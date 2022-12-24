Ирина Роднина: «Акатьева – молодец, но зачем юниорам соревноваться со взрослыми? Это неправильно»
Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина поделилась мнением о результатах женского турнира на чемпионате России-2023 по фигурному катанию.
Победу одержала Софья Акатьева, второе место заняла Камила Валиева, третье – Елизавета Туктамышева.
«Я рада за Лизу, она молодец. Мне впервые понравился ее костюм. Можно сказать, что сегодня мы увидели максимум Туктамышевой. Хорошо себя показала, но все прекрасно понимают – это ее потолок.
Соня тоже молодец, но я не понимаю, зачем мы опять смешиваем все в одну кучу. Зачем юниорам соревноваться со взрослыми? Это неправильно. Наши чемпионаты должны проходить по международным правилам, это точно.
Сегодня могу еще отметить первую половину программы Камилы. Там было прекрасно все: и техника, и динамика, и эмоциональность», – сказала Роднина.
Правда обидно за юниорку, чье место она наняла на подиуме.
“ISU поднял возрастной ценз в фигурном катании до 17 лет. Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение поднять возраст для перехода из юниоров во взрослые в фигурном катании с 15 до 17 лет. Такое решение было принято на конгрессе организации. Переход организуют в два этапа. С сезона 2023-2024 во взрослых соревнованиях можно будет участвовать с 16 лет, с сезона 2024-2025 – с 17 лет."
Соня «опоздала» на неделю и теперь из-за этого ей 4 года еще сидеть в юниорах? А кому от этого лучше будет? Соне, которая не научится соревноваться на вашем уровне и ни разу пороха взрослого не понюхает перед олимпиадой? Или юниоркам, которых Соня еще почти весь цикл будет угнетать своим тотальным преимуществом?
Ей всё же не 10 лет, она не выскочка, просто совершенно с карьерой не везёт: пандемия, СВО, дата рождения. Давайте ее еще подмени, чтобы вообще девчонку ни в мире не увидели ни в России толком.
А Лиза может еще поднять. Она еще баллов 5 может найти только на непрыжковых
Я бы вообще отменил возрастной барьер, по крайней мере внутри страны.
"Наши чемпионаты должны проходить по международным правилам, это точно" - это с чего бы? Вот когда вернут нас на международную арену, тогда ещё можно о чём-то говорить. Сейчас федра может делать всё, что захочет. Канадцы вообще свои порядки в парном наводят, и ничего. Почему бы и не допустить Софью до ЧР?
Как всегда - Роднина "на позитиве" ))