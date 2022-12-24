Софья Муравьева: «Прокатом не очень довольна, медаль не удалось выиграть. Я не откатала чисто, о хорошем месте даже речи быть не может»

Теги сборная России чемпионат России женское катание Софья Муравьева Фигурное катание

Фигуристка Софья Муравьева прокомментировала свое выступление на чемпионате России в Красноярске (4-е место).

«Прокатом не очень довольна. Медаль не удалось выиграть. Волнение сказалось перед акселем. Я не откатала чисто, о хорошем месте даже речи быть не может без чистого проката.

Пока не знаю, проще ли будет после чемпионата России, но это очень интересный и волнительный турнир, наверное, мой любимый.

Где бы хотела, чтобы прошел следующий чемпионат России? Мне в Санкт-Петербурге понравилось, хотела бы повторить», – сказала Муравьева. 

Также Софья рассказала, что в новогодние праздники будет выступать на шоу.

«Не расстроена, что не буду отдыхать, это очень классная работа. Не люблю отдыхать.

В «Снегурочке» буду одна из жен трех братьев, а в «Лебедином озере» очень интересная роль, приходите – увидите», – добавила фигуристка.  

8 комментариев

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Андрей Николаев
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cкоро выяснтся,что весь ТШТ на допинге-
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Iuliia Timofeyeva
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Соня, у тебя все впереди. Сегодня ты молодец.
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kate_ko
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Соня в этом сезоне производит очень хорошее впечатление! Интересная девочка, желаю ей большой удачи! 4е место в такой конкуренции - весьма достойный результат 👏
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Нурсултан Хамзаев
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Ответ Лариса Ильинова
О вас думала)))
я не настолько продвинутый))как вы)) ваши познания меня удивили))
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Irina037
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Классная девочка
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Лариса Ильинова
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Ответ Нурсултан Хамзаев
Почему была тяжелое дыхание?
О вас думала)))
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ivan 07
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Удачи этой хорошей девушке.
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Нурсултан Хамзаев
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Почему была тяжелое дыхание?
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