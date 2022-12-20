Ренат Лайшев: «Валиева – главная фаворитка чемпионата России. Она прошла столько трудностей в таком возрасте, она умница»

Президент « » назвал фавориткой чемпионата России по фигурному катанию.

– Я считаю, что после чемпионата мира по футболу чемпионат России по фигурному катанию станет самым ярким спортивным зрелищем на земле.

– У вас есть фавориты в соревновании женщин?

– Я думаю, Валиева – главная фаворитка турнира. Без лишней скромности скажу, что она мне очень нравится. Она прошла столько трудностей в таком возрасте... Она умница.

– Саша Трусова никак не может стать чемпионкой России. Не образовался ли у нее комплекс этого турнира?

– Я про нее ничего не думаю. Она сама выбирает себе судьбу. Она великая спортсменка. Мы должны с ней считаться. Эти эксперименты, которые она делает над собой, могут быть и положительными, и отрицательными. Это ее судьба и ее право решать, – сказал Лайшев.

Чемпионат России по фигурному катанию – главный старт сезона: без Щербаковой и Коляды, зато с Валиевой и гигантскими призовыми