Фигуристки провели тренировку перед началом произвольной программы на чемпионате России в Красноярске.

Камила Валиева чисто исполнила четверной тулуп. Затем она упала со второго четверного тулупа, а также с тройного лутца.

Аделия Петросян упала с четверных риттбергера и тулупа, затем со степ-аутом исполнила еще один четверной тулуп.

Софья Муравьева прыгнула тройной аксель со степ-аутом, затем показала чистый тройной аксель.

Софья Акатьева чисто исполнила тройной аксель и два четверных тулупа.

Елизавета Туктамышева отказалась от прогона произвольной.