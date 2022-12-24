Плющенко о 4-м месте Муравьевой: «Конечно, недоволен, странный вопрос»

Теги Евгений Плющенко сборная России чемпионат России женское катание Софья Муравьева Фигурное катание

Двукратный олимпийский чемпион, тренер Евгений Плющенко заявил, что недоволен результатом Софьи Муравьевой на чемпионате России в Красноярске.

Ученица Плющенко Муравьева заняла 4-е место. Победу одержала фигуристка из группы Этери Тутберидзе Софья Акатьева.

«Конечно, недоволен, странный вопрос», – сказал Плющенко журналистам. 

52 комментария

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Зиля Бадриева
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Соня хорошая фигуристка, но не надо на нее навешивать груз ожиданий. Она для этого ещё маленькая в эмоциональном плане. И так какая то нерадостная ходит.
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Molly
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Ответ artpal
Её бы в хорошие руки - а к кому? Хрустальный же не резиновый, у Тутберидзе есть свои прекрасные спортсменки, Мишину тоже есть кем заняться, да и кроме Лизы 0 успехов. Остальные шило на мыло, а где-то (если уйти к Соколовской, к примеру) будет и вовсе деградация - посмотрите, во что превратилась Самоделкина Так что пусть Мура катается в Плющенко, у меня есть стойкое ощущение, что она даже его облагораживает
Соня в хороших руках, а Тутберидзе в свое время облажалась, когда не взяла Соню к себе. Может она не лубит прекрасно скользящих фигуристок?
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Зиля Бадриева
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Сегодня Адель смотрелась интересней чем Соня.
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фынский аксель
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Ответ Jessi
Первое было падение на дорожке и даже за него отминусовали 4 балла
4 балла? Это она за дорогу отрицательную оценку получила? Ну зачем бред нести.
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Molly
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Ответ N-fox
Мы тоже недовольны. Адель должна была быть выше.
С какой стати детское катание должно быть выше? Не согласна.
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Anna Stefan
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Ответ Lara_Croft
Так и у Муравьевой 2 падения было.
Это другое.
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Любитель_ФК
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Ответ artpal
Её бы в хорошие руки - а к кому? Хрустальный же не резиновый, у Тутберидзе есть свои прекрасные спортсменки, Мишину тоже есть кем заняться, да и кроме Лизы 0 успехов. Остальные шило на мыло, а где-то (если уйти к Соколовской, к примеру) будет и вовсе деградация - посмотрите, во что превратилась Самоделкина Так что пусть Мура катается в Плющенко, у меня есть стойкое ощущение, что она даже его облагораживает
Где-то могу с вами согласиться и действительно влияние всегда обоюдное, но Соня не Трусова и вряд-ли сможет повлиять на Плющенко , скорее наоборот. Но посмотрим , в жизни всякое бывает.
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Zhuchka
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Ответ artpal
Девочка настолько чудесная, что возникает чувство, как будто для неё существует специальная адекватная версия Плюща - вполне неплохого в тренерской плане, с достойными не пошлыми постановками и даже ставящего ультра-си!
Соня довольно долго каталась у Давыдова
И ушла со всеми тройными и каскадами
Учили триксель там же ,но
Собрали уже у Плющенко .так что Плющенко хорошо с Соней работает
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Anna Stefan
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🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️ Афигеть. На 4-е место поверх Адели натянули его ученицу, а ему и того мало 😮 Совсем обнаглел.
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artpal
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Ответ Татьяна Велякина
Ну проиграл по делу, медалисты показали катание лучше чем Мура.
Абсолютно. Но есть брать такое явление как "тренер Плющенко" (не шоумен Плющенко, не понторез Плющенко и т.д.,то это объективно его лучшее достижение: виден прогресс и в постановках, и в подходах. Все-таки третьи места Трусовой, во-первых, это не успех (Саша способна на большее), во-вторых, не совсем его заслуга
Но очень жаль, что он ломал дрова и набирался опыта на суперспортсменках
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Ягун Ягунини
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Ответ artpal
Не согласен с тобой, как раз в этот раз фиаско не было - 4 место для Муры - достойный результат. Причём добытый в кои-то веки за счёт своей (!) спортсменки. Обыграны Соколовская, Давыдов, ряд региональных тренеров. А проиграл только двум мэтрам - своему любимому Профессору и гениальной Тутберидзе
Я с Вами не знаком, что бы на ты переходить.
А по существу, то, что Муравьева на этом ЧР осталась без медалей, несомненно фиаско тренера Плющенко. Расчет у него был явно не на четвертое место.
Точно таким же фиаско были третьи места Трусовой на ЧР и ЧМ 2021. Для многих других бронза была бы успехом, но не для Плющенко с его амбициями.
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artpal
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Ответ Любитель_ФК
Соня очень хорошая девочка, как фигуристка, но боюсь как бы она не испортилась под влиянием определенных настроений в тренерском штабе и это уже проглядывается, как отношение к оценкам судей. И еще , ее бы в хорошие руки и она заиграла бы яркими красками. Можно было сделать из нее действительно одну из ведущих фигуристок, а так потихоньку превращается в довольно банальную катальщицу, только с трикселем. А дальше будет гонка за квадами и вся хореография уйдет, а останется сухая схема.
