Инна Гончаренко: «В короткой программе было блестящее выступление Акатьевой. Наверное, одно из лучших в этом сезоне»
Заслуженный тренер России Инна Гончаренко поделилась впечатлениями от женских коротких программ на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске.
Софья Акатьева выиграла короткую программу, Елизавета Туктамышева идет второй, Софья Муравьева – 3-й.
«Это было блестящее выступление Акатьевой. Наверное, одно из лучших в этом сезоне. Очень важно подойти к главному старту сезона в хорошей форме и очень четко откатать короткую программу.
Но хочется отметить ожидаемо высокий уровень наших девушек. Когда в очередной раз в этом убеждаешься, становится очень приятно. Это говорит о том, что произвольная программа будет жаркой!
Мы видели покат Муравьевой, в котором она допустила случайность — прокат на коленках. Но это лишило ее нескольких баллов. Это было для нее очень обидно, потому что прокат был хорошим. Соня приучила уже нас к тому, что она всегда очень интересно катает свои программы. Она будет пытаться отыграться в произвольной.
Лиза Туктамышева уступила совсем немного из-за нюансов во вращении и дорожке шагов, хотя прыжки были чистые. Но прыжки это еще не все», — сказала Гончаренко.
И вроде я не ошибаюсь и Соня становится второй и у нас и в мире по продолжительности стабильного исполнения акселя. Первый раз на соревнованиях Соня исполнила и сразу два акселя в ПП в сентябре 2019 года и слегка раньше Косторной. Так что пошел 4-й год как она его делает.