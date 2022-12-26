Тренер Худайбердиевой и Базина: «У меня нет радости, что мы чемпионы России. Скорее есть сожаление: опять не сумели справиться с программами»

Денис Самохин, тренер и , высказался о победе дуэты на чемпионате России в Красноярске.

— У меня (Елены Вайцеховской – Sports.ru), как у бывшей спортсменки, есть только одно объяснение тому, что происходит с вашей подопечной: она очень сильно похудела, и в связи с этим разладилась координация.

— Мышцы пропали, да, я согласен. Здесь есть определенные трудности, которые не хотелось бы выносить на публику. Пытаемся сейчас решить эту проблему со специалистами, но выяснить первопричину, запустившую нежелательные процессы, пока не можем. Плюс Лиза сильно переболела накануне чемпионата, буквально в день отлета стала чувствовать себя относительно хорошо.

— До болезни Худайбердиева каталась нормально?

— Да, абсолютно. Понятно, что соревнования добавляют адреналина и возникает повышенная нервозность. Но когда человек падает на четвертом турнире подряд и в разных местах программы, одним только гриппом это не объяснить.

— Сейчас Худайбердиева — Базин оказались в положении лидеров, которых судьи оценивают максимально лояльно. Это хорошо или создает проблемы психологического характера?

— С одной стороны, это, конечно, давит. Когда ты не был первой парой в стране и вдруг ей становишься — это тяжело. С другой стороны, я вполне отдаю себе отчет: если бы ребят судили максимально строго, при таком прокате, как в Красноярске, они могли бы оказаться где угодно. Такие вещи способны вообще разрушить пару. Или как минимум сильно ударить по самооценке.

— Когда Лиза упала на твизлах в произвольном прокате, о чем вы подумали? Прощай, первое место?

— Когда мы летели в Красноярск, я был уверен: если Лиза с Егором все сделают чисто, будут первыми. А сейчас... у меня нет радости, что мы чемпионы России. Скорее есть сожаление: опять не смогли, опять не сумели справиться с программами. Занятое место здесь вторично, – сказал Самохин.

Почему Худайбердиева с Базиным падают, но выигрывают? Есть только два объяснения – и оба печальные