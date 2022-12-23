Татьяна Тарасова: «Худайбердиева и Базин чисто первые. Они хорошо катались, просто она упала»

Теги Татьяна Тарасова сборная России танцы на льду чемпионат России Егор Базин Елизавета Худайбердиева Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала победу танцевального дуэта Елизавета Худайбердиева – Егор Базин на чемпионате России в Красноярске.

Худайбердиева допустила падения в ритм-танце и произвольном танце.

«У Худайбердиевой и Базина был огромный запас после первого дня. Они вообще хорошо катались, просто она упала. И они еще сейчас выиграли шесть баллов. Они чисто первые.

Распределение мест соответствует уровню катания. Мне кажется, что судят хорошо», – сказала Тарасова.

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93 комментария

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NataliaB.3003
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Ответ KMR
Именно
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Даша Лавренова
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Ответ anyen
Были в прошлом году на мастер-классе Авербуха, где он сказал, что если танцор упал, во время исполнения программы,то программу можно уже не докатывать, а сразу уходить со льда.. А оказывается, можно ещё и ЧР выиграть)
И сам же Авербух сегодня совсем по-другому запел)
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KMR
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Ответ NataliaB.3003
Кого, Худайбердиеву?.
Именно
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TatRom
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Татьяна Анатольевна - вы просто чудо! Спасибо за поддержку!!!
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Natalia Gladkia
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Ответ Shveddka
Я ждала ее коммента по этому поводу. Это кровь из глаз товарищи🤦🏽 То есть «специалист»с полувековым стажем внятно не в состоянии разжевать ЗА ЧТО такие оценки? То что шесть баллов мы и так видим,покажите,ГДЕ они?
Так там еще ниже и комментарий Жулина- признанного знатока "зреложенского катания" , так вот он дословно сказал...." Прокомментировать судейство не могу, я ничего не понимаю" !? Ну, если господин Жулин - многолетний тренер наш ничего не понимает, то что же говорить,обычно когда катают девушки он..." все понимает" и за словом в карман не лезет, а здесь профессиональный тренер и не понимает, ну, ну!???
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Shveddka
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Путин чтоль за них болеет…🤔
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Марина Иванова
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Что же тогда Коляду ругаете? Он же хорошо катается.
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miladiz
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Татьяна Анатольевна, Вам тоже с Первого занесли?Лиза КТ сорвала, какое хорошее катание она продемонстрировала? Уж Ваши язвительные комментарии в адрес других, более талантливых фигуристок, что нужно быть на две головы выше, или, а не надо было падать, не раз звучали. А тут вдруг такая слепота. Валяешься на двух стартах и оказывается демонстрируешь хорошее катание. А что тогда плохое? Вы всем танцорам методички раздали к чему им теперь стремиться? Может теперь нужно в танцах ввести падения как обязательный элемент программы?
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Инна1945
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Ответ Olga.t
И ты, Брут) От былой честности и прямолинейности ТАТ ничего не осталось.. Пресловутая "политика партии", а всё утренние посты от Гришина и Соловьёва о высоком профессионализме Тарасовой просто троллинг? Печально и просто грязно это всё.
Какой честности? Это ж Татьяна Анатольевна Тарасова)) Просто она упала. В танцах на льду. Просто упала и победила. Фигурному катанию не страшна изоляция. Его уже убило кумовство.
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anyen
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Ответ Vesna krasna
все поднимаются на первое место, а ХБ спускаются.
Падают)
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Black&White
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Ответ Denkaaaa
ахахха,ну тогда Коляда тоже ОЧЕНЬ хорошо катался,ну просто упал)
Он хотя бы с четверных падает. А тут падения на повороте, даже не с поддержки, все на ровном месте. Когда Пападакис косякнули на ЧЕ, Кацалаповы стали первыми, хотя судьи совещались 8 минут. И никто их не стал тянуть, хотя они признанные авторитеты.
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private dancer
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Ответ Anastasia1990_
"Они чисто первые. Но если бы снялись, чемпионат ничего бы не потерял"
Я бы даже сказала, приобрёл.
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private dancer
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Ответ Tania09**
От кого я ждала комментарий? Забыла, что ТАТ прикормлена первым каналом.
Естественно. Неужели она будет кормящую руку кусать?
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АннаФ
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Ответ Даша Лавренова
Ну так и про Коляду тогда так же говорите. Классно катался, просто упал
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Shveddka
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Грош цена такому «спецу»,раз она «просто упала»
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Shveddka
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Я ждала ее коммента по этому поводу.
Это кровь из глаз товарищи🤦🏽
То есть «специалист»с полувековым стажем внятно не в состоянии разжевать ЗА ЧТО такие оценки?
То что шесть баллов мы и так видим,покажите,ГДЕ они?
+13
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Allbee
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Ответ Manatusik
Как Сашу Трусова за помарки на четверных критиковали (на ОИ). Каталась нечисто, вот и вторая. А тут в танцах "Просто упала"!
Нифига се помарки🙃🙃🙃🙃🙃 да ещё на Олимпиаде.
А надо было моргнуть? Совсем что-ли?
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Natalia Gladkia
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Ответ Alena R.
Мы помним, Татьяна Анатольевна, что вы говорили, не стесняясь в словах, когда косячил неугодный вам Кацалапов. А тут просто упала, да ещё и не единожды.
Да, помню чего стоило падение Кацалапова на Ч Мира2015 сразу же после ОИ, где они взяли бронзу, они ехали первой парой туда, тк две первые пары с ОИ не поехали, но Кацалапов прекрасный наш танцор тоже... упал, они не то что не  выиграли, а они стали ..4 и не попали на пьедестал, хотя были очень хороши и программы отменные, шикарные, но на международных соревнованиях по другому думают  и знают , что падение в танцах не= Победа, та же участь постигла и шикарных итальянцев Моргалио Маурицио и Фузар  Поли Барбару, в 2006 они  упали и не стали ОЧ, причем у себя в Турине , а там стали- наши Навка и Костомаров! Однако времена меняются, но какие времена... такие и лжечемпионы!
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Allbee
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Загитова просто упала с прыжка-
Тарасова и все остальные : "она всё, пора заканчивать со спортом".
Упадибердиева* упала трижды за соревнования - они хорошо катали, просто упала
Цирк с конями иго-го.
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Tatiana
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Я так понимаю, раз наших нет на мировых первенствах, они (наши) решили полную дичь творить. Как будто там не видят. Спрашивается, зачем разрушать наше ФК, мы сами его разрушим "кумовством" и т.д.
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Verysia
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Ответ Olga.t
И ты, Брут) От былой честности и прямолинейности ТАТ ничего не осталось.. Пресловутая "политика партии", а всё утренние посты от Гришина и Соловьёва о высоком профессионализме Тарасовой просто троллинг? Печально и просто грязно это всё.
У неё всегда были любимчики, о которых честно и прямолинейно не говорила.
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Verysia
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Ответ Евгения Гринева
Тарасова уже забыла их вчерашний прокат?)
Ну, там она тоже упала, да споткнулась. А так «катали чисто».
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Brokkoli
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Сарказм? Выкладывайте голосовое
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NataliaB.3003
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Ответ KMR
Не вникал в ее жизнь вне катка,но за 4-х минутный ролик жеребьевки ее показали раз 10 на Первом. Понятно,что все кто кормится на Первом скажут - справедливо.
Кого, Худайбердиеву?.
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Brokkoli
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Ответ Osik92
У Тарасовой маразм причем давно.. Хватит звонить больному человеку уже... Она не в адеквате и давно
Да она хитрее всех живых
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