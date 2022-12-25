Бетина Попова: «Худайбердиева и Базин – вспыльчивые, горячие, принимают все близко к сердцу. Хочется пожелать им проработать проблемы, чтобы больше не видеть такие истерики»

Экс-фигуристка, хореограф высказалась о реакции и на критику.

– Худайбердиева и Базин очень остро реагируют на критику.

– На самом деле после их произвольной я сказала, что не стоит к ним относиться с негативом. У них есть какой-то сбой системной подготовки – именно психологической.

То есть их ошибки не оттого, что Лиза и Егор что-то не умеют. Прошлый сезон катались и делали все хорошо. Их ошибки в голове. И если им так тяжело от внимания – то его нужно убрать. Раз им самим будет легче.

Я хочу видеть лидеров, которые будут кататься чисто, уверенно, и они могут это делать – совершенно спокойно. Если им некомфортно, давайте не будем их обсуждать. Пусть их катание говорит само за себя.

– Но их же в любом случае будут обсуждать – они же лидеры.

– Они хотели, чтобы танцы стали такими же популярными, как женское одиночное катание. То, что это происходит в текущем сезоне, когда нет чемпионата мира и Европы, – это лучше.

Пусть это произойдет сейчас, а к следующему сезону Лиза и Егор научатся с этим справляться. Но к концу текущего они должны с этим разобраться, проанализировать, проработать и выйти первой парой, которой они должны быть.

И уже потом спокойно, если они хотят сохранять свое лидерство, показывать хорошие прокаты. Лучше это будет сейчас, на местном уровне, чем когда нас выпустят и будет нужно зарабатывать квоты.

Пусть Худайбердиева и Базин сейчас проработают проблемы внутри себя. Видно, что они у них есть. Я читала пост Лизы, как тяжело она готовилась к чемпионату России. По ней даже через телевизор было видно, что она и морально, и физически истощена. Что им безумно тяжело.

В произвольной программе пара боялась допустить ошибку. Это безумное давление. Они сами себя желанием кататься лучше загнали. Им нужно на время забыться – и выйти на Кубок Первого канала, получать удовольствие от своего катания.

У Лизы с Егором все ошибки в течение сезона из-за того, что свалилась ответственность первой пары. И они оказались не то что не готовы – они слишком хотели показать, что не хуже тех пар, что уже ушли. Очень-очень хотели это сделать – но не получилось.

И начали загонять себя, а тут все как снежный ком скопилось. Что им оставалось делать? Они пока не смогли найти путь. Но я думаю, что их тренерский штаб серьезно прорабатывает эту ситуацию.

Хочется пожелать Лизе это сделать – чтобы больше не видеть в kiss-and-сry такие истерики. Это было жестко, эти слезы, конкретная истерика.

Хорошо, что Егор и тренеры ее поддерживают. Она не одна. Хочется им пожелать разобраться во всем этом, чтобы не приходилось отвечать на сообщения фанатам. Чтобы их прокаты отвечали сами за себя – и ни у кого не было никаких вопросов.

– Но последние старты Худайбердиева вела себя немного высокомерно. Когда отвечала на вопросы журналистам.

– Я бы не называла это высокомерием, нехорошим словом. Я бы назвала обычной защитной реакцией людей, которые оказались не готовы.

До этого они катались, пытались отобраться на Олимпиаду – были две ведущие пары, разыгрывалась третья путевка. А тут остались они одни и куча молодых пар. Очевидно, что вся ответственность ляжет на них.

Еще до начала сезона это было понятно. Лиза и Егор уже знали, что им нужно быть первыми. Кому, если не им?

Когда у них что-то не получалось, конечно, они не успели среагировать. И обычная человеческая реакция – нападать первым. Чтоб их не затравили, Худайбердиева и Базин начали нападать в ответ.

Это от нехватки опыта, они в паре катаются не так давно, еще не выигрывали что-то суперсерьезное. Или рядом не было человека, который скажет: «Ребята, давайте мы сейчас просто выкинем телефоны и ничего не читаем».

Здесь отличный пример Камилы, которая как-то справлялась на Олимпиаде, Анны Щербаковой, Максима Транькова, которому писали в личку. У нас много кто сталкивался с хейтом.

– Но Диана Дэвис и Глеб Смолкин год назад справились.

– Они другие люди, другой характер. Егор с Лизой – более вспыльчивые, горячие. И воспринимают все близко к сердцу. Знаю, что Базин читает все комментарии, – сказала Попова.

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