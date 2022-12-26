«Впереди еще большой путь». Акатьева поблагодарила тренеров и болельщиков после победы на чемпионате России
Фигуристка Софья Акатьева поделилась эмоциями после победы на чемпионате России в Красноярске.
«Чемпионат России-2023. Первый, волнительный и очень важный старт в моей жизни.
Я очень признательна моим тренерам за труд, терпение, и веру в меня! Этери Георгиевна, Сергей Викторович, Даниил Маркович (Тутберидзе, Дудаков и Глейхенгауз – Sports.ru), спасибо вам.
Благодарю болельщиков за поддержку! Это большое счастье кататься для вас. Красноярск, спасибо за невероятную атмосферу и гостеприимство!
Спасибо моей семье и моим друзьям за вашу любовь! Впереди еще большой путь», – написала Акатьева в инстаграме.
На подиуме фигуристок – три эпохи, и счастливы все! А Акатьева побеждает, даже когда правила против нее
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А какая? Получилось стать первой - отлично.
Могла быть второй? Могла. Но стала первой.
Могло быть и вторым, а оказалось первым. И молодец, и всё такое. Но оба места хорошие.
А стартов соревновательных должно быть больше. Вместо всех шоу - соревнования - вот это формула успеха данного вида спорта. И всем хватит медалей в том числе и за 1 место.
Буду сильно болеть за тебя, СуперСоник!
Удачи тебе и без травм.
Сонечка-чудо, ты победила. Радуйся, на тренировку только через день.
Не сомневаюсь, что он будет успешным и счастливым!
Дальше только больше - 4S был очень уверенным...верю он вернется.
Хочется новых интересных программ для примы группы!
Ау, ТШТ!