Гуменник о баллах за короткую программу: «На взрослом уровне такое впервые, сам не ожидал. Рад, что все выполнил в лучшем варианте»

Фигурист Петр Гуменник прокомментировал свое выступление с короткой программой на чемпионате России в Красноярске.

Гуменник получил 104,47 балла (57,88 за технику). Он исполнил четверной сальхов – тройной тулуп, четверной риттбергер, тройной аксель.

«На взрослом уровне такое впервые. Рад, что все выполнил в лучшем варианте. Обычно после каждого проката все равно есть ошибки, начинаешь сожалеть.

По статистике «сотку» за ЕГЭ набирают раз в сто чаще каждый год. Сам не ожидал, никогда такого не было.

Для четверных нужно время, чтобы они начали стабильно получаться. Думаю, сейчас время настало, и они приобрели стабильность.

Четверной лутц на ключевых стартах пока не хочется прыгать. Даже прыжковый турнир научил, что четверной сальхов на «+3» стоит не сильно меньше лутца.

А в короткой я лутц прыгать должен был вместо сальхова, и смысла особого это не имеет», – сказал Гуменник.