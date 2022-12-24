Елена Вайцеховская: «Изменения тела в хлам разносят координацию. Никакая другая причина в отношении Худайбердиевой на ум не приходит»

Теги сборная России танцы на льду Елена Вайцеховская Егор Базин Елизавета Худайбердиева Денис Самохин Фигурное катание

Журналист Елена Вайцеховская высказалась о форме фигуристки Елизаветы Худайбердиевой.

Накануне Худайбердиева, выступающая в танцах на льду с Егором Базиным, победила на чемпионате России в Красноярске, несмотря на падения в ритм-танце и произвольном.

«Как-то во времена своей спортивной юности, увлекшись голодовками и прочими милыми способами сбросить вес, я резко и очень сильно похудела. Нравилась себе в зеркале неимоверно.

Но потом случились какие-то не слишком крупные соревнования клубного уровня (даже нервничать не приходилось), и я очень хорошо поняла, что такое летать, как фанера над Парижем.

Отваляла тогда всю программу, даже обязательные прыжки. В довершение еще и от тренера огребла.

Она же мне объяснила, выпустив пар, что похудеть за месяц на четыре килограмма ничуть не лучше, чем на четыре килограмма поправиться – изменения тела и в том, и в другом случае в хлам разносят координацию.

Стоишь ты такой тонкий и звонкий перед зеркалом, балдеешь от увиденного, а на вышку поднимаешься – звездочки в глазах, и ноги подкашиваются.

Сколько ни ломала голову, никакая другая причина в отношении Лизы Худайбердиевой на ум просто не приходит. Стресс от мысли, что «сейчас я упаду» пришел, думаю, все-таки позже.

Судейская роль здесь не слишком значима, как мне кажется. Но с Денисом Самохиным, у которого тренируются Лиза и Егор, обстоятельно поговорила и на эту тему тоже», – написала Вайцеховская в телеграм-канале.

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21 комментарий

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Mira Val
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Ответ Sky Smoker
Ощущение, что у Лизы РПП, что-то типа булимии, перерастающей в анорексию. Ей даже прокат тяжело откатать, видно, как она за Базина порой цепляется в середине танца.
В большинстве случаев наоборот, сначала анорексия, а потом, когда организм начинает требовать пищи, булимия... А так, с Вами согласна.
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margo_rita
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Ответ Ева Майская
Как же надоели оправдывать этот испанский стыд ((
А что лучше? Приходите в следующий раз на каток, приносите с собой тухлые помидоры и отведите душу. Покажете себя любимую во всей красе.
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Соль.
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Ответ Natalia Solomakha
- Вайц, ну-ка быстренько сочини оправдашки Лизе. Копеечку подкинем на НГ. - Ну, не знаю, блин, худая она чо-то совсем. - Воот, так и пиши! Муж-волшебник психолога не пробовал Лизе подогнать, раз та плачет, не ест и вырывает по 10 раз на дню, чем сопли строчить в инсте о том, как неимоверно гордится "котей"?
да какие там нормальные отношения с такой разницей в возрасте?
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Manatusik
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Ответ Milorada K
Она же сама говорила, что у неё РПП, что она ела на 150 ккал в день и что теперь заставить себя нормально питаться сложно. Поэтому, это не ощущение. К сожалению, так и есть.
пипец, 150 ккал в день, я завтракаю на 300.
150 ккал в день - это два три яблока?
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Manatusik
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Ответ miladiz
Ну хоть кто-то догадался просветить тренера по поводу критической худобы Худайбердыевой. У неё рёбра светятся, ноги как руки, мышцы отсутствуют почти. Дошло уже до потери мышечной массы. Лизе нужно набирать вес, а не совершенствоваться в утончении себя любимой. И мужу тоже бы следовало глаза открыть на происходящее.
Если она реально болела и блевала в унитаз несколько дней, как написала в посте инстаграм, то неудивительно, что похудела. После болезни многие люди худеют.
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Ольга Боднарюк
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Блин, ну это взрослая женщина, не девочка какая-то, пубертат прошёл, понимание должно быть, что ты настолько худая, что не можешь программу откатать, откинется на льду и что с ней делать. Тут надо самой в первую очередь прийти к этому. И никто в этом не виноват.
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Сладкий пончик
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Ну что сказать...вы, Елена, не первая, кому так кажется
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Anna Kovaleva
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Координацию на стартах разносит отсутствие мотивации и соревнований международного уровня. Какой смысл прилагать сверхусилия и додерживать все позиции, если сезон длится с сентября-октября до конца декабря и конкуренция околонулевая. Скатали как-нибудь и ладно.
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Светлана Менова
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Вайц, инфлюэнсерша ты наша.
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Milorada K
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Ответ Sky Smoker
Ощущение, что у Лизы РПП, что-то типа булимии, перерастающей в анорексию. Ей даже прокат тяжело откатать, видно, как она за Базина порой цепляется в середине танца.
Она же сама говорила, что у неё РПП, что она ела на 150 ккал в день и что теперь заставить себя нормально питаться сложно. Поэтому, это не ощущение. К сожалению, так и есть.
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Irina037
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Муж и тренер пусть не допускают Лизу до интернета,кнопочный телефон и пока достаточно
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Самая цитируемая и вообще недура
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Ну т.е. у мадам Вайц никаких вопросов по золоту в танцах не возникает? "Все по делу, а птичку даже жалко?" ЧУМА...
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Ayla
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так там Базин валял тоже...
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Lapo Elkann
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Вайц готовится круто набросить на валиеву.
Разминается перед прыжком.
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Sky Smoker
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Ответ Е...С
Лиза действительно очень сильно похудела.
Ощущение, что у Лизы РПП, что-то типа булимии, перерастающей в анорексию. Ей даже прокат тяжело откатать, видно, как она за Базина порой цепляется в середине танца.
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miladiz
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Ну хоть кто-то догадался просветить тренера по поводу критической худобы Худайбердыевой. У неё рёбра светятся, ноги как руки, мышцы отсутствуют почти. Дошло уже до потери мышечной массы. Лизе нужно набирать вес, а не совершенствоваться в утончении себя любимой. И мужу тоже бы следовало глаза открыть на происходящее.
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Natalia Solomakha
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- Вайц, ну-ка быстренько сочини оправдашки Лизе. Копеечку подкинем на НГ.
- Ну, не знаю, блин, худая она чо-то совсем.
- Воот, так и пиши!
Муж-волшебник психолога не пробовал Лизе подогнать, раз та плачет, не ест и вырывает по 10 раз на дню, чем сопли строчить в инсте о том, как неимоверно гордится "котей"?
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Саша Кутузова
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«Звездочки в глазах, и ноги подкашиваются», но золото чемпионата подайте мне.
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Е...С
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Лиза действительно очень сильно похудела.
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Ева Майская
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Как же надоели оправдывать этот испанский стыд ((
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Natalia Solomakha
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А у Базина что за изменения тела были в Самаре? Пубертат, судя по манере вести себя и выражаться?
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