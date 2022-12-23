Видео произвольного танца Худайбердиевой и Базина, одержавших победу на чемпионате России

Теги сборная России танцы на льду видео Егор Базин Елизавета Худайбердиева Фигурное катание

Танцевальный дуэт Елизавета Худайбердиева и Егор Базин одержали победу на чемпионате России в Красноярске.

Фигуристы набрали за произвольный танец 119,76 балла и 203,46 суммарно.

Видео их произвольного танца из эфира Первого канала:

Из-за чего рыдала новая чемпионка в танцах на льду? Эмоции после победы, в которой никто не сомневался

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3 комментария

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закрыт по беспределу
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Если отбросить падение, то в целом уровень хорош.
Но всë равно судьи помогли канеш.
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TatRom
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Красивый танец, здоровья, терпения и удачи!
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jijka
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Жалко, что это позорище нельзя послать на
ЧЕ, где эти дутые чемпионы увидели свои реальные оценки
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