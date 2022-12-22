Гуменник о баллах за короткую программу: «На взрослом уровне такое впервые, сам не ожидал. Рад, что все выполнил в лучшем варианте»
Фигурист Петр Гуменник прокомментировал свое выступление с короткой программой на чемпионате России в Красноярске.
Гуменник получил 104,47 балла (57,88 за технику). Он исполнил четверной сальхов – тройной тулуп, четверной риттбергер, тройной аксель.
«На взрослом уровне такое впервые. Рад, что все выполнил в лучшем варианте. Обычно после каждого проката все равно есть ошибки, начинаешь сожалеть.
По статистике «сотку» за ЕГЭ набирают раз в сто чаще каждый год. Сам не ожидал, никогда такого не было.
Для четверных нужно время, чтобы они начали стабильно получаться. Думаю, сейчас время настало, и они приобрели стабильность.
Четверной лутц на ключевых стартах пока не хочется прыгать. Даже прыжковый турнир научил, что четверной сальхов на «+3» стоит не сильно меньше лутца.
А в короткой я лутц прыгать должен был вместо сальхова, и смысла особого это не имеет», – сказал Гуменник.
Комментарии