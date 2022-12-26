«Впереди еще большой путь». Акатьева поблагодарила тренеров и болельщиков после победы на чемпионате России

Теги сборная России чемпионат России женское катание Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз Сергей Дудаков Софья Акатьева Фигурное катание

Фигуристка Софья Акатьева поделилась эмоциями после победы на чемпионате России в Красноярске.

«Чемпионат России-2023. Первый, волнительный и очень важный старт в моей жизни.

Я очень признательна моим тренерам за труд, терпение, и веру в меня! Этери Георгиевна, Сергей Викторович, Даниил Маркович (Тутберидзе, Дудаков и Глейхенгауз – Sports.ru), спасибо вам.

Благодарю болельщиков за поддержку! Это большое счастье кататься для вас. Красноярск, спасибо за невероятную атмосферу и гостеприимство!

Спасибо моей семье и моим друзьям за вашу любовь! Впереди еще большой путь», – написала Акатьева в инстаграме.

На подиуме фигуристок – три эпохи, и счастливы все! А Акатьева побеждает, даже когда правила против нее

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27 комментариев

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Додик Аксель
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У тебя, Соня, надеюсь, только начало большой успешной спортивной карьеры. Спасибо за твои выступления и мастерство. Работай, совершенствуйся, делай, что должно, и будь что будет ! Удачи !
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ezhik38
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Ответ Алексей ПК
Одна из двух лучших - это наверняка. А какая? Получилось стать первой - отлично. Могла быть второй? Могла. Но стала первой.
Нет двух лучших...)) Не тешьте себя надеждами...там все закончилось.
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Анна Беляева
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С богом, Соня! Пусть твоя взрослая карьера будет светлой, успешной и наполненной большими победами.
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Алексей ПК
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Ответ ezhik38
Соник...улыбнись! ) Ты лучшая, заслуженно лучшая.... Дальше только больше - 4S был очень уверенным...верю он вернется. Хочется новых интересных программ для примы группы! Ау, ТШТ!
Одна из двух лучших - это наверняка.
А какая? Получилось стать первой - отлично.
Могла быть второй? Могла. Но стала первой.
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Алексей ПК
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Ответ Noname No
Спасибо ТШТ, что не стали задвигать Соню в угоду другим и дали получить свой первый титул на взрослом старте. Не повторили ошибку с другой талантливой юниоркой.
Все всегда стараются по максимуму для всех, потому что успех спортсмена - успех тренера.
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Алексей ПК
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Ответ Osik92
Не такой уж и большой.. Очередная допубертатка обыграет и Соню.. Как она ками
Все уникальные, тут нет "очередных".
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Алексей ПК
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Ответ Акакий Акакиевич
Суховаты эмоции новой чемпионки России (считай Мира). Сонечка-чудо, ты победила. Радуйся, на тренировку только через день.
А тут даже не было этой фразы "первое место". И это хорошо, потому что место могло быть и другим, это зависело сугубо от проката Валиевой.
Могло быть и вторым, а оказалось первым. И молодец, и всё такое. Но оба места хорошие.
А стартов соревновательных должно быть больше. Вместо всех шоу - соревнования - вот это формула успеха данного вида спорта. И всем хватит медалей в том числе и за 1 место.
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Татьяна Семёновна
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Сонечке еще раз поздравление с победой! А сказать я хочу, что, судя по результатам последних лет, у вас с тренерами сложился классный союз. Соня, цени свой ТШ и продолжай радовать штаб своими прокатами. Эта виктория - лучшая благодарность тренерам за их труд. Продолжай в том же духе, а родители, друзья, болельщики будут, естественно, всегда за тебя!
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Акакий Акакиевич
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Покорён лёгкостью, свежестью, скоростью проката. Люблю именно такое лёгкое катание.
Буду сильно болеть за тебя, СуперСоник!
Удачи тебе и без травм.
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Акакий Акакиевич
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Суховаты эмоции новой чемпионки России (считай Мира).
Сонечка-чудо, ты победила. Радуйся, на тренировку только через день.
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Osik92
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Не такой уж и большой.. Очередная допубертатка обыграет и Соню.. Как она ками
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floret
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У Сони удачное начало взрослой карьеры. Успехов в дальнейшем!
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EmperorNazer
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И на этом большом пути тебя несомненно ждет еще множество ярких побед. С первым серьезным титулом, Соня!
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Noname No
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Спасибо ТШТ, что не стали задвигать Соню в угоду другим и дали получить свой первый титул на взрослом старте. Не повторили ошибку с другой талантливой юниоркой.
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Mira Val
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Здоровья, сил и удачи, Соник!
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Лека-Лека
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Это действительно только самое начало пути.
Не сомневаюсь, что он будет успешным и счастливым!
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ezhik38
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Соник...улыбнись! ) Ты лучшая, заслуженно лучшая....
Дальше только больше - 4S был очень уверенным...верю он вернется.
Хочется новых интересных программ для примы группы!
Ау, ТШТ!
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Nataly1991
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Удачи и больших побед тебе, Софья, на этом большом пути!
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qbiq
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Вопросов нет, молодец. Желаю обходить стороной Шветского.
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Lapo Elkann
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Дай Бог. Счастливой карьеры Соне.
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Den3Lo
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Все только начинается. Удачи тебе и сил
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Lebedstory
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С первым титулом Сонечку! Пусть в её карьере будет ещё много побед. Главное, чтобы не подводило здоровье.
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Беглый*
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Так как ещё этого не делал, то хочу сейчас поздравить Соню с первым взрослым титулом, с первой взятой высотой, в условиях лютой конкуренции и тотальной возрастной невезухи. Надеюсь, что звание чемпионки России позволит ей продолжить своё поступательное движение без потери мотивации, с холодной головой и трезвым расчётом. Пусть у этого феноменального таланта в карьере будут все главные старты, подиумы и победы. Браво, Софья Дмитриевна! Сегодня ты лучшая в России, а значит и во всём мире.
+20
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Abd
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Пройти достойно этот путь, который ещё впереди! Здоровья всем.
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Svetlana Yablonskaya
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Софьюшка, ты прекрасна! Ты начинаешь свой путь по взрослым в очень сложное время, но что поделать, времена не выбирают. Главное не сдавайся и иди вперёд! Первая серьезная награда уже есть.
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