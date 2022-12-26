Артем Ковалев: «Я только-только набираю обороты, так что тройка на чемпионате России мне не светила. Про шестерку был уверен»

Теги сборная России чемпионат России мужское катание Артем Ковалев Спорт-Экспресс Фигурное катание

Фигурист Артем Ковалев подвел итоги чемпионата России в Красноярске, на котором он занял 5-е место. 

— Ты на этом чемпионате долго продержался в комнате для промежуточных призеров. Еще чуть-чуть — и медаль.

— Я с ошибкой откатался. То есть я доволен, но допускал, что зацепиться не удастся. Я только-только набираю обороты, так что тройка мне не светила. Про шестерку я был уверен, думал, буду шестым за Андреем (Мозалевым). А сложилось, что пятый.

— Ты еще так удивился, когда Мозалева обогнал.

— Это были эмоции из-за Саши Самарина. Мы с ним очень хорошо общаемся, я очень радовался за него. Радость за себя уже во вторую очередь, его попадание на пьедестал круче и значимее, чем мое пятое место.

— Он уже как Туктамышева для мужского фигурного катания?

— Саша и Лиза, мне кажется, совершенно разные люди. Саша — настоящий боец, я был на тренировках в ЦСКА, видел, как он фигачит, простите мне за такое выражение, но это так и есть. Он абсолютно заслуженно взял свою награду. Это я не говорю, что Лиза — не боец. Просто я ее меньше знаю.

Я и с Димой Алиевым очень дружу, но расстроился, что его не обошел. Очень было обидно за четверной, потому что готовился. Прям жаль. Обычно срывал третий, но не срывал второй.

— Ну это вы все говорите. Но в сборную же ты попал?

— Да, я попадаю. Причем в основную взрослую сборную. И попал в показательные, так что пришлось в последний момент с мамой искать костюм (смеется).

— Какие планы?

— Финал Гран-при, надеюсь на Кубок Первого канала. Но там список участников определяет сам Первый канал, кого приглашать. Ничего не могу сказать, не я решаю. Если пригласят — спасибо. Нет — что ж, что я могу поделать? – сказал Ковалев. 

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6 комментариев

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Оз
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Получается, даже Ковалев не ожидал, что Андрея так судьи утопят. Мерзкие игры от Федры! Гадко эти пенсионеры поступают по отношению к Мозалеву!
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Belima
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Дождалась высокого места от Артёма! Супер энергетика, мощь, ух! Теперь только вперёд и вверх! Все такие разные, наши звёздные мальчики из нового поколения, за всех болею, всем радуюсь.
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Додик Аксель
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Артём долго сотрудничает и предан тренеру А. Волкову. Их совместная работа даёт свои результаты. Артём прибавляет не только в росте, но и в мастерстве. Удачи на других стартах в этом сезоне !
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Mira Val
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Артём очень приятно удивил на ЧР)
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Molly
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Какой классный юноша! Надеюсь, он и вправду будет в основе сборной.
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Галина Александрова
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Артём хорош - порадовал тренера, себя, близких. Ооочень понравился!)
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