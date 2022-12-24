Роднина о российских фигуристах в Азии: «А почему нет? Там мы будем соревноваться с Китаем, Южной Кореей, Японией, и это намного сложнее»

Теги чемпионат мира по фигурному катанию сборная России чемпионат Европы по фигурному катанию Ирина Роднина сборная Японии сборная Китая сборная Южной Кореи Политика Фигурное катание

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказалась о возможном переходе российских фигуристов под эгиду конфедерации Азии.

«Этот сезон мы тоже проводим в отстранении. Главное, чтобы мы это отстранение использовали в своих целях. Российские фигуристки в Азии? А почему нет?

В Европе мы соревнуемся сами с собой. А в Азии мы будем соревноваться с Китаем, Южной Кореей, Японией. И это намного сложнее, как показывают чемпионаты мира.

Мне кажется, чемпионаты Европы стали такие чахлые. Если появляется одна звезда в Европе – мы уже все в восторге. И такая тенденция давно.

Даже в мое время, а это почти 40 лет прошло, после чемпионата СССР казалось, что чемпионат Европы – легкая отдушина.

Европейские федерации очень подвержены политическому влиянию. Какой-то самостоятельности мы в них не видим», – сказала Роднина.

Ого, России предложили перейти в азиатский спорт – так мы можем отобраться на Олимпиаду-2024!

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2 комментария

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oldparakhod
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Нужны мы им, как....))
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kso77
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Если азитаты будут согласны....
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