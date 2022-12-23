Софья Акатьева: «Прокатом довольна, по прыжкам все сделала. Буду ли думать о месте? Какой мести?»

Фигуристка Софья Акатьева прокомментировала свое выступление в короткой программе на чемпионате России в Красноярске (85,59 балла).

– Прокатом я довольна. По прыжкам все сделала, над дорожкой и вращениями еще можно работать.

– Как будете настраиваться на произвольную, будете думать о месте?

– Мести? Какой мести?

– Я имею в виду место в таблице.

– А-а-а. Буду настраиваться сделать все, как на тренировках, слушать тренеров.

– Акклиматизация нормально прошла?

– В первый день было тяжело, потом адаптировалась. Но я сто раз уже была в Красноярске.

– Есть ощущение, что вы сейчас скованы.

– Я всегда такая. На камеры не могу расслабиться. Это не недоверие к журналистам, что вы.

В программе тройной аксель – самый сложный элемент в короткой. Было важно сделать его так, как я умею. После можно было не волноваться. Дальше полностью отпустило, и дальше катала спокойно.

После проката пока еще остается напряжение. Я сейчас сосредоточена. У меня произвольная впереди.

– Сегодня снялась Трусова...

– Можно я про других не буду говорить? – сказала Акатьева.

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