Валиева исполнила четверной тулуп, но упала с двух прыжков на тренировке, у Петросян – три ошибки на квадах, у Акатьевой – чистые тройной аксель и два квада

Теги сборная России чемпионат России Елизавета Туктамышева женское катание Камила Валиева Софья Акатьева Софья Муравьева Аделия Петросян Фигурное катание

Фигуристки провели тренировку перед началом произвольной программы на чемпионате России в Красноярске.

Камила Валиева чисто исполнила четверной тулуп. Затем она упала со второго четверного тулупа, а также с тройного лутца.

Аделия Петросян упала с четверных риттбергера и тулупа, затем со степ-аутом исполнила еще один четверной тулуп.

Софья Муравьева прыгнула тройной аксель со степ-аутом, затем показала чистый тройной аксель.

Софья Акатьева чисто исполнила тройной аксель и два четверных тулупа.

Елизавета Туктамышева отказалась от прогона произвольной.

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51 комментарий

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Ridl
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Камиле с Лизой чистых прокатов и крепких нервов 💗💗💗💗💗💗💗
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sport25
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Пусть сегодня девочкам сопутствует удача!
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asusp527
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Ответ tull
Тут даже не так, тут в целом выступает на соревнованиях лучше, чем на тренировках. Это адреналиновый маньяк, она именно на соревнованиях получает адренали, котрый помогает высупить лучше и сделать то, что не получается в обычной ситуации
Боже, что только не придумают за Щербакову...Воля и подобное работают в крепком здоровом организме. Вот тогда это действительно волевые качества, +старт как говорят. По Щербаковой невооруженным взлядом вилно полное истощение организма. Откуда вдруг в самый нужный момент берутся силы чисто физические- загадка (когда-нибудь ВАДА и ее разгадает...)
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Екатерина К
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Акатьеву в этом сезоне уже два раза под Ками засунули. Ну ладно, в прыжковом 50/50. Если сегодня опять при чистом прокате Сони Камила с ошибками окажется в итоге выше…. это будет вишенка на торте безумного судейства и полное разочарование.
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Леди Брэкнелл
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Только у меня с телефона стало невозможно читать форум? Как будто экран перезагружается и все белое. Что за фигня?
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garovatat
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Ответ Андрей Рыбалко
Если спортсмен заявил определенный контент на соревнованиях, значит он стабильно это выкатывает на тренировках, в соревновательном прокате это удается сделать единицам. У Анны - сильнейшее для спортсмена качество (+старт и холодная голова). Поэтому в нужный момент ей удается обойти технически более оснащенных спортсменок. Сейчас, к сожалению, с такими нервами больше никого нет. Все очень сильно мандражируют. Еще Усачева демонстрировала потрясающую выдержку
Совершенно верно! Щербакова всегда демонстрировала удивительную плюсстартовость. Причем в самых стрессовых ситуациях, вспомним европу. ОИ - вообще эталон! Валиева тоже была очень стабильна, но это как раз от абсолютной уверенности в своей силе, мощи и непревзойденности, кмк. Сейчас она все это немного утратила и ей тяжело, волнуется, очень хочет все сделать и это мешает. Вот как вчера - переаккуратничала с трикселем... Надеюсь она сможет сегодня очистить голову от лишних мыслей и хладнокровно показать весь свой арсенал, включая 4Т. Нужно справиться с давлением необходимости сделать идеальную ПП после ошибки в КП! Аня на европе смогла крутейшим образом
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Юрий Гаврилов
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СуперСоник впечатляет. Мой фаворит.
Расстроен падениями Петросян.
Валиева привыкает к новым габаритам. Так что ошибки понятны.
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Каролина Петрова
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Ответ garovatat
Верно! Полно было примеров прокатов, обратнопропорциональных прогонам! Надеюсь и сегодня так. Но не для Соника конечно)) В общем хочется пожелать всем сделать свои контенты на все 100. И пусть победит сильнейший, сложнейший, красивейший! Ками отдельные лучи поддержки, очень хочу увидеть ее шикарную чистую прогу с двумя 4Т, которые она так лихо штамповала на прыгтурнире.
Федоров на прыжков турнире тоже штамповал 4Lz, а потом в Китае обе попытки завалил. Все прокат и отдельно прыжки - это не одно и то же, в прокате ещё и шаги и хореографию перед прыжком надо добавлять, и этот минимум. Тоже самое бывает и Трусовой, которая на тренировках все прыгает, а в самом прокате не все получается.
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Екатерина Родионова
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Ответ Этери горячая
Больше беспокоит то, что 30-килограммовый Петросян падает на четверных, чем 50-килограммовая Валиева.
Скорее всего акклиматизация так действует.
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Юрий Гаврилов
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Ответ Андрей Рыбалко
Если спортсмен заявил определенный контент на соревнованиях, значит он стабильно это выкатывает на тренировках, в соревновательном прокате это удается сделать единицам. У Анны - сильнейшее для спортсмена качество (+старт и холодная голова). Поэтому в нужный момент ей удается обойти технически более оснащенных спортсменок. Сейчас, к сожалению, с такими нервами больше никого нет. Все очень сильно мандражируют. Еще Усачева демонстрировала потрясающую выдержку
Да, этим Щербакова отличалась. Выдать лучший прокат, когда нельзя ошибиться.
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aleshon
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Всем хороших рейтингов на первом канале. Это будет первый с 24 февраля, нормальный прямой эфир, без записи и сдвигов, показ прыжкого чемпионата и кубка первого канала в псевдопрямом эфире не считается, нормальный прямой эфир был только на олимпиаде в Пекине.
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Каролина Петрова
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Ответ Тайга86
Пусть у всех все получится. Ками аккуратней с ультра-си, но понятно, что они ей нужны. Софья Акатьева и вчера, и видимо сегодня на тренировке, смотрится пока выигрышно. Ну посмотрим...Удачи и крепких нервов.
Так «Лапидарность» же писала позавчера, что Акатьева находится в идеальной форме. Видимо, на тренировках у неё все прыжки идут шикарно.
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olvl
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Девушки с очень сложными программами у нас, поэтому и падения. Главное, на старте собраться. Страшно за них, но не в первый раз. И очень хочется чистые прыжки ультра-си увидеть. Удачи всем.
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Olga Tchistyakov
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Господи, да хватит уже всякие гадости про НАШИХ фигуристов писать,взрослые дяди и тёти!Неужели нельзя просто получать удовольствие от просмотра выступлений.Все фигуристы стараются,волнуются,у кого то что то не получается.Так надо поддерживать,а не хейтить постоянно!!Люди, ну будьте же добрее.Всех с наступающим Новым Годом🎄🎉🍾🥂
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garovatat
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Ответ Элла Бурс
Думаю, что у тех, кто не первый год следит за ФК не осталось сомнений, что новости с прогонов вообще ни показатель. Всем девочкам удачи, чистых прокатов и крепких нервов!
Верно! Полно было примеров прокатов, обратнопропорциональных прогонам! Надеюсь и сегодня так. Но не для Соника конечно)) В общем хочется пожелать всем сделать свои контенты на все 100. И пусть победит сильнейший, сложнейший, красивейший! Ками отдельные лучи поддержки, очень хочу увидеть ее шикарную чистую прогу с двумя 4Т, которые она так лихо штамповала на прыгтурнире.
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Тайга86
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Ответ Андрей Рыбалко
Сейчас нет ответственных стартов, она в сборной, поэтому она кайфует. При отборе на ГС практически всегда что-нибудь срывала.
Так все срывали, и не раз. Не припомню ни у одной фигуристки абсолютно все идеальные прокаты. А вообще она и на гс кайфует)
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Порядка.нет
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Ответ Arraches
А Самоделкину Вы к какой схеме отнесёте ?
Самоделкина выступила на своем уровне, разве у неё есть(были) результаты в КП под 90 баллов
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Каролина Петрова
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Ответ Toplady
А перед прокатом будет волшебная ватка и много задорного смеха, петросян тоже всё прыгнет, одна девочка тоже на тренировках всегда падала и умирала, а в прокатах воскресала
Сколько такие как ты ещё будут писать про вату? Почти каждый футболист нюхают вату перед выходом на поле, также хоккеисты и так далее.

