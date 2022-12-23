Татьяна Тарасова: «Худайбердиева и Базин чисто первые. Они хорошо катались, просто она упала»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала победу танцевального дуэта – на чемпионате России в Красноярске.

Худайбердиева допустила падения в ритм-танце и произвольном танце.

«У Худайбердиевой и Базина был огромный запас после первого дня. Они вообще хорошо катались, просто она упала. И они еще сейчас выиграли шесть баллов. Они чисто первые.

Распределение мест соответствует уровню катания. Мне кажется, что судят хорошо», – сказала Тарасова.