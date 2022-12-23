Татьяна Тарасова: «У Валиевой еще есть шансы побороться за золото чемпионата России. У всех есть»
Татьяна Тарасова поделилась впечатлениями от женских коротких программ на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске.
Софья Акатьева выиграла короткую программу, Елизавета Туктамышева идет второй, Софья Муравьева – 3-й.
«Просто шикарное впечатление от прокатов девочек сегодня! Соня (Акатьева) и Лиза (Туктамышева) сделали сегодня шикарные аксели в три с половиной оборота.
Знаете, я смотрю выступления по телевизору, это немножечко не то. Надо смотреть в зале, поэтому я не могу сказать (в чем именно Акатьева была лучше). Для меня они обе были потрясающими.
Я думаю, что ошибка на тройном акселе у Валиевой (4-е место) была допущена из-за невнимания. Но у нее еще есть шансы побороться за золото чемпионата России. У всех есть», – сказала Тарасова.
Муре, Вероничке откатать с драйвом на 150%!!!
Ками, кажется, обречена на трагедию в своей карьере.
У Туктик и Муравьевой не хватает прыжков, чтобы забить в произвольной программе.
На последнем этапе Гран-при, в котором участвовала Акатьева, она сорвалась в произвольной программе, когда от нее ждали победы. 10 очков легко преодолеть, если Ками прыгнет, а Акатьева пропустит четверной.