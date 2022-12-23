Софья Акатьева чисто прыгнула тройной аксель в короткой программе на чемпионате России-2023 в Красноярске

Российская фигуристка чисто прыгнула тройной аксель в короткой программе на чемпионате России-2023 в Красноярске.

Также фигуристка исполнила тройной флип, тройной лутц – тройной тулуп.

За прокат Акатьева получила 85,59 балла и занимает первое место после выступления 6 участниц из 17.