Энберт о премии ISU Skating Awards: «Рад за Щербакову, но очень расстроен, что там нет других наших спортсменов, которые достойны номинации»
Бронзовый призер чемпионата мира-2019 Александр Энберт высказался о том, что Анна Щербакова номинирована на премию ISU Skating Awards в категории «Самый ценный фигурист».
«Не знаю, кто выбирает номинантов. Если какое-то предвзятое отношение к российским спортсменам – допустим, не хотели видеть российских спортсменов по каким-то причинам – то почему там Анна есть?
Если это отношение непредвзято, действительно выбирали честно, по спортивному принципу – почему там нет Кондратюка, Мишиной и Галлямова, Тарасовой и Морозова, Синициной и Кацалапова?
Непонятно. Как будто включили одного спортсмена из России – ну вот, мы ко всем относимся хорошо. Но это не так.
Анна сто процентов заслужила все номинации, все призы, потому что и в катании на Олимпийских играх, и по ходу сезона все было прекрасно. Думаю, что она победит в любом конкурсе, в котором будет номинирована.
Очень рад за Анну, но очень расстроен, что там нет других наших спортсменов, которые действительно достойны номинации, международного признания в разных областях. Чувствуется, что как-то странно принимали решение.
Но за Анну очень рад, надеюсь, что она победит», – сказал Энберт.
Щербакова, Чен, Пападакис и Сизерон номинированы на премию ISU Skating Awards в категории «Самый ценный фигурист»
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