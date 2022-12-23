Софья Акатьева чисто прыгнула тройной аксель в короткой программе на чемпионате России-2023 в Красноярске

Теги сборная России чемпионат России женское катание Софья Акатьева Фигурное катание

Российская фигуристка Софья Акатьева чисто прыгнула тройной аксель в короткой программе на чемпионате России-2023 в Красноярске.

Также фигуристка исполнила тройной флип, тройной лутц – тройной тулуп.

За прокат Акатьева получила 85,59 балла и занимает первое место после выступления 6 участниц из 17.

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15 комментариев

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закрыт по беспределу
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Безусловно лучшее выступление
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Juulia
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Браво,Суперсоник,аксель просто восторг,такая высота и пролётность,просто 🤩
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Татьяна Семёновна
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Красивая девочка Соня на льду в Красноярске была.
И аксель тройной победила и, наконец-то, себя! И, правда, суперСоник!
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SvetlaNochka
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Соня просто волшебна на льду!
Гармоничное сочетание в сложности и красоты проката.
Ладная фигурка, гибкое тело, чуткие руки. Ажурная вязь кантиленного потока изящных движений. Восхитительна! Восхищаюсь))
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bhbif77
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Ответ Mari777
Ну, надеюсь,Софья - нынешняя Чемпионка России.
Да подождите пожалуйста. Не вешайте медали заранее
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Happy_Kleo
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Софья умница! Такое легкое красивое катание!
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Olga Tchistyakov
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Я не могу плюсовать,я одна такая?
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люблю тутберят
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Сонечка, браво!!
Восторг👏👏👏😇😇😇
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oldparakhod
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Вчера, какой то очень экспертный эксперт, Супер Соника в тройке не видел 😂😂😂.
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AllaS
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Софья и впечатлила и восторгнула . Давно не видела такого гармоничного проката . Супер 🔥🌞
+18
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Whiskey cat
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Умница! Софа отлично откатали.
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Mari777
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Ну, надеюсь,Софья - нынешняя Чемпионка России.
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Maрина Климова
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Умничка, Соня!!
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Фадейка
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Молодец!
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KMR
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Все! Кабаева/Валиева уже на пенсию
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