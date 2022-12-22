Глеб Лутфуллин: «Хотелось побороться за медаль чемпионата России, но я ее, скорее всего, уже упустил»

Фигурист Глеб Лутфуллин прокомментировал свое выступление в короткой программе на чемпионате России в Красноярске (84,09 балла).

«Не было ни волнения, ничего, просто упал. Прокат идентичный с прошлым чемпионат России – когда встал в финальную позу, подумал об этом. Тоже упал с тулупа, сделал потом сальхов-риттбергер.

Буду стараться завтра чисто катать. Конечно, хотелось побороться за медаль чемпионата, но я ее, скорее всего, уже упустил», – сказал Лутфуллин.