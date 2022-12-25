Инна Гончаренко: «Чемпионат России и финал международного Гран-при – несравнимые вещи. Уровень у наших девчонок запредельный, накал страстей безумный»

Тренер Инна Гончаренко поделилась мнением о результатах женского турнира на чемпионате России-2023 по фигурному катанию.

Победу одержала , второе место заняла , третье – .

«Если посмотреть на чемпионат России и вспомнить финал международного Гран-при, который сейчас проходил, – это несравнимые вещи. Уровень какой-то запредельный у наших девчонок, накал страстей безумный в последний разминке был.

Все рвали и метали, как говорится, такой был накал, что ошибок не избежал в последней разминке практически никто, потому что все понимали, что они реально могут быть на пьедестале.

Наша Лиза просто потрясающе, с одной небольшой ошибкой, с чувством, с толком, с расстановкой каталась, наслаждаясь процессом. Камиле тоже небольшая ошибка не позволила баллы добрать, чтобы первое место занять.

Получается, что Соня в двоеборье оказалась самой стойкой, потому что короткая программа дала ей необходимый запас по баллам, чтобы остаться на первом месте, у нас совершенно заслуженно новая чемпионка, девочки, которые подпирают пьедестал, тоже были великолепны», – сказала Гончаренко.

«Отмечу Лизу Туктамышеву. Обе ее программы в этом году – это глубокие программы. Она психологически катается по-другому, она катается, как опытный спортсмен, рассудительно, со вкусом, со знанием дела. У нее в программах минимум нервозности, максимум стиля и образа. Она молодец, респект ей.

Откуда у нее столько сил? Это мастерство. Девчонки рвутся, как Соня Акатьева, Аделия Петросян, Соня Муравьева, в элиту фигурного катания, в высший класс. А Лиза там, она получает уже удовольствие. Это ее отличает от других девочек.

Где-то в этом состоянии к ней приближается Камила Валиева. Думаю, ей еще можно кататься и кататься не меньше, чем нашей Лизе.

Хватит ли ей нервов? Все приходит и уходит, все негативные истории пройдут, каждому событию свое время в жизни, это же не может длиться вечно. Все неприятности должна победить любовь к фигурному катанию», – цитирует Гончаренко Metaratings.ru.

На подиуме фигуристок – три эпохи, и счастливы все! А Акатьева побеждает, даже когда правила против нее