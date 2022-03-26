Ирина Роднина: «Ну и что, что Сакамото выиграла без четверных прыжков. Они что-то нарушили?»

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию заявила, что ее не интересует чемпионат мира в Монпелье.

«Меня вообще не интересует этот чемпионат мира. У нас в фигурном катании четыре вида. Меня женское одиночное фигурное катание не интересует. Больше волнует, что американцы ( и – Sports.ru) выиграли первое место в парном катании. Я интересуюсь парным катанием. А женское катание меня мало интересует. Даже когда я каталась, это был для нас всегда самый последний вид.

Ну и что, что Каори (Сакамото) выиграла без четверных прыжков. Они что-то нарушили? Я спокойно к этому отношусь. Одиночное катание, особенно женское, это не прыжки в четыре оборота. Я ее поздравляю, но радуюсь только за российских спортсменок. Радости у меня нет», – сказала Роднина.

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