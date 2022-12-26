Тренер Худайбердиевой и Базина: «У меня нет радости, что мы чемпионы России. Скорее есть сожаление: опять не сумели справиться с программами»

Теги сборная России танцы на льду чемпионат России Егор Базин Елизавета Худайбердиева Денис Самохин Фигурное катание

Денис Самохин, тренер Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина, высказался о победе дуэты на чемпионате России в Красноярске. 

— У меня (Елены Вайцеховской – Sports.ru), как у бывшей спортсменки, есть только одно объяснение тому, что происходит с вашей подопечной: она очень сильно похудела, и в связи с этим разладилась координация.

— Мышцы пропали, да, я согласен. Здесь есть определенные трудности, которые не хотелось бы выносить на публику. Пытаемся сейчас решить эту проблему со специалистами, но выяснить первопричину, запустившую нежелательные процессы, пока не можем. Плюс Лиза сильно переболела накануне чемпионата, буквально в день отлета стала чувствовать себя относительно хорошо.

До болезни Худайбердиева каталась нормально?

— Да, абсолютно. Понятно, что соревнования добавляют адреналина и возникает повышенная нервозность. Но когда человек падает на четвертом турнире подряд и в разных местах программы, одним только гриппом это не объяснить.

— Сейчас Худайбердиева — Базин оказались в положении лидеров, которых судьи оценивают максимально лояльно. Это хорошо или создает проблемы психологического характера?

— С одной стороны, это, конечно, давит. Когда ты не был первой парой в стране и вдруг ей становишься — это тяжело. С другой стороны, я вполне отдаю себе отчет: если бы ребят судили максимально строго, при таком прокате, как в Красноярске, они могли бы оказаться где угодно. Такие вещи способны вообще разрушить пару. Или как минимум сильно ударить по самооценке.

— Когда Лиза упала на твизлах в произвольном прокате, о чем вы подумали? Прощай, первое место?

— Когда мы летели в Красноярск, я был уверен: если Лиза с Егором все сделают чисто, будут первыми. А сейчас... у меня нет радости, что мы чемпионы России. Скорее есть сожаление: опять не смогли, опять не сумели справиться с программами. Занятое место здесь вторично, – сказал Самохин. 

Почему Худайбердиева с Базиным падают, но выигрывают? Есть только два объяснения – и оба печальные

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21 комментарий

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Katerina Sunny
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Ответ Tata777
Если прочитать полное интервью - очень интересно , как то не вяжется с днём ранее....или я что то перепутала ...эх эмоции
По этому куску сами вопросы Вайцеховской не подразумевают лишние эмоции. Если бы Самохин и с ней был такой же эмоциональный, то можно было интервью и не давать.
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Наталья Грабовская
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Какое фантастическое "переобувание"....! Риторика как-то вдруг поменялась на 180 градусов. То все выразившие своё неудовольствие по поводу несправедливого судейства были названы "икспердами" и отправлены на "свалку истории", а тут вдруг ...."если бы ребят судили максимально строго, при таком прокате, как в Красноярске, они могли бы оказаться где угодно..." и "...опять не смогли, опять не сумели справиться с программами...". Ни дать, ни взять "Хамелеон" А. П. Чехова.
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Девушка Безимени
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Ему мозги промыли?
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Skyolker
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Ну хоть тренер в адеквате.
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Tata777
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Ответ Диана Куталия
Что значит занятое место вторично? Если оно уже куплено. Позорники и судьи и ваша пара, очень нагло себя вели и ведут
Ага а для кого то это смысл жизни и деньги, всегда удивлялась вот этому - я катаюсь в удовольствие
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Tata777
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Если прочитать полное интервью - очень интересно , как то не вяжется с днём ранее....или я что то перепутала ...эх эмоции
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Natalia Solomakha
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Не поделились призовыми, что ли, чо не рад-то уже? Еще два дня назад наезжал на критиков своей пары.
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Katerina Sunny
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Худайбердива сама вынесет на публику рано или поздно.
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AllaS
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Лизе здоровья.Проблему с весом надо решать срочно.Как тростинка на ветру. Буквально в прошлом сезоне отлично смотрелась в своем весе и танцевала.
А тренер правильно все оценил, уважение г-ну Самохину!
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Анна Минакова
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Тренер ,ты лучше следи за психологическим состоянием и весом девушки у нее он критичный
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smoky eyes
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А вот это адекватная оценка произошедшего. Если выводы от такого первого места такие, то впереди будет проделана большая работа. Хочется, чтобы с судьями поработали тоже, наконец.
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Анна Минакова
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Блатным и так все нарисуют😬 ничего... можно ещё сто раз упасть ,а можно вообще полежать на льду и уйти 🙈
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Grads
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Да просто уровень других пар ниже, воэтому они и выиграли даже с падениями.
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Е...С
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Но есть ребята, которых судили максимально строго все этапы ГП, это ХЧ. "Такие вещи способны вообще разрушить пару. Или как минимум сильно ударить по самооценке."
А Лизе здоровья.
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Светлана Менова
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"если бы ребят судили максимально строго, при таком прокате, как в Красноярске, они могли бы оказаться где угодно. Такие вещи способны вообще разрушить пару. Или как минимум сильно ударить по самооценка" .

И такое говорит тренер? Я что-то вообще в шоке. А давайте всех так судить! Чтобы нидайбох нежную психику спортсменов не повредить.🤡

Они блин спортсмены или кто?
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Диана Куталия
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Что значит занятое место вторично? Если оно уже куплено. Позорники и судьи и ваша пара, очень нагло себя вели и ведут
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Оле-Лукойе
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Там про ДС сказал интересно, несмотря на попытки Вайц накинуть
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Утренняя Аврора
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Даже тренера не радует победа Базиных. Зато судьи как ошалелые ставят и ставят им заоблачные оценки. За падения. Все ведь понимают, какие они чемпионы.
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РИ-Ната
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Самокритично.
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Алё? Алёна
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Их значит нельзя судить строго-ударит по самооценке, а других можно, они все стерпят!
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ХавиГави_Паратрупер
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А зачем с ними справляться, когда и так всё нарисуют?🤙
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