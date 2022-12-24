Софья Муравьева: «Прокатом не очень довольна, медаль не удалось выиграть. Я не откатала чисто, о хорошем месте даже речи быть не может»

Фигуристка Софья Муравьева прокомментировала свое выступление на чемпионате России в Красноярске (4-е место).

«Прокатом не очень довольна. Медаль не удалось выиграть. Волнение сказалось перед акселем. Я не откатала чисто, о хорошем месте даже речи быть не может без чистого проката.

Пока не знаю, проще ли будет после чемпионата России, но это очень интересный и волнительный турнир, наверное, мой любимый.

Где бы хотела, чтобы прошел следующий чемпионат России? Мне в Санкт-Петербурге понравилось, хотела бы повторить», – сказала Муравьева.

Также Софья рассказала, что в новогодние праздники будет выступать на шоу.

«Не расстроена, что не буду отдыхать, это очень классная работа. Не люблю отдыхать.

В «Снегурочке» буду одна из жен трех братьев, а в «Лебедином озере» очень интересная роль, приходите – увидите», – добавила фигуристка.