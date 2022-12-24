Ренат Лайшев: «Болел за Валиеву и верил в нее до последнего. Справедливость результатов оставим на совести судей»

Теги сборная России чемпионат России женское катание Камила Валиева Софья Акатьева Ренат Лайшев Самбо-70 Фигурное катание

Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев высказался о результатах женского турнира на чемпионате России-2023 по фигурному катанию.

Победу одержала Софья Акатьева, второе место заняла Камила Валиева, третье – Елизавета Туктамышева. 

«Болел за Камилу Валиеву и верил в нее до последнего. Очень талантливая фигуристка. Она настоящий герой! Не каждый спортсмен сможет осилить то, что пережила Камила в свои юные годы, даже ни один мужик.

Нельзя умалять достоинства победительницы Софьи Акатьевой. Умница! Справедливость результатов оставим на совести судей. Камила и так признанный лидер. В целом интрига продолжается, и дальше будет интереснее наблюдать за борьбой.

Рад за девчонок. У нас такая мощная команда, и нам не нужен никакой чемпионат мира. У нас высочайший класс спортсменов. Очень доволен выступлением всех фигуристок. Это праздник для миллионов зрителей.

Люди получают удовольствие, несмотря на трудные ситуации в стране. Благодаря их выступлениям мы можем отвлечься», – сказал Лайшев.

У Валиевой лучший прокат в сезоне, но второе поражение в карьере. Как она изменилась?

34 комментария

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Зиля Бадриева
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Ответ Назар Игорь
Странное ощущение, все лица причастные к руководству спортом и конкретно ФК упорно и настойчиво предлагают нам присоединиться к неумеренным восторгам в адрес Валиевой. Звучит как продолжение оправданий после Всемирного допингового скандала. И потом - разве у нас мало других талантов в этом виде спорта?
Хейтеров все бесит - и победа, и поражение Камилы, её смех, ее существование.
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Shveddka
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А что его не устраивает?Акатьева по делу чемпионка
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Диана Куталия
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Ответ Назар Игорь
Странное ощущение, все лица причастные к руководству спортом и конкретно ФК упорно и настойчиво предлагают нам присоединиться к неумеренным восторгам в адрес Валиевой. Звучит как продолжение оправданий после Всемирного допингового скандала. И потом - разве у нас мало других талантов в этом виде спорта?
Особо никто и не предлагает, кстати. Ками умничка, смогла отыграться в произвольной.
А вот в танцах, как раз, каждый предлагает восторгаться парой, которая падает в каждой программе и получает первое место. А нам все спецы доказывают, что эта пара так уникальна, что ее победы заслуженные! Вот уж где реклама! Ками до этого далеко)
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philadelphia7650
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Ответ Loliloo
И снова Тутберидзе без триумфа. По плану было золото у Камилы и весь пьедестал
сейчас бы называть 1, 2 и 5 места раскладом "без триумфа"...
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Диана Куталия
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Ответ ezhik38
А дальше будет не интересно...)) Соник будет в одну калитку выносить Валиеву...т.к. Валиева это уже прошлое, а Акатьева будущее... Как-то так...
Посмотрим. Ками восстанавливает прыжки и у неё пройдёт пубертатный период (она очень выросла), а у Соника он как раз начнётся и она так же как все растеряет прыжки и будет их восстанавливать. Так что кто кого будет выносить очень большой вопрос
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Mira Val
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Ответ О.Н.Т.
🙏🙏🙏🙏🙏 пожалуйста, верните как было оформление комментариев 🙏🙏🙏🙏 не удобно совершенно это обновление😁🙏🙏🙏🙏
не вернут(
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Просто так!
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Ответ О.Н.Т.
🙏🙏🙏🙏🙏 пожалуйста, верните как было оформление комментариев 🙏🙏🙏🙏 не удобно совершенно это обновление😁🙏🙏🙏🙏
Поддерживаю!!!
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philadelphia7650
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Ответ ezhik38
Нет...просто Валиева к следующей осени вообще ничего не прыгнет... )
я согласен с тем, что суперсоник в принципе сильнее, но вот вопрос: что будет, если камила в следующем сентябре что-то прыгнет? съедите собственную шляпу? или как?
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Manatusik
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Сегодня все справедливо!
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sergeykhorz@mail.ru
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Хорошо что хоть иногда судят справедливо
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oldparakhod
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Ответ Osik92
Если бы акатьевой прыгнула триксель она бы разгромно выиграла у ками
Ну так и если бы Ками прыгнула триксель, то в КП получила бы примерно 90.
А получилось так, как получилось.
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Mira Val
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Как раз сегодня совесть у судей более менее чиста.
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Эдель
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и тренеров тоже пусть теперь совесть помучает
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О.Н.Т.
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🙏🙏🙏🙏🙏 пожалуйста, верните как было оформление комментариев 🙏🙏🙏🙏 не удобно совершенно это обновление😁🙏🙏🙏🙏
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Назар Игорь
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Странное ощущение, все лица причастные к руководству спортом и конкретно ФК упорно и настойчиво предлагают нам присоединиться к неумеренным восторгам в адрес Валиевой. Звучит как продолжение оправданий после Всемирного допингового скандала. И потом - разве у нас мало других талантов в этом виде спорта?
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Loliloo
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И снова Тутберидзе без триумфа. По плану было золото у Камилы и весь пьедестал
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Sat397
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Ответ ezhik38
Нет...просто Валиева к следующей осени вообще ничего не прыгнет... )
Уже в этом сезоне такие как вы это пророчили. Плохие из вас настрадамусы)
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Зулфира Мухаметшина
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Ответ Osik92
Если бы акатьевой прыгнула триксель она бы разгромно выиграла у ками
Если Валиева в короткой прыгнула триксель....
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Зиля Бадриева
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Хороший комментарий, всё по делу! Здоровья Ренату Алексеевичу!
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О.Н.Т.
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А результат осень даже справедлив
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Наталья Грабовская
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Вроде и поздравил чемпионку с победой, но тут же опомнился и полностью обесценил её достижение - "Камила и так признанный лидер" - как же это неэтично. Расстроился, что твой "лидер" всё-таки оказался не таким уж лидером, но зачем победителю настроение портить - ведь официальное лицо как-никак...
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О.Н.Т.
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Смотрю Акатьева ни в почёте ни у руководства, ни у собственных тренеров. Падчерица прям
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ezhik38
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Ответ Sat397
Что Соня себе пубертат отменила?
Нет...просто Валиева к следующей осени вообще ничего не прыгнет... )
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ezhik38
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Ответ Orange carrot
Чего? На совести судей? Это он намекает что Валиева без элемента в кп должна была стать чемпионкой?
Не намекает...прямо говорит! ))
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Нурсултан Хамзаев
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Ответ Osik92
Если бы акатьевой прыгнула триксель она бы разгромно выиграла у ками
по правде у Сони на втором тулупе был недокрут.
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