Софья Акатьева: «Прокатом довольна, по прыжкам все сделала. Буду ли думать о месте? Какой мести?»

Теги сборная России чемпионат России женское катание Александра Трусова Софья Акатьева ахахаха Фигурное катание

Фигуристка Софья Акатьева прокомментировала свое выступление в короткой программе на чемпионате России в Красноярске (85,59 балла).

– Прокатом я довольна. По прыжкам все сделала, над дорожкой и вращениями еще можно работать.

– Как будете настраиваться на произвольную, будете думать о месте?

– Мести? Какой мести?

– Я имею в виду место в таблице.

– А-а-а. Буду настраиваться сделать все, как на тренировках, слушать тренеров.

– Акклиматизация нормально прошла?

– В первый день было тяжело, потом адаптировалась. Но я сто раз уже была в Красноярске.

– Есть ощущение, что вы сейчас скованы.

– Я всегда такая. На камеры не могу расслабиться. Это не недоверие к журналистам, что вы.

В программе тройной аксель – самый сложный элемент в короткой. Было важно сделать его так, как я умею. После можно было не волноваться. Дальше полностью отпустило, и дальше катала спокойно.

После проката пока еще остается напряжение. Я сейчас сосредоточена. У меня произвольная впереди.

– Сегодня снялась Трусова...

– Можно я про других не буду говорить? – сказала Акатьева.

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35 комментариев

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Ирина Ненахова
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Ответ pravDA
Аххаха, молодец детка 🤗
Соня юмористка))) В каждой шутке есть доля истины.
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Phantom of Opera
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Ответ pele_kan
- как вам сама гонка, понравилась? - да, самогонка мне понравилась)
А гонка не очень)
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Lapo Elkann
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Ответ Николь Тян
Не совсем понятно зачем спрашивать Акатьеву о Трусовой
Наверное репортер с Матч .
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Lapo Elkann
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Что за вопросы ? это точно журналист ?
" Есть ощущение, что вы сейчас скованы."
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pravDA
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Аххаха, молодец детка 🤗
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Noname No
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Удачи в ПП и взять титул ЧР! Задвинуть под других её уже не получится
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Додик Аксель
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Соня юная, но достаточно воспитанная и образованная девочка, чтобы не понимать всех этих вопросов от задающих которые ищут хайп и ждут набросов.
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Екатерина К
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Умненькая , воспитанная, очень радостно за нее.
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Маргарита В Сафронова
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Я счастлива за Соню. Она сумела показать свой максимум. Теперь так же в ПП!
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Nojevilka
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Ответ pele_kan
- как вам сама гонка, понравилась? - да, самогонка мне понравилась)
Вы с ралли?))
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Эдель
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месть Акатьевой только началась
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bezsugar
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Елена Рябихина
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Соня, не подкачала. Умница девочка.
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Karamazoff
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Ее спросили, что она думает о Месси, спортс, поправьте!
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закрыт по беспределу
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Умница!
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Марина Синельникова
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Ответ garovatat
Софья Акатьева - "можно я про других не буду говорить?" Софья Самоделкина - "я пришла к СВ без тройных и с тяжелой травмой" Почувствуйте разницу. Соник, молодца! И откатала классно-прекрасно и во вью всегда сдерженна и корректна. Эх, баллы подзажали ей! Ну если Муравьевой к 90 отвалят при чистом 3А... Боюсь именно для этого и придержали Соника. Но может я ошибаюсь. Хотелось бы!
Держим кулачки за Суперсоника. Должна же быть справедливость, в прошлом году не пустили её на ЧР.
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Iuliia Timofeyeva
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Ostinato
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Молодец) и вот многим тренерам и всяким заслуженным выучить бы Сонину фразу "я про других не буду говорить"
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Агата Вемура
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Ответ garovatat
Софья Акатьева - "можно я про других не буду говорить?" Софья Самоделкина - "я пришла к СВ без тройных и с тяжелой травмой" Почувствуйте разницу. Соник, молодца! И откатала классно-прекрасно и во вью всегда сдерженна и корректна. Эх, баллы подзажали ей! Ну если Муравьевой к 90 отвалят при чистом 3А... Боюсь именно для этого и придержали Соника. Но может я ошибаюсь. Хотелось бы!
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layton
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Не ту Петросяном назвали
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pele_kan
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- как вам сама гонка, понравилась?
- да, самогонка мне понравилась)
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Nataly1991
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Удар смишников держит отлично! Молодец!
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garovatat
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Софья Акатьева - "можно я про других не буду говорить?"
Софья Самоделкина - "я пришла к СВ без тройных и с тяжелой травмой"
Почувствуйте разницу. Соник, молодца! И откатала классно-прекрасно и во вью всегда сдерженна и корректна. Эх, баллы подзажали ей! Ну если Муравьевой к 90 отвалят при чистом 3А... Боюсь именно для этого и придержали Соника. Но может я ошибаюсь. Хотелось бы!
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MarfaVasilevna
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Первое что я сказала после её проката: отомстила за этап-гран при, показала что может
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Alla Belova
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Соня, это гениально!
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