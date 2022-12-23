Татьяна Тарасова: «Худайбердиева и Базин чисто первые. Они хорошо катались, просто она упала»
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала победу танцевального дуэта Елизавета Худайбердиева – Егор Базин на чемпионате России в Красноярске.
Худайбердиева допустила падения в ритм-танце и произвольном танце.
«У Худайбердиевой и Базина был огромный запас после первого дня. Они вообще хорошо катались, просто она упала. И они еще сейчас выиграли шесть баллов. Они чисто первые.
Распределение мест соответствует уровню катания. Мне кажется, что судят хорошо», – сказала Тарасова.
Это кровь из глаз товарищи🤦🏽
То есть «специалист»с полувековым стажем внятно не в состоянии разжевать ЗА ЧТО такие оценки?
То что шесть баллов мы и так видим,покажите,ГДЕ они?
А надо было моргнуть? Совсем что-ли?
Тарасова и все остальные : "она всё, пора заканчивать со спортом".
Упадибердиева* упала трижды за соревнования - они хорошо катали, просто упала
Цирк с конями иго-го.