Глеб Лутфуллин: «Хотелось побороться за медаль чемпионата России, но я ее, скорее всего, уже упустил»
Фигурист Глеб Лутфуллин прокомментировал свое выступление в короткой программе на чемпионате России в Красноярске (84,09 балла).
«Не было ни волнения, ничего, просто упал. Прокат идентичный с прошлым чемпионат России – когда встал в финальную позу, подумал об этом. Тоже упал с тулупа, сделал потом сальхов-риттбергер.
Буду стараться завтра чисто катать. Конечно, хотелось побороться за медаль чемпионата, но я ее, скорее всего, уже упустил», – сказал Лутфуллин.
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