Татьяна Навка: «Акатьева – потрясающая девочка, такой алмаз, талант! Тутберидзе кует этих девчонок, откуда только может»

Олимпийская чемпионка отреагировала на победу на чемпионате России-2023 в Красноярске.

«Акатьева – прекрасная девочка! Потрясающая! Такой алмаз, талант. Этери Георгиевна [Тутберидзе] кует этих девчонок, откуда только может.

Поздравляю команду Этери Георгиевны. Это счастье, что у нас есть возможность соревноваться.

Зрители любят фигурное катание, а у девочек есть возможность дарить свой талант, свое мастерство. Есть возможность бороться и делать то, к чему они идут всю жизнь», – сказала Навка.

Лучшая фигуристка России – Софья Акатьева (конечно, ученица Этери)! Ей не повезло с датой рождения, но Олимпиаду-2026 называет «своей»

На подиуме фигуристок – три эпохи, и счастливы все! А Акатьева побеждает, даже когда правила против нее