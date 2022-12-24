Ирина Роднина: «Акатьева – молодец, но зачем юниорам соревноваться со взрослыми? Это неправильно»

Трехкратная олимпийская чемпионка поделилась мнением о результатах женского турнира на чемпионате России-2023 по фигурному катанию.

Победу одержала , второе место заняла , третье – Елизавета Туктамышева.

«Я рада за Лизу, она молодец. Мне впервые понравился ее костюм. Можно сказать, что сегодня мы увидели максимум Туктамышевой. Хорошо себя показала, но все прекрасно понимают – это ее потолок.

Соня тоже молодец, но я не понимаю, зачем мы опять смешиваем все в одну кучу. Зачем юниорам соревноваться со взрослыми? Это неправильно. Наши чемпионаты должны проходить по международным правилам, это точно.

Сегодня могу еще отметить первую половину программы Камилы. Там было прекрасно все: и техника, и динамика, и эмоциональность», – сказала Роднина.