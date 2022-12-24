«В следующий раз обязательно все получится на все 100». Академия Плющенко поддержала Муравьеву после 4-го места на чемпионате России

Теги Евгений Плющенко сборная России чемпионат России женское катание Софья Муравьева Фигурное катание

Академия «Ангелы Плющенко» опубликовала пост поддержки для Софьи Муравьевой, которая стала четвертой на чемпионате России-2023 в Красноярске.

«Хотим поддержать Софью Муравьеву, которая осталась в шаге от пьедестала на завершившемся в Красноярске чемпионате России. Итоговое 4 место.

Как сказал после проката произвольной программы главный тренер Евгений Плющенко Соне: «хорошая школа, хороший опыт». Соне не расстраиваться.

В следующий раз обязательно все получится на все 100 ✌️ Молодец, что боролась, смогла исполнить тройной аксель после первой неудачной попытки, чистейше откатав оставшуюся часть программы, показав очень красивое женственное катание❤️

Ждем Соню на ближайших новогодних шоу, это сказка «Снегурочка» в Москве, где она играет одну из центральных ролей», – говорится в телеграм-канале академии Плющенко.

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67 комментариев

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Li Lea
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Мне очень жаль,что Муравьёва только на 4 месте -Такая Муравьёва Скромная , Хорошая и Трудолюбивая Девочка - Прелесть ! И надо ж было упасть с Трикселя ,который ведь потом , она следом Отлично Прыгнула в каскаде с двойным тулупом! И, это как раз таки , те баллы , которых Муравьёвой не хватило для пьедестала. Я Очень Растроилась -Эта Девочка Заслуживает Большего! Крепись ,София !
Ведь даже не смотря на падение , но Муравьёва Красиво и Чётко откатала свою программу -Молодец Cофия!!!
Желаю Софии Здоровья и Дальнейших Творческих Успехов!!! А Чемпионатов ещё столько будут -Удачи Тебе Милая София !!!
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Огонёчек
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Ответ Лева Кириченко
Какая же желчь идет к ученице, Соня умничка, практически чисто откатала 2 программы , а ее короткая это нечто , так чувственно , нежно , женственно.Постаралась на славу. Почему хейтят ученицу Плющенко , вот если бы катала за Тутберидзе , ее явно не хейтили бы.
Девочка чудесная, необычная внешность, красивое катание, скольжение.
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Irina037
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Ответ As per
Дутые - это медали Щ. Соня по делу опередила Аделию.
Смешно слышать,что Аделия должна быть выше Сони.Она скользит лучше всех,тишина,когда мимо микрофона проезжает,а у остальных хруст и скрежет,я в шоке,когда обзывают Сонечку Муравьеву,она классная
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Irina037
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Ответ Наталья Грабовская
За Софью обидно. Очевидно, что старается, работает, выкладывается по полной, а всё чего-то не хватает. Может нужно отпустить ситуацию и не нагнетать, но видно ей не даёт этого сделать прежде всего её ближайшее окружение ("академики") - непременно жаждут реванша. В такой обстановке невозможно продуктивно работать и тем более побеждать, даже взгляд у неё всегда какой-то затравленный.
Прекратите называть ее затравленный,она всегда искренне улыбается,у девочки травма была потяжелее Петросян или забыли?
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Элла Бурс
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Ответ EuhenioV
На НТВ сейчас семейка уже битый час вещает о собственном героизме.Если рвотный рефлекс не ярко выражен,взгляните.
В качестве гилти плэже зашла на сайт НТВ))
Одна из первых статей по запросу "Плющенко":
"Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко сообщил, что установил новый рекорд". Думаю, офигеть. Дальше: "Плющенко заявил, что установил новый рекорд по числу исполненных подряд элементов "бедуинский прыжок". Пхахахахахаха))Все-таки Плющенко неисправим. Мы с мировой общественностью уже устали смеяться))
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Irina037
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Ответ Ягун Ягунини
Пока в ангелах не решат, что спорт для них важнее шоу (а этого, видимо, никогда не случится), то на все 100 у них не будет получаться постоянно.
Посмотрите ,как Навка на других сайтах нахваливает Акатьеву,пропала девочка для спорта,совратит ее Таня деньгами шоу.
А вам один Плющенко,как бельмо в глазу,шире глаза откройте
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попрлп
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А чего все так накинулись? Плющ-то вел себя адекватно на ЧР, шапки не закидывал… и поддержали-то нормально.
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EuhenioV
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Ответ Irina29
Пожалуй не буду, и так беременна, тошнит периодически, а после просмотра вообще из ванны не вылезу 🙈
Вы даже не представляете себе масштабов.Эфир выкуплен фактически на всю ночь.Ягодкой на торте станет трансляция шоу.Надеюсь мой коммент не нанесёт вам ущерба.
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Revery
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Вот посмотришь, с какими лицами тренеры Акатьевой встречали ее чемпионство в КИКе (опять не та девочка!) и понимаешь, что Плющенко отлично поддерживает своих спортсменов. Пусть неуклюже, пусть пафосно, но поддерживает.
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Olga.t
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Ответ As per
Дутые - это медали Щ. Соня по делу опередила Аделию.
О как сумели притянуть Аню!
Щ, как вы выражаетесь, там не было, но для вас это не повод, чтобы промолчать.
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Ягун Ягунини
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Пока в ангелах не решат, что спорт для них важнее шоу (а этого, видимо, никогда не случится), то на все 100 у них не будет получаться постоянно.
