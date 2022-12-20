«Туктамышевой будет сложно попасть в тройку. Только за счет невероятной второй оценки и невозможного обаяния, которым окажет влияние на судей». Энберт о чемпионате России

Серебряный призер Олимпийских игр-2018 в команде Александр Энберт оценил шансы Елизаветы Туктамышевой выиграть медаль на чемпионате России.

Соревнования пройдут в Красноярске 22-25 декабря.

«Конечно, шансы есть. Лиза каждый год действительно радует классными постановками, классным катанием и остается в тренде женского одиночного катания.

Тройной аксель у Лизы был, сейчас она готовит четверной тулуп – это уже набор очень неплохой, который мало на каких национальных первенствах будет исполнен в этот период. Даже такой, я уже не говорю об остальных наших девочках!

У Лизы, конечно, шансы есть, но опять же – при всех прочих равных, если все откатают чисто – Акатьева, Петросян, Валиева, еще есть девочки. Муравьева – у нее неплохие были баллы на этапах Гран-при.

Конечно, при всех чистых прокатах Лизе в тройку будет сложно попасть. Только за счет какой-то невероятной второй оценки и невозможного обаяния, которым она окажет влияние на судей, ха-ха. Это, конечно, может ей помочь, но сложно будет. Честно», – сказал Энберт.

Объясняем, почему Туктамышева – легенда. Она обыгрывает тех, кто младше на 10 лет!