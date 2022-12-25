Татьяна Навка: «Акатьева – потрясающая девочка, такой алмаз, талант! Тутберидзе кует этих девчонок, откуда только может»
Олимпийская чемпионка Татьяна Навка отреагировала на победу Софьи Акатьевой на чемпионате России-2023 в Красноярске.
«Акатьева – прекрасная девочка! Потрясающая! Такой алмаз, талант. Этери Георгиевна [Тутберидзе] кует этих девчонок, откуда только может.
Поздравляю команду Этери Георгиевны. Это счастье, что у нас есть возможность соревноваться.
Зрители любят фигурное катание, а у девочек есть возможность дарить свой талант, свое мастерство. Есть возможность бороться и делать то, к чему они идут всю жизнь», – сказала Навка.
Лучшая фигуристка России – Софья Акатьева (конечно, ученица Этери)! Ей не повезло с датой рождения, но Олимпиаду-2026 называет «своей»
На подиуме фигуристок – три эпохи, и счастливы все! А Акатьева побеждает, даже когда правила против нее
Молодым будет сложнее
это время не за горами,лучше не мараться с такими....
Или кует как может? 🤭
София очень умная девочка. Она будет сильной даже в период полового созревания.