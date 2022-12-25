Инна Гончаренко: «Чемпионат России и финал международного Гран-при – несравнимые вещи. Уровень у наших девчонок запредельный, накал страстей безумный»

Теги сборная России чемпионат России Елизавета Туктамышева женское катание Инна Гончаренко Камила Валиева Софья Акатьева Фигурное катание

Тренер Инна Гончаренко поделилась мнением о результатах женского турнира на чемпионате России-2023 по фигурному катанию.

Победу одержала Софья Акатьева, второе место заняла Камила Валиева, третье – Елизавета Туктамышева.

«Если посмотреть на чемпионат России и вспомнить финал международного Гран-при, который сейчас проходил, – это несравнимые вещи. Уровень какой-то запредельный у наших девчонок, накал страстей безумный в последний разминке был.

Все рвали и метали, как говорится, такой был накал, что ошибок не избежал в последней разминке практически никто, потому что все понимали, что они реально могут быть на пьедестале.

Наша Лиза просто потрясающе, с одной небольшой ошибкой, с чувством, с толком, с расстановкой каталась, наслаждаясь процессом. Камиле тоже небольшая ошибка не позволила баллы добрать, чтобы первое место занять.

Получается, что Соня в двоеборье оказалась самой стойкой, потому что короткая программа дала ей необходимый запас по баллам, чтобы остаться на первом месте, у нас совершенно заслуженно новая чемпионка, девочки, которые подпирают пьедестал, тоже были великолепны», – сказала Гончаренко. 

«Отмечу Лизу Туктамышеву. Обе ее программы в этом году – это глубокие программы. Она психологически катается по-другому, она катается, как опытный спортсмен, рассудительно, со вкусом, со знанием дела. У нее в программах минимум нервозности, максимум стиля и образа. Она молодец, респект ей.

Откуда у нее столько сил? Это мастерство. Девчонки рвутся, как Соня Акатьева, Аделия Петросян, Соня Муравьева, в элиту фигурного катания, в высший класс. А Лиза там, она получает уже удовольствие. Это ее отличает от других девочек.

Где-то в этом состоянии к ней приближается Камила Валиева. Думаю, ей еще можно кататься и кататься не меньше, чем нашей Лизе.

Хватит ли ей нервов? Все приходит и уходит, все негативные истории пройдут, каждому событию свое время в жизни, это же не может длиться вечно. Все неприятности должна победить любовь к фигурному катанию», – цитирует Гончаренко Metaratings.ru.

На подиуме фигуристок – три эпохи, и счастливы все! А Акатьева побеждает, даже когда правила против нее

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10 комментариев

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Юрий Гаврилов
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Наши первые пять девочек разорвали бы ФГП в клочья.
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Ольга Ручкина
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Мне кажется даже первая разминка, ну вторая точно, на ЧР была сильнее чем финал мирового Гран При. Надеюсь международные специалисты, это тоже отметили.
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Egypt
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Ответ Александр Шульгин
И что это показывает что правила зря поменяли так как смотреть на Гранпри было просто невозможно
Специально для вас есть юниорский гран-при.
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Osik92
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Всем жаль что наших отстранили минимум на сезон... Но победа на Кубке Европы и мира все таки ценится выше чем внутренняя водокачка пусть и с большими призовыми
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Александр Шульгин
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Ответ Egypt
На возраст посмотрите. Гран-при 15, 19, 20, 22, 23, 23 Россия 15, 16, 26, 16, 15, 15. 1 допубертатная из 6 5 допубертатных из 6. Никто в мире не будет выжимать все соки из спортсмена еще в юном возрасте. Так что это действительно "несравнимые вещи".
И что это показывает что правила зря поменяли так как смотреть на Гранпри было просто невозможно
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Александр Шульгин
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Отгуляет Валиева наказание за допинг, вернётся и пусть катается как можно дольше и побеждает но потом, а не сейчас пока нет решения.
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Egypt
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На возраст посмотрите.

Гран-при 15, 19, 20, 22, 23, 23
Россия 15, 16, 26, 16, 15, 15.

1 допубертатная из 6
5 допубертатных из 6.

Никто в мире не будет выжимать все соки из спортсмена еще в юном возрасте. Так что это действительно "несравнимые вещи".
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Сайтама
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Вероника Яметова главный герой этого ЧР.
И Ксюша Синицина была прелестна.
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Osik92
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Да жаль что наших не будет на Кубке Европы и мира(((
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pravDA
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Люблю комментарии Гончаренко. Добрые, профессиональные, всегда по делу 👍
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