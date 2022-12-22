Петр Гуменник: «У меня хорошо прослеживается прогресс в короткой программе: в Сочи очень плохо выступил, в Москве почти чисто, в Красноярске – еще лучше»

Фигурист Петр Гуменник высказался о своем лидерстве после короткой программы на чемпионате России в Красноярске.

«Я все сделал, все получилось. Больше даже нечего добавить. У меня хорошо прослеживается прогресс в короткой программе, в Сочи очень плохо выступил, в Москве почти чисто, только с недокрутом, а здесь – еще лучше.

Мне кажется, опыт помог. Программа стала более накатанной, со свежей программой сложнее выступать, связки не так удобны. Сейчас я все накатал, теперь удобно.

Будут ли изменения в контенте? Посмотрим. На прыжковом турнире можно было менять стратегию и подстраивать прыжки в зависимости от того, что прыгнул конкурент», – сказал Гуменник.