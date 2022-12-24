Плющенко о 4-м месте Муравьевой: «Конечно, недоволен, странный вопрос»

Двукратный олимпийский чемпион, тренер заявил, что недоволен результатом на чемпионате России в Красноярске.

Ученица Плющенко Муравьева заняла 4-е место. Победу одержала фигуристка из группы Этери Тутберидзе Софья Акатьева.

«Конечно, недоволен, странный вопрос», – сказал Плющенко журналистам.