Ирина Роднина: «Акатьева – молодец, но зачем юниорам соревноваться со взрослыми? Это неправильно»

Теги сборная России Ирина Роднина чемпионат России Елизавета Туктамышева женское катание Камила Валиева Софья Акатьева Фигурное катание

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина поделилась мнением о результатах женского турнира на чемпионате России-2023 по фигурному катанию.

Победу одержала Софья Акатьева, второе место заняла Камила Валиева, третье – Елизавета Туктамышева. 

«Я рада за Лизу, она молодец. Мне впервые понравился ее костюм. Можно сказать, что сегодня мы увидели максимум Туктамышевой. Хорошо себя показала, но все прекрасно понимают – это ее потолок.

Соня тоже молодец, но я не понимаю, зачем мы опять смешиваем все в одну кучу. Зачем юниорам соревноваться со взрослыми? Это неправильно. Наши чемпионаты должны проходить по международным правилам, это точно.

Сегодня могу еще отметить первую половину программы Камилы. Там было прекрасно все: и техника, и динамика, и эмоциональность», – сказала Роднина. 

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27 комментариев

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ТАТка
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Давно ли Ирина Константинна стала так считать? И с чего бы вдруг такая Забота о взрослых спортсменках
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Kareglazaya
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Вроде всех похвалила, но при этом про всех какую-нибудь гадость сказала. Роднина такая Роднина...
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encaro_one
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Ответ Orange carrot
В каждой стране свои правила. Мужики в парном в Канаде ее не смущают? Всегда так было, это хорошая мотивация для всех, о чем сегодня в том числе Лиза сказала.
И где ты увидел мужиков в парном в Канаде?
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Vladimir Arutin
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Ответ Meowow
Так Акатьева вышла во взрослые, вы о чем?
Акатьевой до взрослых еще 2года.
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Лизавета Анна -Мария
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Ответ Meowow
Так Акатьева вышла во взрослые, вы о чем?
Так что пока может
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MARG-la
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Золотые слова. Зачем детям соревноваться со взрослыми ? Ответа на этот принципиальный вопрос нет и , скорее всего , не будет ещё долго. Хотя теперь в этом точно уже нет никакого смысла.
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chaoz
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Неправильно, зато прикольно. К тому же пенсионерку всегда можно накачать грибами.

Правда обидно за юниорку, чье место она наняла на подиуме.
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Meowow
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Ответ Лизавета Анна -Мария
Ей 15. “ISU поднял возрастной ценз в фигурном катании до 17 лет. Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение поднять возраст для перехода из юниоров во взрослые в фигурном катании с 15 до 17 лет. Такое решение было принято на конгрессе организации. Переход организуют в два этапа. С сезона 2023-2024 во взрослых соревнованиях можно будет участвовать с 16 лет, с сезона 2024-2025 – с 17 лет."
Так вроде она как раз успела до правил во взрослые перейти
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Лизавета Анна -Мария
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Ответ Meowow
Так Акатьева вышла во взрослые, вы о чем?
Ей 15.
“ISU поднял возрастной ценз в фигурном катании до 17 лет. Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение поднять возраст для перехода из юниоров во взрослые в фигурном катании с 15 до 17 лет. Такое решение было принято на конгрессе организации. Переход организуют в два этапа. С сезона 2023-2024 во взрослых соревнованиях можно будет участвовать с 16 лет, с сезона 2024-2025 – с 17 лет."
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Эдель
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просто не набрали бы народа тогда столько
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Katerina Sunny
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Юбилярша Лиза тоже когда- то соревновалась со взрослыми. Не с Сони это началось, не на Соне и закончится.
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Lapo Elkann
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Поднимать вопрос только по отношению Сони ? Так всегда было. Она настоящая чемпионка.
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Ostinato
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Зачем обесценивать?
Соня «опоздала» на неделю и теперь из-за этого ей 4 года еще сидеть в юниорах? А кому от этого лучше будет? Соне, которая не научится соревноваться на вашем уровне и ни разу пороха взрослого не понюхает перед олимпиадой? Или юниоркам, которых Соня еще почти весь цикл будет угнетать своим тотальным преимуществом?
Ей всё же не 10 лет, она не выскочка, просто совершенно с карьерой не везёт: пандемия, СВО, дата рождения. Давайте ее еще подмени, чтобы вообще девчонку ни в мире не увидели ни в России толком.
А Лиза может еще поднять. Она еще баллов 5 может найти только на непрыжковых
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Igor_Smr
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А Роднину не смущают молодые чемпионки других стран? Алиса Лю, например, в 13 лет выиграла чемпионат США.
Я бы вообще отменил возрастной барьер, по крайней мере внутри страны.
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UserFreud
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Наша песня хороша, начинай сначала! Опять эти разговоры про возраст от фк-бомонда.
"Наши чемпионаты должны проходить по международным правилам, это точно" - это с чего бы? Вот когда вернут нас на международную арену, тогда ещё можно о чём-то говорить. Сейчас федра может делать всё, что захочет. Канадцы вообще свои порядки в парном наводят, и ничего. Почему бы и не допустить Софью до ЧР?
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Людмила Киселева
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Поднас..ла каждой... У Лизы - потолок...Соня - как так, юниорка (хотя уже нет вроде бы)... И даже Камиле - только первая часть программы заслужила одобрение...
Как всегда - Роднина "на позитиве" ))
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Храбрая виолончелистка
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А Мао Шимада, которой 14 лет, сегодня бронзу на ЧЯ выиграла, ИК не смущает? А её ровесница, Ами Накаи, на четвертом как ?
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Mira Val
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Никогда такого не было и вот опять 🙊
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Зиля Бадриева
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Да, Камила сегодня была лучшей, несмотря на судейские происки. И странно было видеть, как Самоделкина бьётся квадами с юниорками. Но таковы правила ЧР.
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philadelphia7650
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а зачем озлобленным и неграмотным 70-летним гражданкам сша определять будущее молодых жителей рф, тыкая кнопки в здании госдумы?..
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Meowow
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Так Акатьева вышла во взрослые, вы о чем?
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Toplady
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Ну всё акатьева, как загитова, посмела обойти назначенку, ну как так, сейчас ещё запретят Соню называть чемпионкой))
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Sat397
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Да, несправедливо это. Взрослым нужно бороться с законами физики, чтобы побеждать детей.
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Ekaterina Urubkova
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Доброе утро 🤦🏼‍♀️
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Бу!
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не та девочка победила?
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