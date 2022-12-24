Ренат Лайшев: «Болел за Валиеву и верил в нее до последнего. Справедливость результатов оставим на совести судей»

Президент « » высказался о результатах женского турнира на чемпионате России-2023 по фигурному катанию.

Победу одержала Софья Акатьева, второе место заняла , третье – Елизавета Туктамышева.

«Болел за Камилу Валиеву и верил в нее до последнего. Очень талантливая фигуристка. Она настоящий герой! Не каждый спортсмен сможет осилить то, что пережила Камила в свои юные годы, даже ни один мужик.

Нельзя умалять достоинства победительницы . Умница! Справедливость результатов оставим на совести судей. Камила и так признанный лидер. В целом интрига продолжается, и дальше будет интереснее наблюдать за борьбой.

Рад за девчонок. У нас такая мощная команда, и нам не нужен никакой чемпионат мира. У нас высочайший класс спортсменов. Очень доволен выступлением всех фигуристок. Это праздник для миллионов зрителей.

Люди получают удовольствие, несмотря на трудные ситуации в стране. Благодаря их выступлениям мы можем отвлечься», – сказал Лайшев.

У Валиевой лучший прокат в сезоне, но второе поражение в карьере. Как она изменилась?