Лайшев о госпитализации с пневмонией: «Врачи возмущены моим слишком стабильным состоянием. Через два дня обещали выписать»

Теги Ренат Лайшев Фигурное катание

Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев рассказал о своем состоянии.

Накануне стало известно, что Лайшев госпитализирован с двусторонней пневмонией.

«Все намного лучше, давление в норме, я в порядке. Все путем! Врачи возмущены моим слишком стабильным состоянием. Все хотят меня запугать. Призвали жену в штрейкбрехеры.

Мои нервы морально не выдержали некоторые семейные обстоятельства и перерасстроился на этом фоне. Но старая гвардия не сдается! Через два дня обещали выписать», – сказал Лайшев.

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4 комментария

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Зиля Бадриева
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Быстрейшего выздоровления Ренату Алексеевичу!
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JSV
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Пусть еще недельки три полечат, торопиться не надо.
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Toplady
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Какое отношение этот товарищ имеет к фигурному катанию, нашли новость
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Iuasamotu
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Лёгкой пневмонии не бывает
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