Татьяна Тарасова: «У Валиевой еще есть шансы побороться за золото чемпионата России. У всех есть»

Теги Татьяна Тарасова сборная России чемпионат России Елизавета Туктамышева женское катание Р-Спорт Камила Валиева Софья Акатьева Фигурное катание

Татьяна Тарасова поделилась впечатлениями от женских коротких программ на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске. 

Софья Акатьева выиграла короткую программу, Елизавета Туктамышева идет второй, Софья Муравьева – 3-й. 

«Просто шикарное впечатление от прокатов девочек сегодня! Соня (Акатьева) и Лиза (Туктамышева) сделали сегодня шикарные аксели в три с половиной оборота.

Знаете, я смотрю выступления по телевизору, это немножечко не то. Надо смотреть в зале, поэтому я не могу сказать (в чем именно Акатьева была лучше). Для меня они обе были потрясающими. 

Я думаю, что ошибка на тройном акселе у Валиевой (4-е место) была допущена из-за невнимания. Но у нее еще есть шансы побороться за золото чемпионата России. У всех есть», – сказала Тарасова.

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30 комментариев

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Аврора Крейсер
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Мне кажется не а этот раз. Уж слишком тяжела опять стала. Пот градом катился, когда в кике сидела.
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Karamazoff
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В переводе на русский: "у всех еще есть шансы составить конкуренцию Валиевой, но небольшие".
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Jessi
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Не сомневаемся , ТАТ
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Люблю Женьку
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Ответ Oleandra
Не волнуйтесь, прыгнет Камила завтра и триксель, и квады..
С таким то весом? Тяжело будет.
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Люблю Женьку
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Мало кто сомневается, что Валиеву дотянут до золота, даже если упадёт с квада. На этапах видели.
Муре, Вероничке откатать с драйвом на 150%!!!
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oldparakhod
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Конечно, очень бы хотелось, что бы Камила выиграла. Но как то не очень верится, что Соник настолько накосячит.
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Бедоносец
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Вряд ли теперь Акатьеву догонит, судьи ей космический задел в короткой организовали. Видимо ЭГ на ужин приглашала.
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Toplady
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Бороться))), ей его повесят, как Худе
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Oleg152762
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Ответ alexnew
Если хрустальные девочки будут катать свое в произвольной чисто, их ни Лиза, ни Соня не обойдут. Но надо чисто катать. В прошлые сезоны некоторых хрустальным это удавалось тогда, когда это было нужно. :)
Жаль, что "своё" у девочек Хрустального заканчивается на пороге совершеннолетия!
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Sobachkin
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Ответ Лисенок555
Наоборот, чтобы дал ))
А ну да.... ей теперь терять нечего
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Sobachkin
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Ответ Sat397
Какая "свежая" шутка, наверное все по полу катаются, так смешно, так смешно...
Ну не на Чемпионате Мира как минимум
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Sobachkin
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Ответ sport25
Новенькое что-нибудь напишите. Шутка давно уже протухла.
Это не шутка
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AAPolyansky
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ну посмотрим, но форма Акатьевой плюс ошибка Камилы делают кмк Соню Акатьеву главной фавориткой
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alexnew
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Ответ Этери горячая
Медаль для Ками будет хорошим результатом. Акатьевой не зазорно проиграть. Акатьева талантливее, чем Щербакова или Трусова. Ками, кажется, обречена на трагедию в своей карьере. У Туктик и Муравьевой не хватает прыжков, чтобы забить в произвольной программе. На последнем этапе Гран-при, в котором участвовала Акатьева, она сорвалась в произвольной программе, когда от нее ждали победы. 10 очков легко преодолеть, если Ками прыгнет, а Акатьева пропустит четверной.
Если хрустальные девочки будут катать свое в произвольной чисто, их ни Лиза, ни Соня не обойдут. Но надо чисто катать. В прошлые сезоны некоторых хрустальным это удавалось тогда, когда это было нужно. :)
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alexnew
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К тому же у нее и база выше. Каскад во второй половине и исполнен лучше и все непрыжковые 4 уровня.
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Этери горячая
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Медаль для Ками будет хорошим результатом. Акатьевой не зазорно проиграть. Акатьева талантливее, чем Щербакова или Трусова.

Ками, кажется, обречена на трагедию в своей карьере.

У Туктик и Муравьевой не хватает прыжков, чтобы забить в произвольной программе.

На последнем этапе Гран-при, в котором участвовала Акатьева, она сорвалась в произвольной программе, когда от нее ждали победы. 10 очков легко преодолеть, если Ками прыгнет, а Акатьева пропустит четверной.
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alexnew
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Если коротко, то во всем. Во всем чуть-чуть, а где-то и не чуть-чуть Акатьева была техничнее и у нее намного сложнее программа в компонентном плане и она ее катала очень точно.
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Варлампий Варлампий
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"У всех есть, даже у Трусовой", - добавила баба Таня.
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kovfun-barrios
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Ни у кого нет шансов. Это же российский турнирчик а не международный турнир, поэтому поднимут Валиеву на вершину, даже, если она упадёт раз 10.
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Евгения Гринева
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Ответ Osik92
Шансы на победу ками равны нулю но нагрибовать на серебро могут
Шансы у нее не меньше, чем у других. Если выполнит свой контент, то в топ 3 свободно попадет
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Ольга Калугина
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Вон оно че, Михалыч. Оказывается через телевизор не видно, в чем Акатьева сильнее Туктамышевой.)
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Irina29
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Шансы у всех есть, каждый по любому в тайне надеется, что соперник будет лёд полировать. Короче, кто меньше нападает тот и победит. Сегодня вон никто не ожидал, что Самарин бронзу отхватит, но лидеры отвалялись, кроме Пети и Жени, и вот пожалуйста деревянный Саша с всего одним квадом на третьем месте, там конечно ему накидали прилично баллов, но всё же...
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Oleandra
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Ответ udod
она не одна может их прыгнуть завтра
ну пусть не одна.. главное, самой в себя поверить, что можешь.
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Osik92
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Шансы на победу ками равны нулю но нагрибовать на серебро могут
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Алексей ПК
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Ответ Sat397
Какая "свежая" шутка, наверное все по полу катаются, так смешно, так смешно...
В принципе, это не столь важно, если создавать свои независимые Вада, Русада и прочие. Список можно пересмотреть и оставить там только то, что действительно дает преимущество, а не конкурентов убирать, как с мельдонием.
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