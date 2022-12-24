Роднина о российских фигуристах в Азии: «А почему нет? Там мы будем соревноваться с Китаем, Южной Кореей, Японией, и это намного сложнее»

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказалась о возможном переходе российских фигуристов под эгиду конфедерации Азии.

«Этот сезон мы тоже проводим в отстранении. Главное, чтобы мы это отстранение использовали в своих целях. Российские фигуристки в Азии? А почему нет?

В Европе мы соревнуемся сами с собой. А в Азии мы будем соревноваться с Китаем, Южной Кореей, Японией. И это намного сложнее, как показывают чемпионаты мира.

Мне кажется, чемпионаты Европы стали такие чахлые. Если появляется одна звезда в Европе – мы уже все в восторге. И такая тенденция давно.

Даже в мое время, а это почти 40 лет прошло, после чемпионата СССР казалось, что чемпионат Европы – легкая отдушина.

Европейские федерации очень подвержены политическому влиянию. Какой-то самостоятельности мы в них не видим», – сказала Роднина.

Ого, России предложили перейти в азиатский спорт – так мы можем отобраться на Олимпиаду-2024!