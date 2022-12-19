Энберт о премии ISU Skating Awards: «Рад за Щербакову, но очень расстроен, что там нет других наших спортсменов, которые достойны номинации»

Бронзовый призер чемпионата мира-2019 высказался о том, что номинирована на премию ISU Skating Awards в категории «Самый ценный фигурист».

«Не знаю, кто выбирает номинантов. Если какое-то предвзятое отношение к российским спортсменам – допустим, не хотели видеть российских спортсменов по каким-то причинам – то почему там Анна есть?

Если это отношение непредвзято, действительно выбирали честно, по спортивному принципу – почему там нет Кондратюка, Мишиной и Галлямова, Тарасовой и Морозова, Синициной и Кацалапова?

Непонятно. Как будто включили одного спортсмена из России – ну вот, мы ко всем относимся хорошо. Но это не так.

Анна сто процентов заслужила все номинации, все призы, потому что и в катании на Олимпийских играх, и по ходу сезона все было прекрасно. Думаю, что она победит в любом конкурсе, в котором будет номинирована.

Очень рад за Анну, но очень расстроен, что там нет других наших спортсменов, которые действительно достойны номинации, международного признания в разных областях. Чувствуется, что как-то странно принимали решение.

Но за Анну очень рад, надеюсь, что она победит», – сказал Энберт.

Щербакова, Чен, Пападакис и Сизерон номинированы на премию ISU Skating Awards в категории «Самый ценный фигурист»