«В следующий раз обязательно все получится на все 100». Академия Плющенко поддержала Муравьеву после 4-го места на чемпионате России
Академия «Ангелы Плющенко» опубликовала пост поддержки для Софьи Муравьевой, которая стала четвертой на чемпионате России-2023 в Красноярске.
«Хотим поддержать Софью Муравьеву, которая осталась в шаге от пьедестала на завершившемся в Красноярске чемпионате России. Итоговое 4 место.
Как сказал после проката произвольной программы главный тренер Евгений Плющенко Соне: «хорошая школа, хороший опыт». Соне не расстраиваться.
В следующий раз обязательно все получится на все 100 ✌️ Молодец, что боролась, смогла исполнить тройной аксель после первой неудачной попытки, чистейше откатав оставшуюся часть программы, показав очень красивое женственное катание❤️
Ждем Соню на ближайших новогодних шоу, это сказка «Снегурочка» в Москве, где она играет одну из центральных ролей», – говорится в телеграм-канале академии Плющенко.
Ведь даже не смотря на падение , но Муравьёва Красиво и Чётко откатала свою программу -Молодец Cофия!!!
Желаю Софии Здоровья и Дальнейших Творческих Успехов!!! А Чемпионатов ещё столько будут -Удачи Тебе Милая София !!!
Одна из первых статей по запросу "Плющенко":
"Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко сообщил, что установил новый рекорд". Думаю, офигеть. Дальше: "Плющенко заявил, что установил новый рекорд по числу исполненных подряд элементов "бедуинский прыжок". Пхахахахахаха))Все-таки Плющенко неисправим. Мы с мировой общественностью уже устали смеяться))
А вам один Плющенко,как бельмо в глазу,шире глаза откройте
Щ, как вы выражаетесь, там не было, но для вас это не повод, чтобы промолчать.
Значит я могу понимать ваши слова про причину 4 -го места Софы ,что Тутберидзе для своих учеников раскошеливается и проплачивает судьям так что ли?И -чё так можно?
Скажите, а с каких пор Соколовская великой тренер, чтобы к ней бежала Муравьёва? -То почему нету Трусовой на ЧР? И снялся с соревнований Кондратюк? А что же сегодня спортсменка Соколовской на 12 месте? Или это другое -Можно ? Ну Соколовская может только плакаты заказать ?А Плющенко Выделил Призовые Муравьёвой и Она ещё будет выступать и в Шоу Плющенко -Это ещё один плюс не помешает для Муравьвой заработать ещё денег!
Так может каждый тренер сказать, про свою школу. У нас в принципе нет плохих школ сейчас по фигурному катанию. Но остальные же этого не делают, таких заявлений...
Рудковские все-таки как танк иногда, идут напролом, где надо и где не надо.
Успокойтесь ...