Бестемьянова о том, что Валиева не закрылась капюшоном в конце программы: «Она просто не смогла его надеть, что-то зацепилось. Молодец, что обыграла это»

Теги сборная России чемпионат России женское катание Наталья Бестемьянова Камила Валиева Софья Акатьева Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова прокомментировала выступление Камилы Валиевой и Софьи Акатьевой на чемпионате России в Красноярске. 

«Камила сегодня показала свое лучшее выступление. Она впервые сделала два четверных в программе.

Думаю, если бы она чисто откатала короткую, то, конечно, она бы выиграла. Ошибка в короткой дорого стоит.

Насчет того, что она не надела капюшон, – у нее просто не получилось этого сделать. Она молодец и настоящая звезда, что смогла обыграть это. Но она просто не смогла его надеть, у нее что-то зацепилось.

Дальше я могу развивать этот сюжет: они должны прикрепить этот капюшон на липучки и на следующем старте его оторвать и выбросить!

Было в принципе очень интересно наблюдать за чемпионатом России. Получились прекрасные соревнования. Абсолютно чудесно!

Предполагала, что сегодня может выиграть Соня. Мы не должны обсуждать (справедливая ли это победа). Она победила», – сказала Бестемьянова.

У Валиевой лучший прокат в сезоне, но второе поражение в карьере. Как она изменилась?

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8 комментариев

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Manatusik
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Это знак. Хватит надевать капюшон)
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Зиля Бадриева
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Бести уже напоминает ТАТ. Сегодня весёлый вечер!
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tanya_1111
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Вообще если честно без разницы почему она его не надела, это их внутренняя кухня, они там всем штабом что-то преодолевают весь сезон, люди еще в начале сезона высказались по этому поводу.
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Natalia Solomakha
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Что за намеки и набросы насчет "справедливая ли победа Сони?" Им не стыдно самим? Совести нет у этого недобомонда, нелюди просто.
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oldparakhod
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А как по мне, то эту ПП уж можно сдавать в архив. Год закончен, а тащить это в новый нет смысла.
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garovatat
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"Насчет того, что она не надела капюшон, – у нее просто не получилось этого сделать". А я вижу в этом руку проведения. Камиле действительно это больше не нужно! Очень эпично получилось! И она совершенно правильно пояснила это на пресске! Тот момент когда случайность не только не случайна, но и имеет глубокий смысл
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Ridl
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Жаль конечно. А так хотелось ещё одного титула ЧР для Камилы. Но сегодня она себя очень сильно показала. До слёз тронула💗💗💗💗
Концовка очень крутая❤️‍🔥
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Большое Путешествие Рузика
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Обсуждать действительно нечего! Справедливо Соня победила!
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