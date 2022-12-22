Наталья Бестемьянова: «Танцы – это грусть. Не понимаю, как происходит судейство. Хавронина и Чиризано для меня сегодня были вторыми»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду прокомментировала итоги ритм-танца на чемпионате России в Красноярске.

«Танцы – это грусть. Я не понимаю, как происходит судейство, просто не понимаю. Хавронина и на пятом месте, хотя для меня они сегодня в крайнем случае вторыми были – пара с такой индивидуальностью, партнерша – балерина, женственная, партнер с бешеным темпераментом. Да, были недочеты, но есть главное, что хочется видеть в танцах.

Очень хорошо выглядели сегодня Лиза Шанаева с Павлом Дроздом, пусть их программы были и не так технически насыщенны, как у Хаврониной и Чиризано. Но они только в пару встали, и от этого ощущение было свободы, покоя и надежности, которое судьям, видимо, нравится больше.

А что касается лидеров Худайбердиевой и , то я не понимаю что это было – полдвижения прекрасно, полдвижения ужасно, это абсолютный психологический срыв, причем у партнерши. Уже второй такой старт, только на прошлом падал партнер.

Куда тренеры смотрят? Они должны были это прекратить сразу, надо было бить во все колокола, приглашать психолога, а если психолог есть, то менять его, потому что это удар по имени пары, это не дело», – сказала Бестемьянова.

и снялись с соревнований из-за болезни партнерши.

«Это не их сезон, они еще совсем юные. Они должны были о себе заявить, они это уже сделали, за ними будущее. Будут в финале Гран-при бороться.

Но в целом повторюсь – танцы заставили меня загрустить, поскольку у кого-то все неплохо, а кто-то только выходит на должный уровень, но на чемпионате России нужно «звенеть», это главный старт сезона.

Одиночники подошли к пику сезона мощными, поджарыми, даже лишние волоски состригли, чтобы прыжкам не мешали, а в танцах такое ощущение, что сил у спортсменов не осталось», – добавила Бестемьянова.

Худайбердиева и Базин постоянно падают, но судьям все равно: их как будто заранее назначили чемпионами