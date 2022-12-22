Евгений Семененко: «С программой справился, по ощущениям, на приличном уровне. Обидно ли, что не набрал 100 баллов? Мне главное – катать, а там судьи решат»

Фигурист Евгений Семененко прокоммментировал свое выступление с короткой программой на чемпионате России в Красноярске.

Семененко исполнил четверной тулуп – тройной тулуп, четверной сальхов и тройной аксель. Он получил 99,15 балла.

«С короткой программой справился, по ощущениям, на приличном уровне. Обидно ли, что не набрал 100 баллов? Обидно, не обидно – мне главное катать, а там судьи все решат.

С волнением, поскольку прокат был на хорошем уровне, справился.

Два дня подряд просыпаюсь то в 4 утра, то в 5 утра. Жду, во сколько завтра проснусь. Для меня 12 часов разницы легче переносятся, чем 4, 5 или 6. Там просто день и ночь меняется, а тут ни туда, ни сюда», – сказал Семененко.

«Cчитаю, что предолимпийские сборы [в Красноярске] тогда были нужными и плодотворными. Можно было настроиться и привыкнуть к китайскому времени», – отметил фигурист.