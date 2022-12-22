Даниелян о серебре на ЧР-2020: «На этот раз не сработает так. У нас за три года парни прибавили невозможно»

Фигурист Артур Даниелян прокомментировал свое выступление в короткой программе на чемпионате России в Красноярске (74,65 балла).

«Открывать соревнования чуть более нервно, чем иметь последующие стартовые номера. Но три года назад в Красноярске я тоже открывал, тоже первый стартовый был.

Конечно, уже много совпадений тут произошло, но я старался себя настроить на то, что все сложится иначе. Какие совпадения? Первый стартовый, падение с сальхова, но сейчас с дорожки не упал. Ворошить прошлое я не хочу.

Спасибо большое за поддержку публики сегодня, очень тепло встречали, заряжали меня, я старался их зарядить.

Падение с сальхова? На тренировках с ним все хорошо, я спокойно все делаю.

Три года назад было серебро? На этот раз не сработает так. У нас за три года парни прибавили невозможно. Я эти три года сидел то с костылями, то еще с чем-то, так что мне надо догонять по возможности, без форсирования.

Я, конечно, знаю, что, чтобы конкурировать за высокие места, нужно побольше четверных, нежели один сальхов в короткой и один в произвольной. Но то, что у меня есть, я должен выкатывать. Сегодня я этого не сделал», – сказал Даниелян.