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Tatiana Klm
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Ответ Мэри-Сью
Соня замечательная, с удовольствием смотрю ее катание. Там действительно презентация, а не заученные роботоподобные движения как у многих Хрустальных. Да и скользит она получше многих Хрустальных. Ненавидеть ее могут только боты тшт.
Любите спокойно, не набрасывая на других - так как-то легче верится в то, что Вы пишете.
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Irina29
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Ответ EuhenioV
На НТВ сейчас семейка уже битый час вещает о собственном героизме.Если рвотный рефлекс не ярко выражен,взгляните.
Пожалуй не буду, и так беременна, тошнит периодически, а после просмотра вообще из ванны не вылезу 🙈
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As per
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Ответ EuhenioV
То,что это 4-е место было "дутым",Женя конечно не заметил.
Дутые - это медали Щ. Соня по делу опередила Аделию.
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Li Lea
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Ответ Denis Travin
... а будет ли он - следующий раз? Пора Муре бежать к Соколовской, роняя тапки. Та ей, хотя бы, закажет на полиграфическом комбинате плакатик - "Наша Мура - чемпионка РФ!" А причина 4-го места Софы очевидна - это природная жадность и мелочность Рудковских. Могли бы раскошелиться и порадовать на Новый Год девочку и себя любимых.
Деnis Travin - Я не поняла -Поясните, что значит природная жадность и мелочность Плющенко?
Значит я могу понимать ваши слова про причину 4 -го места Софы ,что Тутберидзе для своих учеников раскошеливается и проплачивает судьям так что ли?И -чё так можно?
Скажите, а с каких пор Соколовская великой тренер, чтобы к ней бежала Муравьёва? -То почему нету Трусовой на ЧР? И снялся с соревнований Кондратюк? А что же сегодня спортсменка Соколовской на 12 месте? Или это другое -Можно ? Ну Соколовская может только плакаты заказать ?А Плющенко Выделил Призовые Муравьёвой и Она ещё будет выступать и в Шоу Плющенко -Это ещё один плюс не помешает для Муравьвой заработать ещё денег!
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NataliaB.3003
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Ответ Нога в гноме
я думаю он имел ввиду "школа жизни" он там добавил потом про опыт и всё такое
Да, я поняла.
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NataliaB.3003
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Ответ Мэри-Сью
Он не имел в виду конкретно свою школу, а то, что она закаляется в соревнованиях и для нее это хорошая школа.. Типа крещение огнем.. я не люблю Рудковских, но не нужно искать к чему бы придраться.
Ясно, я прочитала только здесь, поняла буквально. Спасибо.
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Мэри-Сью
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Соня замечательная, с удовольствием смотрю ее катание. Там действительно презентация, а не заученные роботоподобные движения как у многих Хрустальных. Да и скользит она получше многих Хрустальных. Ненавидеть ее могут только боты тшт.
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Мэри-Сью
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Ответ NataliaB.3003
Как можно так себя хвалить?.🙈 Так может каждый тренер сказать, про свою школу. У нас в принципе нет плохих школ сейчас по фигурному катанию. Но остальные же этого не делают, таких заявлений... Рудковские все-таки как танк иногда, идут напролом, где надо и где не надо.
Он не имел в виду конкретно свою школу, а то, что она закаляется в соревнованиях и для нее это хорошая школа.. Типа крещение огнем.. я не люблю Рудковских, но не нужно искать к чему бы придраться.
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Спорт_в_массы
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Ответ Loliloo
Это вряд ли. Даже Петросян скоро начнет расти, и тогда не останется ни одного квада.
мы эту песню слушаем с 2016, ток каждые пару лет имена меняются - вот щас Трусова/Щербакова/Валиева/Акатьева подрасту-ут и ваще ничо-нигде-никогда. а те только медали собирали под эти мантры)
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Нога в гноме
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Ответ NataliaB.3003
Как можно так себя хвалить?.🙈 Так может каждый тренер сказать, про свою школу. У нас в принципе нет плохих школ сейчас по фигурному катанию. Но остальные же этого не делают, таких заявлений... Рудковские все-таки как танк иногда, идут напролом, где надо и где не надо.
я думаю он имел ввиду "школа жизни" он там добавил потом про опыт и всё такое
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NataliaB.3003
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Как можно так себя хвалить?.🙈
Так может каждый тренер сказать, про свою школу. У нас в принципе нет плохих школ сейчас по фигурному катанию. Но остальные же этого не делают, таких заявлений...
Рудковские все-таки как танк иногда, идут напролом, где надо и где не надо.
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TW
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Разве у Софьи не будет бронзы? когда перераспределят медали )))
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severyanka
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Ну и где 500 акселей? В самый ответственный момент стабильный триксель подвел... А больше ничего и нет.
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Li Lea
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Ответ фуфырка
Реклама Снегурочки, а не поздравление. Что получиться? И уж не в шаге она была. В шаге от неё было пятое место.
фуфырка - Муравьёва Добрая Скромная Девочка -Зачем Вы так отвратительно её гнетёте ? И вообще что вы имеет к Плющенко -Он вам ничего не должен!
Успокойтесь ...
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