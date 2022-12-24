Валиева исполнила четверной тулуп, но упала с двух прыжков на тренировке, у Петросян – три ошибки на квадах, у Акатьевой – чистые тройной аксель и два квада
Фигуристки провели тренировку перед началом произвольной программы на чемпионате России в Красноярске.
Камила Валиева чисто исполнила четверной тулуп. Затем она упала со второго четверного тулупа, а также с тройного лутца.
Аделия Петросян упала с четверных риттбергера и тулупа, затем со степ-аутом исполнила еще один четверной тулуп.
Софья Муравьева прыгнула тройной аксель со степ-аутом, затем показала чистый тройной аксель.
Софья Акатьева чисто исполнила тройной аксель и два четверных тулупа.
Елизавета Туктамышева отказалась от прогона произвольной.
Расстроен падениями Петросян.
Валиева привыкает к новым габаритам. Так что ошибки понятны.
Зачем футболисты нюхают нашатырь перед матчем?
Этот очень резкий запах выступает своеобразным стрессом для организма. Раздражает слизистую оболочку носа, а еще возбуждает дыхательный и сосудодвигательный центр мозга. Повышается концентрация и внимание. Да и привычка эта не только футбольная, такой «ритуал бодрости» можно увидеть и в других видах спорта.