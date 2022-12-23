Софья Акатьева чисто прыгнула тройной аксель в короткой программе на чемпионате России-2023 в Красноярске
Российская фигуристка Софья Акатьева чисто прыгнула тройной аксель в короткой программе на чемпионате России-2023 в Красноярске.
Также фигуристка исполнила тройной флип, тройной лутц – тройной тулуп.
За прокат Акатьева получила 85,59 балла и занимает первое место после выступления 6 участниц из 17.
И аксель тройной победила и, наконец-то, себя! И, правда, суперСоник!
Гармоничное сочетание в сложности и красоты проката.
Ладная фигурка, гибкое тело, чуткие руки. Ажурная вязь кантиленного потока изящных движений. Восхитительна! Восхищаюсь))
Восторг👏👏👏😇😇😇