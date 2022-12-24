Ренат Лайшев: «Болел за Валиеву и верил в нее до последнего. Справедливость результатов оставим на совести судей»
Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев высказался о результатах женского турнира на чемпионате России-2023 по фигурному катанию.
Победу одержала Софья Акатьева, второе место заняла Камила Валиева, третье – Елизавета Туктамышева.
«Болел за Камилу Валиеву и верил в нее до последнего. Очень талантливая фигуристка. Она настоящий герой! Не каждый спортсмен сможет осилить то, что пережила Камила в свои юные годы, даже ни один мужик.
Нельзя умалять достоинства победительницы Софьи Акатьевой. Умница! Справедливость результатов оставим на совести судей. Камила и так признанный лидер. В целом интрига продолжается, и дальше будет интереснее наблюдать за борьбой.
Рад за девчонок. У нас такая мощная команда, и нам не нужен никакой чемпионат мира. У нас высочайший класс спортсменов. Очень доволен выступлением всех фигуристок. Это праздник для миллионов зрителей.
Люди получают удовольствие, несмотря на трудные ситуации в стране. Благодаря их выступлениям мы можем отвлечься», – сказал Лайшев.
У Валиевой лучший прокат в сезоне, но второе поражение в карьере. Как она изменилась?
А вот в танцах, как раз, каждый предлагает восторгаться парой, которая падает в каждой программе и получает первое место. А нам все спецы доказывают, что эта пара так уникальна, что ее победы заслуженные! Вот уж где реклама! Ками до этого далеко)
А получилось так, как получилось.