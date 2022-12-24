«В следующий раз обязательно все получится на все 100». Академия Плющенко поддержала Муравьеву после 4-го места на чемпионате России

Академия «Ангелы Плющенко» опубликовала пост поддержки для , которая стала четвертой на чемпионате России-2023 в Красноярске.

«Хотим поддержать Софью Муравьеву, которая осталась в шаге от пьедестала на завершившемся в Красноярске чемпионате России. Итоговое 4 место.

Как сказал после проката произвольной программы главный тренер Евгений Плющенко Соне: «хорошая школа, хороший опыт». Соне не расстраиваться.

В следующий раз обязательно все получится на все 100 ✌️ Молодец, что боролась, смогла исполнить тройной аксель после первой неудачной попытки, чистейше откатав оставшуюся часть программы, показав очень красивое женственное катание❤️

Ждем Соню на ближайших новогодних шоу, это сказка «Снегурочка» в Москве, где она играет одну из центральных ролей», – говорится в телеграм-канале академии Плющенко.