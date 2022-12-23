Наталья Бестемьянова: «Худайбердиевой и Базину надо меньше в соцсетях сидеть, а спокойно работать. Красивая пара, но настройки абсолютно неверные»

Теги сборная России танцы на льду чемпионат России Наталья Бестемьянова Егор Базин Елизавета Худайбердиева Фигурное катание

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала победу танцевального дуэта Елизавета Худайбердиева – Егор Базин на чемпионате России в Красноярске.

Худайбердиева допустила падения в ритм-танце и произвольном танце.

«С ними что-то не так. Может, она действительно больна, тем более сказала, что плохо себя чувствует. Но это не физика – грипп может убрать физику, но до конца программы она двигается без всякой усталости, это психология.

Они в этом сезоне сильно прибавили, но я услышала, как спортсменам задают вопрос о «бремени первой пары» – не бремя надо брать, а кататься, дело свое делать.

У них замечательные, прекрасные тренеры. Но они впервые на таком уровне пары выводят, у них нет опыта работы с большими спортсменами. Думаю, вопрос и в том, что они неправильно настраивают спортсменов.

А Елизавете и Егору, возможно, надо меньше в соцсетях сидеть, а спокойно работать. Красивая пара, прекрасные программы, но настройки абсолютно неверные», – сказала Бестемьянова.

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11 комментариев

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TatRom
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Ответ Ягун Ягунини
И чем же на этом ЧР ШД или ПН были не равны ХБ?
На этот вопрос ответила ТАТ.
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Ягун Ягунини
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Ответ TatRom
Ответ прост, в этот раз, по разным причинам, не было равных. В перечисленных случаях - были.
И чем же на этом ЧР ШД или ПН были не равны ХБ?
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TatRom
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Ответ Ягун Ягунини
Вот, что интересно, когда на этапе ГПР наошибались ТМ у судей не дрогнула рука отправить их под ХК. Почему в танцах, где падение вещь крайне редкая, и практически всегда отбрасывало упавших вниз (самый яркий пример Фузар-Поли - Маргальо, упав на ОИ в Турине, у себя дома, где они были одним из фаворитов, тем самым лишили себя шансов на медали), наши судьи так полюбили ХБ, что раз за разом прощают им все падения?
Ответ прост, в этот раз, по разным причинам, не было равных. В перечисленных случаях - были.
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AllaS
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Ответ Александра Волкова
корону с башки надо снять обоим, желательно путем выставления реальных оценок
А в прошлом году уже забыли , какое было судейство ангажированное .Там давали зеленый свет на ГС , на ОИ , где и поставили на место и выдали баллы за минус 30.ДС.
Баллы были как у мировых топов ДС на прошлом ЧР. Хоть сейчас этого нет , да и впереди никаких главных стартов нет.
Судьи наши должны пройти проверку на квалификацию.
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tanya_1111
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Зато теперь понятно почему наши судьи не сдали экзамен, и это вообще никак не связано с дисквалом, похоже они его реально не прошли.
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Дружба11
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Ответ Александра Волкова
корону с башки надо снять обоим, желательно путем выставления реальных оценок
лучше путем лишения награды-золотой медали на этом чемпионате
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Ягун Ягунини
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Вот, что интересно, когда на этапе ГПР наошибались ТМ у судей не дрогнула рука отправить их под ХК. Почему в танцах, где падение вещь крайне редкая, и практически всегда отбрасывало упавших вниз (самый яркий пример Фузар-Поли - Маргальо, упав на ОИ в Турине, у себя дома, где они были одним из фаворитов, тем самым лишили себя шансов на медали), наши судьи так полюбили ХБ, что раз за разом прощают им все падения?
+3
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Osik92
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Что... И тут комментарии изменили ужас... Верните как было
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Самая цитируемая и вообще недура
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Да-да, они просто упали, мы в курсе.
#нуачётакого?!
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Lilia Sadykova
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Зато муж правильный;) а при правильном муже настрой не обязательно иметь
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Александра Волкова
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корону с башки надо снять обоим, желательно путем выставления реальных оценок
+24
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