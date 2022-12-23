Инна Гончаренко: «В короткой программе было блестящее выступление Акатьевой. Наверное, одно из лучших в этом сезоне»

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко поделилась впечатлениями от женских коротких программ на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске.

выиграла короткую программу, идет второй, – 3-й.

«Это было блестящее выступление Акатьевой. Наверное, одно из лучших в этом сезоне. Очень важно подойти к главному старту сезона в хорошей форме и очень четко откатать короткую программу.

Но хочется отметить ожидаемо высокий уровень наших девушек. Когда в очередной раз в этом убеждаешься, становится очень приятно. Это говорит о том, что произвольная программа будет жаркой!

Мы видели покат Муравьевой, в котором она допустила случайность — прокат на коленках. Но это лишило ее нескольких баллов. Это было для нее очень обидно, потому что прокат был хорошим. Соня приучила уже нас к тому, что она всегда очень интересно катает свои программы. Она будет пытаться отыграться в произвольной.

Лиза Туктамышева уступила совсем немного из-за нюансов во вращении и дорожке шагов, хотя прыжки были чистые. Но прыжки это еще не все», — сказала Гончаренко.