Инна Гончаренко: «В короткой программе было блестящее выступление Акатьевой. Наверное, одно из лучших в этом сезоне»

Теги сборная России чемпионат России Елизавета Туктамышева женское катание Инна Гончаренко Спорт-Экспресс Софья Акатьева Софья Муравьева Фигурное катание

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко поделилась впечатлениями от женских коротких программ на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске. 

Софья Акатьева выиграла короткую программу, Елизавета Туктамышева идет второй, Софья Муравьева – 3-й. 

«Это было блестящее выступление Акатьевой. Наверное, одно из лучших в этом сезоне. Очень важно подойти к главному старту сезона в хорошей форме и очень четко откатать короткую программу.

Но хочется отметить ожидаемо высокий уровень наших девушек. Когда в очередной раз в этом убеждаешься, становится очень приятно. Это говорит о том, что произвольная программа будет жаркой!

Мы видели покат Муравьевой, в котором она допустила случайность — прокат на коленках. Но это лишило ее нескольких баллов. Это было для нее очень обидно, потому что прокат был хорошим. Соня приучила уже нас к тому, что она всегда очень интересно катает свои программы. Она будет пытаться отыграться в произвольной.

Лиза Туктамышева уступила совсем немного из-за нюансов во вращении и дорожке шагов, хотя прыжки были чистые. Но прыжки это еще не все», — сказала Гончаренко.

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7 комментариев

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garovatat
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как интеллегентно))) "нюансы во вращении")) А меня вот такой нюанс занимает уже который старт - как она умудряется получать постоянно 4й уровень за свое FCSp4 третьим элементом? А также конские гои. Там типа прыжок бедуинский в либеллу - это такая перепрыжечка легкая с ножки на ножку и дальше смена на наипростейшие позиции.... это читерство товарисчи, чистейшей воды. Давайте все так будут прыгать, Валиева заменит свой прыжище в либеллу, Акатьева, Петросян, Яметова и вообще все по списку, равно как на позициях, на своих бубликах да бильманах не будут напрягаться. Непрыжковые Туктамышевой - это отдельная грибная песня.
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Svetlana Yablonskaya
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Ну слава Богу, заметили СуперСоника. Наконец-то.
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Karamazoff
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Да, это какой-то высший уровень. Похожее ощущение было в свое время от коротких Косторной и Валиевой.
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Лакс
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ну Лиза 1 балл то в первую очередь как обычно из-за каскада не в бонусе.
И вроде я не ошибаюсь и Соня становится второй и у нас и в мире по продолжительности стабильного исполнения акселя. Первый раз на соревнованиях Соня исполнила и сразу два акселя в ПП в сентябре 2019 года и слегка раньше Косторной. Так что пошел 4-й год как она его делает.
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Тайга86
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Да, Софья сегодня была лучшей, по всем параметрам. А самое "живое" выступление было от Лизы. Все старались и всем удачи завтра.
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Товарищ Майор.
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А какой был аксель! Высоченный и пролётный. Красота!
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Самая цитируемая и вообще недура
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Согласимся! ТТТ, чтобы и завтра также.
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