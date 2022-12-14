Лайшев о победе Щербаковой в номинации «Спортсменка года»: «Я рад за нее и за все фигурное катание»

Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал победу Анны Щербаковой в номинации «Спортсменка года» на Национальной спортивной премии.

«Я всегда говорю, что Аня замечательная спортсменка и очень обаятельный, умный и воспитанный человек. В Щербаковой сочетаются все эти качества. Природа одарила ее большим талантом.

Очень рад этой победе Ани и поздравляю ее. Я рад за Щербакову и за все фигурное катание, — сказал Лайшев.