Лайшев о госпитализации с пневмонией: «Врачи возмущены моим слишком стабильным состоянием. Через два дня обещали выписать»

Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев рассказал о своем состоянии.

Накануне стало известно, что Лайшев госпитализирован с двусторонней пневмонией.

«Все намного лучше, давление в норме, я в порядке. Все путем! Врачи возмущены моим слишком стабильным состоянием. Все хотят меня запугать. Призвали жену в штрейкбрехеры.

Мои нервы морально не выдержали некоторые семейные обстоятельства и перерасстроился на этом фоне. Но старая гвардия не сдается! Через два дня обещали выписать», – сказал Лайшев.