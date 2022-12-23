Татьяна Тарасова: «У Валиевой еще есть шансы побороться за золото чемпионата России. У всех есть»

поделилась впечатлениями от женских коротких программ на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске.

Софья Акатьева выиграла короткую программу, Елизавета Туктамышева идет второй, Софья Муравьева – 3-й.

«Просто шикарное впечатление от прокатов девочек сегодня! Соня (Акатьева) и Лиза (Туктамышева) сделали сегодня шикарные аксели в три с половиной оборота.

Знаете, я смотрю выступления по телевизору, это немножечко не то. Надо смотреть в зале, поэтому я не могу сказать (в чем именно Акатьева была лучше). Для меня они обе были потрясающими.

Я думаю, что ошибка на тройном акселе у Валиевой (4-е место) была допущена из-за невнимания. Но у нее еще есть шансы побороться за золото чемпионата России. У всех есть», – сказала Тарасова.