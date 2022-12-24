Бестемьянова о том, что Валиева не закрылась капюшоном в конце программы: «Она просто не смогла его надеть, что-то зацепилось. Молодец, что обыграла это»

Олимпийская чемпионка прокомментировала выступление и на чемпионате России в Красноярске.

«Камила сегодня показала свое лучшее выступление. Она впервые сделала два четверных в программе.

Думаю, если бы она чисто откатала короткую, то, конечно, она бы выиграла. Ошибка в короткой дорого стоит.

Насчет того, что она не надела капюшон, – у нее просто не получилось этого сделать. Она молодец и настоящая звезда, что смогла обыграть это. Но она просто не смогла его надеть, у нее что-то зацепилось.

Дальше я могу развивать этот сюжет: они должны прикрепить этот капюшон на липучки и на следующем старте его оторвать и выбросить!

Было в принципе очень интересно наблюдать за чемпионатом России. Получились прекрасные соревнования. Абсолютно чудесно!

Предполагала, что сегодня может выиграть Соня. Мы не должны обсуждать (справедливая ли это победа). Она победила», – сказала Бестемьянова.

У Валиевой лучший прокат в сезоне, но второе поражение в карьере. Как она изменилась?