Зачем футболисты нюхают нашатырь перед матчем?

Этот очень резкий запах выступает своеобразным стрессом для организма. Раздражает слизистую оболочку носа, а еще возбуждает дыхательный и сосудодвигательный центр мозга. Повышается концентрация и внимание. Да и привычка эта не только футбольная, такой «ритуал бодрости» можно увидеть и в других видах спорта.
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Ayla
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Ответ alexnew
Камила плохо давление выдерживает.
Акатьева хуже, она минус старт вообще
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Андрей Рыбалко
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Ответ Тайга86
Почему нет? У Лизы нервы в полном порядке, которая не только прогу делает, но и успевает в ней покайфовать. И контент там приличный для 26 лет....и даже не для 26...
Сейчас нет ответственных стартов, она в сборной, поэтому она кайфует. При отборе на ГС практически всегда что-нибудь срывала.
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Андрей Рыбалко
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Ответ tull
Тут даже не так, тут в целом выступает на соревнованиях лучше, чем на тренировках. Это адреналиновый маньяк, она именно на соревнованиях получает адренали, котрый помогает высупить лучше и сделать то, что не получается в обычной ситуации
В целом согласен. Но я вспоминаю интервью Ани по олимпийскому прокату произвольной, в котором она рассказывала как походу проката она просчитывала свои возможные баллы. По сути, по окончании программы она уже знала, что будет выше Саши
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Этери горячая
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Больше беспокоит то, что 30-килограммовый Петросян падает на четверных, чем 50-килограммовая Валиева.
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Порядка.нет
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Ответ alexnew
Камила плохо давление выдерживает.
В Красноярске нормальное давление - 762 мм рт. ст.
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AliceGoose
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Лиза в своем репертуаре - бережёт силы на прокат. Эта тактика себя уже оправдывала, глянем сегодня
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AtAmI
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Ответ Андрей Рыбалко
Если спортсмен заявил определенный контент на соревнованиях, значит он стабильно это выкатывает на тренировках, в соревновательном прокате это удается сделать единицам. У Анны - сильнейшее для спортсмена качество (+старт и холодная голова). Поэтому в нужный момент ей удается обойти технически более оснащенных спортсменок. Сейчас, к сожалению, с такими нервами больше никого нет. Все очень сильно мандражируют. Еще Усачева демонстрировала потрясающую выдержку
Ещё Алёна Косторная могла проплакать от неудач всю тренировку, а потом выдать чистейший прокат.
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