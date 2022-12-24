Елена Вайцеховская: «Изменения тела в хлам разносят координацию. Никакая другая причина в отношении Худайбердиевой на ум не приходит»

Журналист Елена Вайцеховская высказалась о форме фигуристки Елизаветы Худайбердиевой.

Накануне Худайбердиева, выступающая в танцах на льду с Егором Базиным, победила на чемпионате России в Красноярске, несмотря на падения в ритм-танце и произвольном.

«Как-то во времена своей спортивной юности, увлекшись голодовками и прочими милыми способами сбросить вес, я резко и очень сильно похудела. Нравилась себе в зеркале неимоверно.

Но потом случились какие-то не слишком крупные соревнования клубного уровня (даже нервничать не приходилось), и я очень хорошо поняла, что такое летать, как фанера над Парижем.

Отваляла тогда всю программу, даже обязательные прыжки. В довершение еще и от тренера огребла.

Она же мне объяснила, выпустив пар, что похудеть за месяц на четыре килограмма ничуть не лучше, чем на четыре килограмма поправиться – изменения тела и в том, и в другом случае в хлам разносят координацию.

Стоишь ты такой тонкий и звонкий перед зеркалом, балдеешь от увиденного, а на вышку поднимаешься – звездочки в глазах, и ноги подкашиваются.

Сколько ни ломала голову, никакая другая причина в отношении Лизы Худайбердиевой на ум просто не приходит. Стресс от мысли, что «сейчас я упаду» пришел, думаю, все-таки позже.

Судейская роль здесь не слишком значима, как мне кажется. Но с Денисом Самохиным, у которого тренируются Лиза и Егор, обстоятельно поговорила и на эту тему тоже», – написала Вайцеховская в телеграм-канале.

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