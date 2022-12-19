Энберт о премии ISU Skating Awards: «Рад за Щербакову, но очень расстроен, что там нет других наших спортсменов, которые достойны номинации»

Теги сборная России Александр Энберт женское катание Анна Щербакова ISU Skating Awards Фигурное катание

Бронзовый призер чемпионата мира-2019 Александр Энберт высказался о том, что Анна Щербакова номинирована на премию ISU Skating Awards в категории «Самый ценный фигурист».

«Не знаю, кто выбирает номинантов. Если какое-то предвзятое отношение к российским спортсменам – допустим, не хотели видеть российских спортсменов по каким-то причинам – то почему там Анна есть?

Если это отношение непредвзято, действительно выбирали честно, по спортивному принципу – почему там нет Кондратюка, Мишиной и Галлямова, Тарасовой и Морозова, Синициной и Кацалапова?

Непонятно. Как будто включили одного спортсмена из России – ну вот, мы ко всем относимся хорошо. Но это не так.

Анна сто процентов заслужила все номинации, все призы, потому что и в катании на Олимпийских играх, и по ходу сезона все было прекрасно. Думаю, что она победит в любом конкурсе, в котором будет номинирована.

Очень рад за Анну, но очень расстроен, что там нет других наших спортсменов, которые действительно достойны номинации, международного признания в разных областях. Чувствуется, что как-то странно принимали решение.

Но за Анну очень рад, надеюсь, что она победит», – сказал Энберт. 

Щербакова, Чен, Пападакис и Сизерон номинированы на премию ISU Skating Awards в категории «Самый ценный фигурист»

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