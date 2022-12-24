Мозгов о падениях Худайбердиевой и Базина: «На Елизавету и Егора с начала сезона легла ответственность лидеров. Возможно, перегорели, но это им уже не по статусу»

Теги сборная России танцы на льду чемпионат России Сергей Мозгов Егор Базин Елизавета Худайбердиева Ирина Хавронина Дарио Чиризано Василиса Кагановская Валерий Ангелопол Фигурное катание

Бывший российский фигурист Сергей Мозгов поделился мнением о ситуации в танцах на льду в стране.

Ранее Елизавета Худайбердиева и Егор Базин выиграли чемпионат России в Красноярске, несмотря на два падения.

«Хотелось бы, чтобы тройка лидеров была более ярко выражена, поскольку к ней близко стоит вся первая пятерка, включая Хавронину и Чиризано, которые снялись после ритм-танца. И не совсем понятно, какой бы результат показали на национальном чемпионате Кагановская и Ангелопол. Возможно, борьба была бы и более интересной.

Плюс у спортсменов не было международных турниров, непонятно, как их оценивали бы международные специалисты, ведь для этого и были турниры категории «Б», этапы Гран-при.

Что касается чемпионов России, то все спортсмены индивидуальны по-своему. На Елизавету и Егора практически с начала сезона легла ответственность лидеров – не выступают ни [Виктория] Синицина с [Никитой] Кацалаповым, ни [Александра] Степанова с [Иваном] Букиным, ни [Диана] Дэвис и [Глеб] Смолкин.

Возможно, перегорели, перенервничали, но все-таки это спортсмены высокого уровня, перегореть – это им уже не по статусу. Возможно, Елизавета физически была не в лучшем состоянии?» – сказал Мозгов.

Почему Худайбердиева с Базиным падают, но выигрывают? Есть только два объяснения – и оба печальные

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2 комментария

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Сережа-молодец!
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Вроде бы результаты любого спортивного соревнования - результаты здесь и сейчас. И разговоры о том, что кто-то там "был лидером весь сезон" (хотя конкретно о ХБ это утверждение весьма спорно), а на данном старте "подкачал, перегорел, оступился..." значит только то, что в этот раз ты не лидер и первым быть не должен.
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Elena Savanuk
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Сережа - недавний спортсмен и очень корректно высказывается по поводу теперешних лидеров в российских танцах...
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