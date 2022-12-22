Кагановская и Ангелопол снялись с чемпионата России

Танцевальный дуэт Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол снялись с чемпионата России в Красноярске, который пройдет с 22 по 25 декабря.

Об этом сообщила Федерация фигурного катания России (ФФКР). Решение принято по медицинским показаниям.

«К сожалению, сейчас я обращаюсь к вам не с очень хорошей новостью! Мы вынуждены сняться с чемпионата России по состоянию здоровья. К сожалению, при подготовке Василисе стало плохо и до сегодняшнего дня мы не можем справиться с болезнью.

Мы сейчас в ближайшее время вернемся в Москву и начнем еще более активное лечение, для того чтобы как можно раньше выйти на лед и готовиться к предстоящим турнирам. Такое у нас впервые, мы всегда откатывали соревнования, даже если не все гладко, но сейчас такой возможности просто нет.

Прошу прощения у каждого кто приехал поболеть за нас или хоть как-то задействован в поддержке на трибунах, я обещаю, что мы вернемся и выступим в два раза лучше, чем выступили бы сейчас», – цитирует Sport24 заявление из телеграм-канала Ангелопола.

В этом сезоне танцевальный дуэт побеждал на четвертом этапе Гран-при России в Москве.