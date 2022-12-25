Татьяна Навка: «Акатьева – потрясающая девочка, такой алмаз, талант! Тутберидзе кует этих девчонок, откуда только может»

Теги Татьяна Навка сборная России чемпионат России женское катание Этери Тутберидзе ТАСС Софья Акатьева Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка отреагировала на победу Софьи Акатьевой на чемпионате России-2023 в Красноярске.

«Акатьева – прекрасная девочка! Потрясающая! Такой алмаз, талант. Этери Георгиевна [Тутберидзе] кует этих девчонок, откуда только может.

Поздравляю команду Этери Георгиевны. Это счастье, что у нас есть возможность соревноваться.

Зрители любят фигурное катание, а у девочек есть возможность дарить свой талант, свое мастерство. Есть возможность бороться и делать то, к чему они идут всю жизнь», – сказала Навка. 

Лучшая фигуристка России – Софья Акатьева (конечно, ученица Этери)! Ей не повезло с датой рождения, но Олимпиаду-2026 называет «своей»

На подиуме фигуристок – три эпохи, и счастливы все! А Акатьева побеждает, даже когда правила против нее

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19 комментариев

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Да нет, никакой алмаз. Раньше девочки были лучше
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Galym1968
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Ответ Дружба11
Верное сравнение, именно упырей,Сонечка берегись, и за Лизу волнуюсь и против,чтобы она имела какие бы то ни было отношения с грантополучателями бабок во время СВО.трибунал то над ними будет и достанут их из под земли... это время не за горами,лучше не мараться с такими....
сначала над вами трибунал проведут, приговор - пожизненный расстрел))
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Зиля Бадриева
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Ответ Gala Tsintsadze
Ну Навка, ну придержи коней-то! Пойди, уже присмотрела Соню для своих шоу
Она или чемпионок берет, или рейтинговых фигуристок. Маркетинг.
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Зиля Бадриева
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Не поняла фразы - откуда только может.
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Natalia Solomakha
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"Делать то, к чему они идут всю жизнь" - это она про свои шоу, вестимо. Уже костюм Людмилы на Акатьеву прикидывает и балалайку в зубы...:)
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Нога в гноме
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Ответ Дружба11
Верное сравнение, именно упырей,Сонечка берегись, и за Лизу волнуюсь и против,чтобы она имела какие бы то ни было отношения с грантополучателями бабок во время СВО.трибунал то над ними будет и достанут их из под земли... это время не за горами,лучше не мараться с такими....
Лиза уже высказывалась против СВО она молодец
Молодым будет сложнее
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Дружба11
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Ответ Нога в гноме
Сонечке бы держаться подальше от этих упырей...
Верное сравнение, именно упырей,Сонечка берегись, и за Лизу волнуюсь и против,чтобы она имела какие бы то ни было отношения с грантополучателями бабок во время СВО.трибунал то над ними будет и достанут их из под земли...
это время не за горами,лучше не мараться с такими....
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pravDA
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Все же кует или берет откуда только может?🤔
Или кует как может? 🤭
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Нога в гноме
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Сонечке бы держаться подальше от этих упырей...
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Александр Шульгин
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Ответ Агент Картер
Ну, все. Теперь к Соне прицепится мертвой хваткой. Я понимаю, что у Навки платят фиугрсткам очень хорошо. Но как же хочется что бы жена усатого вора держалась подальше от наших звёздочек (
Ну в принципе Акатьевой на мировую сцену даже если в следующем году допустят ещё два года не выходить. Так что если будет возможность заработать в этом году побольше это будет хорошо. А там видно будет.
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Happy_Kleo
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Навка уже присматривает Софью себе в шоу?)
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Natalia Solomakha
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Кует тебе на радость и в твои шоу.
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Egypt
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Это и называется конвейерная система.
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Агент Картер
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Ну, все. Теперь к Соне прицепится мертвой хваткой. Я понимаю, что у Навки платят фиугрсткам очень хорошо. Но как же хочется что бы жена усатого вора держалась подальше от наших звёздочек (
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Новый Орлеан
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Ответ Александр Шульгин
Эта уже глаз положила.
Целый "Карл Цейсс".
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Новый Орлеан
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Ответ Gala Tsintsadze
Ну Навка, ну придержи коней-то! Пойди, уже присмотрела Соню для своих шоу
Дык Навке кони не нужны. Исключительно хрустальные вазы.
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Этери горячая
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Навка хочет подписать ее по льготной ставке.

София очень умная девочка. Она будет сильной даже в период полового созревания.
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Александр Шульгин
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Эта уже глаз положила.
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Gala Tsintsadze
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Ну Навка, ну придержи коней-то! Пойди, уже присмотрела Соню для своих шоу
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