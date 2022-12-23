Софья Акатьева: «Прокатом довольна, по прыжкам все сделала. Буду ли думать о месте? Какой мести?»
Фигуристка Софья Акатьева прокомментировала свое выступление в короткой программе на чемпионате России в Красноярске (85,59 балла).
– Прокатом я довольна. По прыжкам все сделала, над дорожкой и вращениями еще можно работать.
– Как будете настраиваться на произвольную, будете думать о месте?
– Мести? Какой мести?
– Я имею в виду место в таблице.
– А-а-а. Буду настраиваться сделать все, как на тренировках, слушать тренеров.
– Акклиматизация нормально прошла?
– В первый день было тяжело, потом адаптировалась. Но я сто раз уже была в Красноярске.
– Есть ощущение, что вы сейчас скованы.
– Я всегда такая. На камеры не могу расслабиться. Это не недоверие к журналистам, что вы.
В программе тройной аксель – самый сложный элемент в короткой. Было важно сделать его так, как я умею. После можно было не волноваться. Дальше полностью отпустило, и дальше катала спокойно.
После проката пока еще остается напряжение. Я сейчас сосредоточена. У меня произвольная впереди.
– Сегодня снялась Трусова...
– Можно я про других не буду говорить? – сказала Акатьева.
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" Есть ощущение, что вы сейчас скованы."
- да, самогонка мне понравилась)
Софья Самоделкина - "я пришла к СВ без тройных и с тяжелой травмой"
Почувствуйте разницу. Соник, молодца! И откатала классно-прекрасно и во вью всегда сдерженна и корректна. Эх, баллы подзажали ей! Ну если Муравьевой к 90 отвалят при чистом 3А... Боюсь именно для этого и придержали Соника. Но может я ошибаюсь. Хотелось бы!