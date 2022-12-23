Андрей Багин: «Плохой прокат, не получился сегодня. Никаких болезней, просто не получилось»

Теги сборная России танцы на льду чемпионат России Андрей Багин Софья Тютюнина Фигурное катание

Танцевальный дуэт Софья Тютюнина и Андрей Багин прокомментировал свое выступление на чемпионате России в Красноярске (4-е место).

Багин: Плохой прокат, не получился сегодня. Переболел до соревнований, за три недели до Красноярска успел. Нет, никаких болезней, все нормально. Просто не получилось сегодня, как хотелось. Причины? Пока не особо разбирались.

Тютюнина: Потом будет анализ.

Багин: С тренером пока не общались. Первый чемпионат России? Для меня уже 41-й.

Тютюнина: Да, первый чемпионат для нашей пары, но хотелось получше выступить.

Багин: Сезон не окончен. Сейчас год закончить, дожить, готовиться к турнирам, финалу Гран-при.

Тютюнина: Сессию сдавать.

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