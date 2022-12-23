Видео произвольного танца Худайбердиевой и Базина, одержавших победу на чемпионате России
Танцевальный дуэт Елизавета Худайбердиева и Егор Базин одержали победу на чемпионате России в Красноярске.
Фигуристы набрали за произвольный танец 119,76 балла и 203,46 суммарно.
Видео их произвольного танца из эфира Первого канала:
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