Её бы в хорошие руки - а к кому? Хрустальный же не резиновый, у Тутберидзе есть свои прекрасные спортсменки, Мишину тоже есть кем заняться, да и кроме Лизы 0 успехов. Остальные шило на мыло, а где-то (если уйти к Соколовской, к примеру) будет и вовсе деградация - посмотрите, во что превратилась Самоделкина
Так что пусть Мура катается в Плющенко, у меня есть стойкое ощущение, что она даже его облагораживает
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Skyolker
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Этери сдержала обещание, данное на прыжковом турнире. :)
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Татьяна Велякина
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Ответ artpal
Не согласен с тобой, как раз в этот раз фиаско не было - 4 место для Муры - достойный результат. Причём добытый в кои-то веки за счёт своей (!) спортсменки. Обыграны Соколовская, Давыдов, ряд региональных тренеров. А проиграл только двум мэтрам - своему любимому Профессору и гениальной Тутберидзе
Ну проиграл по делу, медалисты показали катание лучше чем Мура.
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artpal
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Ответ Буня Хох
Если бы на 3-месте была одна из девочек ТШТ, Плющенко уже во все трубы трубил бы, что "блат", "кого надо тянут", "все всё понимают" и прочее. А вот когда на третьем месте ученица Профессора, у Плющенко нет выбора кроме как засунуть язык подальше. Хотя, очевидно, очень бы хотелось набросить...
Ну справедливости ради, тут ещё и по 4 месту вопрос - можно было отдавать и Петросян, и это было бы вполне справедливо с учётом 2 чистых ультра-си
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Буня Хох
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Если бы на 3-месте была одна из девочек ТШТ, Плющенко уже во все трубы трубил бы, что "блат", "кого надо тянут", "все всё понимают" и прочее. А вот когда на третьем месте ученица Профессора, у Плющенко нет выбора кроме как засунуть язык подальше. Хотя, очевидно, очень бы хотелось набросить...
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Любитель_ФК
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Соня очень хорошая девочка, как фигуристка, но боюсь как бы она не испортилась под влиянием определенных настроений в тренерском штабе и это уже проглядывается, как отношение к оценкам судей. И еще , ее бы в хорошие руки и она заиграла бы яркими красками. Можно было сделать из нее действительно одну из ведущих фигуристок, а так потихоньку превращается в довольно банальную катальщицу, только с трикселем. А дальше будет гонка за квадами и вся хореография уйдет, а останется сухая схема.
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artpal
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Ответ Буня Хох
Ну так-то там лично Плющенко не особо тренирует. Михайлов вроде у Сони основной тренер, как был и у Саши Трусовой.
Возможно, это так, тогда многое объясняет.
Но все равно они сделали шаг вперёд, намного приятнее теперь смотреть за работой, чем за уничтожением ворованных прим
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Буня Хох
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Ответ artpal
Девочка настолько чудесная, что возникает чувство, как будто для неё существует специальная адекватная версия Плюща - вполне неплохого в тренерской плане, с достойными не пошлыми постановками и даже ставящего ультра-си!
Ну так-то там лично Плющенко не особо тренирует. Михайлов вроде у Сони основной тренер, как был и у Саши Трусовой.
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artpal
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Ответ Ягун Ягунини
В очередной раз Плющенко терпит фиаско со своими учениками на главном старте сезона. Осталось юниорам на ПР провалиться, что после ёлок Рудковских будет не удивительно.
Не согласен с тобой, как раз в этот раз фиаско не было - 4 место для Муры - достойный результат. Причём добытый в кои-то веки за счёт своей (!) спортсменки.
Обыграны Соколовская, Давыдов, ряд региональных тренеров. А проиграл только двум мэтрам - своему любимому Профессору и гениальной Тутберидзе
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artpal
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Ответ Egorov E. I.
рад, что мне удаётся отодвинуть неприязнь к её "тренеру" и болеть за эту чудесную девочку... удачи ей!
Девочка настолько чудесная, что возникает чувство, как будто для неё существует специальная адекватная версия Плюща - вполне неплохого в тренерской плане, с достойными не пошлыми постановками и даже ставящего ультра-си!
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Ягун Ягунини
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В очередной раз Плющенко терпит фиаско со своими учениками на главном старте сезона. Осталось юниорам на ПР провалиться, что после ёлок Рудковских будет не удивительно.
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закрыт по беспределу
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Нормальные тренерские амбиции
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Скелет_Полишинеля
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Ответ NataliaB.3003
А где Яна Рудковская? )
Скоро выползет
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oldparakhod
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Ответ Jessi
Да, а ещё она в друзьях у Сони Муры и даже ставит ей сердечки под фото )
Они все дружат в соцсетях и ставят сердечки. Вы не знали?
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