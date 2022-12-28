Самарин о том, кого из фигуристов позвал бы сняться в журнале Maxim: «Я сам прекрасен, не надо никого. Я сам яркая звезда»

Теги сборная России мужское катание Александр Самарин Фигурное катание

Российский фигурист Александр Самарин рассказал о желании сняться в журнале Maxim.

– Во влоге у Насти Скопцовой ты сказал, что снялся бы в журнале Maxim. Позвал бы кого-то из фигуристов с собой?

– Я сам прекрасен. Не надо никого. Зачем тень отбрасывать, я сам яркая звезда. Сейчас скажут, что я нарцисс какой-нибудь. Повторюсь, я пересмотрел свой подход ко всему – себя нужно продавать.

Сам себя не похвалишь, сам про себя не расскажешь, какой ты замечательный и прекрасный, тебя вообще никто не будет замечать, как и было в предыдущие годы. Даже галочки нигде из соцсетей не получил. Сейчас я немного поменялся, добавляется наглость, – сказал Самарин.

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35 комментариев

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Н.Ф.
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Обнаглел.
Как хирург Лукашин во 2-й серии.
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Natalia Gladkia
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Ответ Carg0
Самарина понесло, что-то прорвало его. Отчаянно хочет, чтобы его любили, восхваляли.
Да уж ... " Звязда" !??
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Natalia Gladkia
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Ответ Светлана Менова
В каком месте?
У него неправильная фигура, очень широкие бедра для мужчин от этого всегда пиджак топорщится и слишком развитые , накачанные ноги вверху, ничего там нет правильного и эстетичного, правду говорят" мужик " на льду, но такой специфический, скорее не фигурист, а дровосек, настолько несгибаемое туловище, просто как " аршин проглотил" , ноль способностей к хорео и пластике, эдакий прыгун на льду, но все очень натужно, неэстетично , коряво!!
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Karamazoff
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"позвал бы сняться в журнале Maxim"
на футбольных ветках это называют "позвать в душ"
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Алеся Ткаченко
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Не одна Лиза спортс читает.Саша тоже решил потроллить своих хейтеров
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Соль.
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Ответ kate_ko
или Саша гениально троллит, или правда принаглел)
Прикалывается, конечно)
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Сергей Дроздов
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Ответ Carg0
Самарина понесло, что-то прорвало его. Отчаянно хочет, чтобы его любили, восхваляли.
А может всё-таки не в Maxim, а в добровольцы?.. Пир во время чумы! – кого вы воспитали...
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Оз
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Ответ Юля Глаголева
У редакции стойкое стремление вызвать к Александру отвращение? Постят частями и забавляются ;)
Во, приплыли: уже и сайт у Вас стал виноват в том, что Самарин ЧСВшник. Самарин сам дал наглое интервью, сам вёл себя нагло на пресс-конференции и на награждении. Дело не в сайте, а в короне на голове Александра!
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Carg0
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Самарина понесло, что-то прорвало его.
Отчаянно хочет, чтобы его любили, восхваляли.
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Светлана Романова
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Самарин теперь звезда шоу бизнеса.Вместо заболевшего Плющенко главную роль в "Снегурочке" исполнил.
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Светлана Менова
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Ответ Nassta
Молодец Самарин, а что, фигура у него отличная!
В каком месте?
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Адриана
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Ответ Екатерина Ивановская
"себя нужно продавать." ОРУ, ахаха :) 🤣🤣🤣🤣 Сколько он выпил?
Похоже,что много. Это покупают?
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Анаис_Анаис
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Ответ Елена Силкина
У мне нравится такой подход к делу у Самарина, чем быть затюканным и не знать себе цену. Молодец Саша.
Обычно такое "знание цены" у людей проявляется из желания понравится и показать, какой я замечательный. У тех, кто правда такой, это видно и так.
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Allbee
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Ответ Лилибет
Человек с чувством юмора 😂 Не надо серьезно воспринимать,просто прикалывается)
ЧЮ - это когда смешно, когда глупо это не хумор
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Allbee
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Неординарный (читай дурачок)
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Елена Силкина
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У мне нравится такой подход к делу у Самарина, чем быть затюканным и не знать себе цену. Молодец Саша.
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Nassta
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Ответ kate_ko
или Саша гениально троллит, или правда принаглел)
Да он просто прикалывается, весёлый парень
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L'ete
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Боже, с каждой нарезкой отвратительнее и отвратительнее!
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Nassta
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Молодец Самарин, а что, фигура у него отличная!
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Anneta28
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Самара решил троллить хейтеров🤣
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Девушка Безимени
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Светить всегда..
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АНтошка
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Александр ,какой Maxim ?Надо заходить с козырей ,нынче в тренде стрипдэнс ...
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Екатерина Ивановская
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"себя нужно продавать."
ОРУ, ахаха :) 🤣🤣🤣🤣
Сколько он выпил?
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Gemma157
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О да, ждем. Вся женская половина зрителей ФК ждет с нетерпением. Самарину надо быть моделью мужского нижнего белья. Куда там Дэвиду Ганди и Джону Кортахарене ☝
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Almost Grey
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Ответ Kana Ak
Съемка на фоне грибов, пожалуй лучший выбор))
опята, сплошь покрывшие гнилушку деревянную - вот это про СашкА )
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