это называют "позвать в душ"
Отчаянно хочет, чтобы его любили, восхваляли.
ОРУ, ахаха :) 🤣🤣🤣🤣
Сколько он выпил?