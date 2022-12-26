«Впереди еще большой путь». Акатьева поблагодарила тренеров и болельщиков после победы на чемпионате России

Фигуристка Софья Акатьева поделилась эмоциями после победы на чемпионате России в Красноярске.

«Чемпионат России-2023. Первый, волнительный и очень важный старт в моей жизни.

Я очень признательна моим тренерам за труд, терпение, и веру в меня! Этери Георгиевна, Сергей Викторович, Даниил Маркович (Тутберидзе, Дудаков и Глейхенгауз – Sports.ru), спасибо вам.

Благодарю болельщиков за поддержку! Это большое счастье кататься для вас. Красноярск, спасибо за невероятную атмосферу и гостеприимство!

Спасибо моей семье и моим друзьям за вашу любовь! Впереди еще большой путь», – написала Акатьева в инстаграме.

На подиуме фигуристок – три эпохи, и счастливы все! А Акатьева побеждает, даже когда правила против нее

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