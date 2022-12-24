Мозгов о падениях Худайбердиевой и Базина: «На Елизавету и Егора с начала сезона легла ответственность лидеров. Возможно, перегорели, но это им уже не по статусу»

Бывший российский фигурист поделился мнением о ситуации в танцах на льду в стране.

Ранее Елизавета Худайбердиева и выиграли чемпионат России в Красноярске, несмотря на два падения.

«Хотелось бы, чтобы тройка лидеров была более ярко выражена, поскольку к ней близко стоит вся первая пятерка, включая Хавронину и , которые снялись после ритм-танца. И не совсем понятно, какой бы результат показали на национальном чемпионате Кагановская и . Возможно, борьба была бы и более интересной.

Плюс у спортсменов не было международных турниров, непонятно, как их оценивали бы международные специалисты, ведь для этого и были турниры категории «Б», этапы Гран-при.

Что касается чемпионов России, то все спортсмены индивидуальны по-своему. На Елизавету и Егора практически с начала сезона легла ответственность лидеров – не выступают ни [Виктория] Синицина с [Никитой] Кацалаповым, ни [Александра] Степанова с [Иваном] Букиным, ни [Диана] Дэвис и [Глеб] Смолкин.

Возможно, перегорели, перенервничали, но все-таки это спортсмены высокого уровня, перегореть – это им уже не по статусу. Возможно, Елизавета физически была не в лучшем состоянии?» – сказал Мозгов.

Почему Худайбердиева с Базиным падают, но выигрывают? Есть только два объяснения – и оба печальные