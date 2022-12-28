Самарин о том, кого из фигуристов позвал бы сняться в журнале Maxim: «Я сам прекрасен, не надо никого. Я сам яркая звезда»

Российский фигурист рассказал о желании сняться в журнале Maxim.

– Во влоге у Насти Скопцовой ты сказал, что снялся бы в журнале Maxim. Позвал бы кого-то из фигуристов с собой?

– Я сам прекрасен. Не надо никого. Зачем тень отбрасывать, я сам яркая звезда. Сейчас скажут, что я нарцисс какой-нибудь. Повторюсь, я пересмотрел свой подход ко всему – себя нужно продавать.

Сам себя не похвалишь, сам про себя не расскажешь, какой ты замечательный и прекрасный, тебя вообще никто не будет замечать, как и было в предыдущие годы. Даже галочки нигде из соцсетей не получил. Сейчас я немного поменялся, добавляется наглость, – сказал Самарин.