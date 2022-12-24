Плющенко о 4-м месте Муравьевой: «Конечно, недоволен, странный вопрос»
Двукратный олимпийский чемпион, тренер Евгений Плющенко заявил, что недоволен результатом Софьи Муравьевой на чемпионате России в Красноярске.
Ученица Плющенко Муравьева заняла 4-е место. Победу одержала фигуристка из группы Этери Тутберидзе Софья Акатьева.
«Конечно, недоволен, странный вопрос», – сказал Плющенко журналистам.
И ушла со всеми тройными и каскадами
Учили триксель там же ,но
Собрали уже у Плющенко .так что Плющенко хорошо с Соней работает
Но очень жаль, что он ломал дрова и набирался опыта на суперспортсменках
А по существу, то, что Муравьева на этом ЧР осталась без медалей, несомненно фиаско тренера Плющенко. Расчет у него был явно не на четвертое место.
Точно таким же фиаско были третьи места Трусовой на ЧР и ЧМ 2021. Для многих других бронза была бы успехом, но не для Плющенко с его амбициями.
Так что пусть Мура катается в Плющенко, у меня есть стойкое ощущение, что она даже его облагораживает
Но все равно они сделали шаг вперёд, намного приятнее теперь смотреть за работой, чем за уничтожением ворованных прим
Обыграны Соколовская, Давыдов, ряд региональных тренеров. А проиграл только двум мэтрам - своему любимому Профессору и гениальной Тутберидзе