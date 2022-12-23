Наталья Бестемьянова: «Худайбердиевой и Базину надо меньше в соцсетях сидеть, а спокойно работать. Красивая пара, но настройки абсолютно неверные»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду прокомментировала победу танцевального дуэта – на чемпионате России в Красноярске.

Худайбердиева допустила падения в ритм-танце и произвольном танце.

«С ними что-то не так. Может, она действительно больна, тем более сказала, что плохо себя чувствует. Но это не физика – грипп может убрать физику, но до конца программы она двигается без всякой усталости, это психология.

Они в этом сезоне сильно прибавили, но я услышала, как спортсменам задают вопрос о «бремени первой пары» – не бремя надо брать, а кататься, дело свое делать.

У них замечательные, прекрасные тренеры. Но они впервые на таком уровне пары выводят, у них нет опыта работы с большими спортсменами. Думаю, вопрос и в том, что они неправильно настраивают спортсменов.

А Елизавете и Егору, возможно, надо меньше в соцсетях сидеть, а спокойно работать. Красивая пара, прекрасные программы, но настройки абсолютно неверные», – сказала Бестемьянова.

Из-за чего рыдала новая чемпионка в танцах на льду? Эмоции после победы, в которой никто не сомневался