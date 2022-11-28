Валиева, Синицина и Кацалапов выступили на открытии ГУМ-катка в Москве с фрагментом из ледового шоу «Шахерезада»
Камила Валиева, Виктория Синицина и Никита Кацалапов выступили на торжественном открытии ГУМ-катка на Красной площади в Москве.
Фигуристы представили фрагмент из ледового шоу Татьяны Навки «Шахерезада».
«Это прекрасная, всеми любимая сказка «Тысяча и одна ночь», всем в детстве ее читали. По мотивам этой сказки мы сделали нашу сказку «История любви Шахерезады», – сказала Навка.
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